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Елена Попова: Я отвечаю за качество молока

03 Апреля 2017 - 10:59
Главная → Заметки → Экономика
В Псковской области стали возрождаться кооперативы
В начале марта в «Псковской правде» было опубликовано интервью заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова. Рассказывая о развитии экономики  региона, вице-губернатор привел примеры успешной кооперации на селе.

Это направление достаточно хорошо  развивается в ряде регионов России. Более того, существует даже государственная программа по выделению безвозмездных грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В каких отраслях сельского хозяйства работают псковские кооператоры, каковы плюсы-минусы и перспективы развития таких объединений, разбиралась «Псковская правда».

Одна из недавно созданных подобных организаций - потребительский кооператив «Молочный двор» на базе дедовичского СПК «Победа», который объединяет порядка 20 небольших хозяйств.
 

Эти ветеринарные справки фермеры должны предоставлять каждый месяц.
 

«Молоко собираем и доводим до ума»

Долго искать сотрудников кооператива не пришлось. Сразу на въезде в поселок Погостище расположился пункт приема и переработки молока. Именно сюда стекается продукция от входящих в объединение фермеров и небольших хозяйств. С раннего утра по разбитым дорогам за фермерским молоком отправляется несколько машин, и примерно к полудню они привозят в молокоприемник несколько тонн свежего продукта, который после всех необходимых проверок с помощью специального оборудования доводится до соответствующего требованиям молокозаводов. Пункты напоминают небольшие цеха. В них работает лаборатория, где проверяют качество молока, здесь его фильтруют, охлаждают и хранят до отправки на завод.


Что думают об этом аграрии? Нужны ли такие объединения и при каких условиях их работа действительно будет выгодной для всех участников? «Псковская правда» предлагает поговорить об этом в пресс-центре редакции и приглашает к диалогу все заинтересованные стороны.​

- Я отвечаю за качество молока. Принимаю его, оформляю документы, беру на исследование пробы, чтобы определить его чистоту, кислотность, жирность. Также провожу тест на антибиотики, - говорит лаборант СПСК «Молочный двор» Елена Попова. - Если молоко соответствует установленным требованиям, его «доводим до ума»: фильтруем и охлаждаем в специальных емкостях. 

По словам специалиста, большинство фермеров не может позволить себе такое оборудование - хозяйства небогатые и по старинке работают. У многих нет возможности даже охладить молоко, а тем более очищать его, фильтровать и самим доставлять на молокозаводы. 

- С каждым днем требования усложняют, очень много сопроводительных документов нужно оформить на молоко. Фермерские хозяйства испытывают сложности, - говорит она.

В 11 утра к пункту приема подъезжает машина с надписью «Молоко». Транспорт приехал за уже очищенной и охлажденной партией для Порховского молзавода. А буквально через 15 минут появляется машина побольше -  со свежей продукцией от фермерских хозяйств. 

- Работа начинается в 5-6 утра. Собираем молоко по хозяйствам у нас и в соседних районах. Привозим сюда, сливаем, и так практически каждый день, - говорит водитель СПСК «Молочный двор» Виталий Разинков.
 

«О результатах говорить рано» 

- Цель создания кооператива – объединить мелких товаропроизводителей и продавать большими оптовыми партиями молоко, что, естественно, будет влиять на его цену. Когда сдается большая партия, цена молока выше, - поясняет председатель СПСК «Молочный двор» Анатолий Рузевич. И второе - Минсельхоз дает грантовую поддержку именно на развитие потребкооперативов. Поэтому мы создали такой потребкооператив. В него входят и производители молока, и переработчики, которые творог делают, сметану. Порядка 20 хозяйств у нас работает, есть и три фермера.  

На базе кооператива работают два приемных пункта. Один – в Погостище Дедовичского района, другой – на юге области, в Бежаницком районе. В автопарке коопеаратива 9 машин. Молоко привозят из Дедовичского, Дновского, Порховского, Новосокольнического районов и даже из некоторых хозяйств Новгородской области. В основном, это небольшие хозяйства, которые сдают по 300-500 литров молока в день. А деньги за молоко получают практически сразу – каждые 10 дней.

- Корова доится каждый день, молоко стоять не может. Поэтому каждый день нам сдают молоко, а мы доводим его до высшего качества, охлаждаем. Затем приезжают большие машины из Санкт-Петербурга.
Мы работаем с заводом «Вимм-Билль-Данн», а также с новгородским заводом «Лактис» и с Порховским молочным з­аводом. 

Собственной переработки у кооператива пока нет, но руководитель не исключает появление в будущем продукции именно «Молочного двора». Кооператив работает всего три месяца, поэтому об экономическом эффекте говорить пока рано. 

- Чтобы говорить о результатах, нужно хотя бы год работать, - отмечает руководитель.
 

Не все фермерские хозяйства могут приобрести дорогое оборудование.
 

Мнение

Машина приезжает и забирает молоко – это плюс. Платят за молоко тоже вовремя. Но цена нас не устраивает, – отметил Константин Яровой, фруководитель фермерского хозяйства из Новосокольнического района, которое сотрудничает с СПК «Победа». Поэтому фермер планирует создать свой небольшой кооператив, объединив 4-5 фермерских хозяйств.

- Цена, по которой сдаем молоко, значительно ниже расценок молокозаводов. Поэтому хотим купить машину и сами возить молоко. Мы ездили в Липецк, нам понравилось, как кооперация там работает. Я думаю, мы тоже сможем переработку поставить и сами свою продукцию реализовать.
 

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