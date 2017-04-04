4 Апреля 2017
|Псков
|+2 .. +4 °C
|Великие Луки
|+12 .. +14 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Елена Попова: Я отвечаю за качество молока
В Псковской области стали возрождаться кооперативы
В начале марта в «Псковской правде» было опубликовано интервью заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова. Рассказывая о развитии экономики региона, вице-губернатор привел примеры успешной кооперации на селе.
Это направление достаточно хорошо развивается в ряде регионов России. Более того, существует даже государственная программа по выделению безвозмездных грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В каких отраслях сельского хозяйства работают псковские кооператоры, каковы плюсы-минусы и перспективы развития таких объединений, разбиралась «Псковская правда».
Одна из недавно созданных подобных организаций - потребительский кооператив «Молочный двор» на базе дедовичского СПК «Победа», который объединяет порядка 20 небольших хозяйств.
Эти ветеринарные справки фермеры должны предоставлять каждый месяц.
Что думают об этом аграрии? Нужны ли такие объединения и при каких условиях их работа действительно будет выгодной для всех участников? «Псковская правда» предлагает поговорить об этом в пресс-центре редакции и приглашает к диалогу все заинтересованные стороны.
- Я отвечаю за качество молока. Принимаю его, оформляю документы, беру на исследование пробы, чтобы определить его чистоту, кислотность, жирность. Также провожу тест на антибиотики, - говорит лаборант СПСК «Молочный двор» Елена Попова. - Если молоко соответствует установленным требованиям, его «доводим до ума»: фильтруем и охлаждаем в специальных емкостях.
По словам специалиста, большинство фермеров не может позволить себе такое оборудование - хозяйства небогатые и по старинке работают. У многих нет возможности даже охладить молоко, а тем более очищать его, фильтровать и самим доставлять на молокозаводы.
- С каждым днем требования усложняют, очень много сопроводительных документов нужно оформить на молоко. Фермерские хозяйства испытывают сложности, - говорит она.
В 11 утра к пункту приема подъезжает машина с надписью «Молоко». Транспорт приехал за уже очищенной и охлажденной партией для Порховского молзавода. А буквально через 15 минут появляется машина побольше - со свежей продукцией от фермерских хозяйств.
- Работа начинается в 5-6 утра. Собираем молоко по хозяйствам у нас и в соседних районах. Привозим сюда, сливаем, и так практически каждый день, - говорит водитель СПСК «Молочный двор» Виталий Разинков.
На базе кооператива работают два приемных пункта. Один – в Погостище Дедовичского района, другой – на юге области, в Бежаницком районе. В автопарке коопеаратива 9 машин. Молоко привозят из Дедовичского, Дновского, Порховского, Новосокольнического районов и даже из некоторых хозяйств Новгородской области. В основном, это небольшие хозяйства, которые сдают по 300-500 литров молока в день. А деньги за молоко получают практически сразу – каждые 10 дней.
- Корова доится каждый день, молоко стоять не может. Поэтому каждый день нам сдают молоко, а мы доводим его до высшего качества, охлаждаем. Затем приезжают большие машины из Санкт-Петербурга.
Мы работаем с заводом «Вимм-Билль-Данн», а также с новгородским заводом «Лактис» и с Порховским молочным заводом.
Собственной переработки у кооператива пока нет, но руководитель не исключает появление в будущем продукции именно «Молочного двора». Кооператив работает всего три месяца, поэтому об экономическом эффекте говорить пока рано.
- Чтобы говорить о результатах, нужно хотя бы год работать, - отмечает руководитель.
Не все фермерские хозяйства могут приобрести дорогое оборудование.
- Цена, по которой сдаем молоко, значительно ниже расценок молокозаводов. Поэтому хотим купить машину и сами возить молоко. Мы ездили в Липецк, нам понравилось, как кооперация там работает. Я думаю, мы тоже сможем переработку поставить и сами свою продукцию реализовать.
Это направление достаточно хорошо развивается в ряде регионов России. Более того, существует даже государственная программа по выделению безвозмездных грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В каких отраслях сельского хозяйства работают псковские кооператоры, каковы плюсы-минусы и перспективы развития таких объединений, разбиралась «Псковская правда».
Одна из недавно созданных подобных организаций - потребительский кооператив «Молочный двор» на базе дедовичского СПК «Победа», который объединяет порядка 20 небольших хозяйств.
Эти ветеринарные справки фермеры должны предоставлять каждый месяц.
«Молоко собираем и доводим до ума»Долго искать сотрудников кооператива не пришлось. Сразу на въезде в поселок Погостище расположился пункт приема и переработки молока. Именно сюда стекается продукция от входящих в объединение фермеров и небольших хозяйств. С раннего утра по разбитым дорогам за фермерским молоком отправляется несколько машин, и примерно к полудню они привозят в молокоприемник несколько тонн свежего продукта, который после всех необходимых проверок с помощью специального оборудования доводится до соответствующего требованиям молокозаводов. Пункты напоминают небольшие цеха. В них работает лаборатория, где проверяют качество молока, здесь его фильтруют, охлаждают и хранят до отправки на завод.
Что думают об этом аграрии? Нужны ли такие объединения и при каких условиях их работа действительно будет выгодной для всех участников? «Псковская правда» предлагает поговорить об этом в пресс-центре редакции и приглашает к диалогу все заинтересованные стороны.
- Я отвечаю за качество молока. Принимаю его, оформляю документы, беру на исследование пробы, чтобы определить его чистоту, кислотность, жирность. Также провожу тест на антибиотики, - говорит лаборант СПСК «Молочный двор» Елена Попова. - Если молоко соответствует установленным требованиям, его «доводим до ума»: фильтруем и охлаждаем в специальных емкостях.
По словам специалиста, большинство фермеров не может позволить себе такое оборудование - хозяйства небогатые и по старинке работают. У многих нет возможности даже охладить молоко, а тем более очищать его, фильтровать и самим доставлять на молокозаводы.
- С каждым днем требования усложняют, очень много сопроводительных документов нужно оформить на молоко. Фермерские хозяйства испытывают сложности, - говорит она.
В 11 утра к пункту приема подъезжает машина с надписью «Молоко». Транспорт приехал за уже очищенной и охлажденной партией для Порховского молзавода. А буквально через 15 минут появляется машина побольше - со свежей продукцией от фермерских хозяйств.
- Работа начинается в 5-6 утра. Собираем молоко по хозяйствам у нас и в соседних районах. Привозим сюда, сливаем, и так практически каждый день, - говорит водитель СПСК «Молочный двор» Виталий Разинков.
«О результатах говорить рано»- Цель создания кооператива – объединить мелких товаропроизводителей и продавать большими оптовыми партиями молоко, что, естественно, будет влиять на его цену. Когда сдается большая партия, цена молока выше, - поясняет председатель СПСК «Молочный двор» Анатолий Рузевич. И второе - Минсельхоз дает грантовую поддержку именно на развитие потребкооперативов. Поэтому мы создали такой потребкооператив. В него входят и производители молока, и переработчики, которые творог делают, сметану. Порядка 20 хозяйств у нас работает, есть и три фермера.
На базе кооператива работают два приемных пункта. Один – в Погостище Дедовичского района, другой – на юге области, в Бежаницком районе. В автопарке коопеаратива 9 машин. Молоко привозят из Дедовичского, Дновского, Порховского, Новосокольнического районов и даже из некоторых хозяйств Новгородской области. В основном, это небольшие хозяйства, которые сдают по 300-500 литров молока в день. А деньги за молоко получают практически сразу – каждые 10 дней.
- Корова доится каждый день, молоко стоять не может. Поэтому каждый день нам сдают молоко, а мы доводим его до высшего качества, охлаждаем. Затем приезжают большие машины из Санкт-Петербурга.
Мы работаем с заводом «Вимм-Билль-Данн», а также с новгородским заводом «Лактис» и с Порховским молочным заводом.
Собственной переработки у кооператива пока нет, но руководитель не исключает появление в будущем продукции именно «Молочного двора». Кооператив работает всего три месяца, поэтому об экономическом эффекте говорить пока рано.
- Чтобы говорить о результатах, нужно хотя бы год работать, - отмечает руководитель.
Не все фермерские хозяйства могут приобрести дорогое оборудование.
МнениеМашина приезжает и забирает молоко – это плюс. Платят за молоко тоже вовремя. Но цена нас не устраивает, – отметил Константин Яровой, фруководитель фермерского хозяйства из Новосокольнического района, которое сотрудничает с СПК «Победа». Поэтому фермер планирует создать свой небольшой кооператив, объединив 4-5 фермерских хозяйств.
- Цена, по которой сдаем молоко, значительно ниже расценок молокозаводов. Поэтому хотим купить машину и сами возить молоко. Мы ездили в Липецк, нам понравилось, как кооперация там работает. Я думаю, мы тоже сможем переработку поставить и сами свою продукцию реализовать.
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
04 Апреля 2017
- «Инициатива Псков» и администрация региона подписали договор о сотрудничестве03.04, 16:49
- Псковская область скорбит о жертвах взрыва в петербургском метро03.04, 16:42
- Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов03.04, 16:14
- Стадион «Машиностроитель» примет шестой Пасхальный фестиваль03.04, 14:47
- На сцене областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр03.04, 11:08
- Опубликована афиша комедийных спектаклей в Псковском драмтеатре03.04, 10:34
- Премьера новой поэтической программы запланирована на 20 апреля03.04, 09:49
- 11 апреля псковским подросткам покажут «Черное молоко, или экскурсия в Освенцим»03.04, 09:48
- Прошлогодние победители игры КВН на Кубов главы Пскова упустили приз из своих рук02.04, 10:03
- В Пскове горел жилой дом02.04, 09:52
- Не курить в сарае и держать на даче бочку с водой советуют псковичам02.04, 09:45
- В Пскове начала работу выставка «Свадьба EXPO'17»01.04, 10:12
- С 1 апреля пенсии россиян повысят на 1,5%01.04, 10:08
- До 10 градусов тепла ожидается сегодня по области01.04, 09:38
- За долги отключили газ31.03, 14:59
- «Краденое солнце» покажут в псковском драмтеатре31.03, 12:01
- Юбилейная выставка архитектора Сергея Михайлова открылась в Пскове31.03, 11:51
- Специалисты Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»31.03, 10:46
- Регистрация на Тотальный диктант – 2017 открыта30.03, 15:31
- Новая выставка архитектора Сергея Михайлова откроется 31 марта30.03, 14:40
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет
- Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове
- Одиноким мамам помогут трудоустроиться
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив