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Экологичные потолки для «Моглино»

28 Марта 2017 - 10:51
Главная → Заметки → Экономика → Моглино
​Инвестор Михаил Трошкин: Решение открыть производство российского аналога тканевых потолков у вас в регионе было принято буквально за 2-3 дня
В эксклюзивном интервью «Псковской правде» инвестор рассказал, что будут производить в «Моглино», для кого и какие вакансии откроют.

В ближайшие два года под Псковом откроется еще одно экологичное и не имеющее аналогов в России производство. Инвестор из Санкт-Петербурга – компания «ИСТРЕМ» – на прошлой неделе подписал соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны «Моглино». 

Предприятие планирует выпускать технический текстиль с полиуретановым покрытием для отделочных работ, в народе получивший название «тканевые потолки». Правда, как отметил руководитель предприятия Михаил Трошкин в интервью «Псковской правде», такое название полностью не отражает всех свойств уникального материала, к производству которого компания шла почти десять лет. 

– Изначально наша компания занималась общестроительными работами: прокладкой внутренних и наружных коммуникаций, газопроводов, строительством зданий. То есть отделочные работы были даже не основной деятельностью, – говорит Михаил Трошкин. 

За несколько лет работы предприятие построило ряд котельных и других крупных объектов в Санкт-Петербурге. Однако небольшой компании не всегда доставались крупные подряды, возможности для роста и развития были невысокие, поэтому закономерным стало желание обратиться к узкой специализации. Но высокая конкуренция в этой области мешала найти и занять свою нишу. 

– Узкая специализация нашлась случайно. С технологией, с которой мы пришли в «Моглино», мы познакомились еще в 2001 году, делая соседям ремонт, – вспоминает наш собеседник. – Потолки в квартире устанавливали ребята из Новосибирска – по-новому, без нагрева. Выглядели они так, что ничем не отличались от покрашенного, побеленного, отштукатуренного потолка. Работа была выполнена в двух помещениях часа за три. И потом, периодически приходя к соседям в гости, мы наблюдали идеальный потолок, хотя подобные вещи из гипсокартона трескались через пару лет... Поэтому, когда в 2005 году настал кризис в компании, я вспомнил про чудо-технологию, которая, как я заметил, на тот момент была особо не развита. 

И с этого момента предприятие занялось продвижением нового продукта – материала, представляющего собой текстильную основу, пропитанную полиуретаном. В отличие от известных массовых технологий типа ПВХ-пленок, этот материал имел множество преимуществ и еще не был распространен на рынке. 

Для наладки производства в России его этапы снимали скрытой камерой на заводе в Германии.
 

С таким материалом «Хромая лошадь» номер два невозможна 

– В 2005 году мы ушли от строительных работ и занялись этой новой технологией. Я неслучайно упомянул Новосибирск, потому что первыми в нашу страну подобный материал привез он. Но к 2005 году Москва уже имела дистрибьютора, который возил этот товар из Франции, и мы начали сотрудничать с ним, стали его дилером. Работа велась колоссальная – и просветительская, и маркетинговая. И года за 2-3 мы вышли уже на действительно приличные объемы по монтажу подобной продукции.

Ассортимент продукции широк и многообразен. Это и акустические потолки, и медицинские пропитки для помещений больниц, операционных, где потолки, как и все в медицинском кабинете, требуют специальной обработки. 

– Важное преимущество материала – очень высокий пожарный сертификат. Этот текстиль может быть использован даже в общественных зданиях и сооружениях, поскольку не токсичен и не поддерживает горение. С таким материалом «Хромая лошадь» № 2 невозможна, – говорит Михаил Трошкин.

Также сейчас набирает популярность транспарент – тот же самый материал, только с прозрачной пропиткой, позволяющий добиться очень интересного эффекта, если свет размещается за потолком в виде светодиодных лент и кластеров.

– При выключенном свете это обычный белый потолок, а когда электричество включаешь – получается потолок-плафон, который излучает ровный свет. Стены по этой технологии тоже можно делать с подсветкой. Например, на одной стене сосновый лес – подсветку включаешь и картинка оживает, как будто солнышко там светит.
 

В «Моглино» появится двухэтажное здание, где расположатся офисы, шоу-рум, лаборатория, обучающий класс, цех вязального производства и склад завода.

 

Главный недостаток – цена

Полотна также могут использоваться и как экраны, на которые проецируются любые изображения.
Продукт не имеет минусов – ни с технической, ни с экологической точки зрения. Единственным его недостатком, по словам нашего собеседника, является цена: 

– Это материал премиум-сегмента. Продукт европейский, поэтому достаточно дорогой. И большинство людей о нем мало знают, хотя в последние годы ситуация меняется и эта технология стала более популярной. Сейчас в год мы самостоятельно монтируем около 30 тысяч квадратных метров. А сколько у нас дилеров! Поэтому можно говорить о том, что реализуются миллионы квадратных метров.

География реализации технического текстиля обширна: регионы России и страны СНГ. Технология применяется в различных зданиях и сооружениях, как частных, так и государственных. Правда, в казенных учреждениях компания выполняет работы реже: 

– Мы выходим на муниципальные объекты, в основном в столицах, когда дизайн разрабатывают иностранные дизайнеры. В их техзаданиях заложены «наши» потолки. Наши же архитектурные студии и бюро еще как-то не перестроились на современные работы. 
 

От монтажа к производству

В 2010 году компания стала партнером завода Clipso, который одним из первых стал делать широкие полотна для отделки потолков и стен. Завод имеет неполный цикл производства: сетка закупается в Швеции, а в цехах предприятия выполняется только ее пропитка.

Именно в этот период компания «ИСТРЕМ» начала активно заниматься продвижением новой технологии. Специалисты проводили семинары и мастер-классы по монтажу в крупных городах России. 

– На самом деле технология несложная. Каждый мужчина с руками в состоянии выполнить эту работу.
Но, как и в любой несложной работе, есть тонкости и нюансы, которые надо знать. Для этого и проводится обучение. У меня есть несколько германских роликов – так там женщина ставит этот потолок. У нас, конечно, женщин-монтажниц нет, но теоретически это возможно. Только у вас на это уйдет 6-7 часов, а у человека, который это делает каждый день, – 2-3 часа.

Но относительная простота технологии не спасала от дороговизны европейского материала. И в регионах с их невысокими доходами материал продавался не так активно:

– Поэтому мы еще в 2010 году задумались о производстве чего-то подобного в России. Конечно, доступа к технологии у нас не было. Даже когда мы были на европейских заводах, в пропиточный цех нас не пускали. 

Михаил признается, что иногда приходилось телефоном что-то тайно снимать, чтобы затем разглядеть лейбл оборудования и понять принцип его работы. Информацию собирали по крупицам, и когда в 2015 году валюта выросла в два раза и цены на материал стали недосягаемыми, компания еще плотнее взялась за подготовку бизнес-планов. 

– Изначально мы планировали сделать производство, подобное заводу Clipso, – закупать где-то сетку и пропитывать ее полиуретаном. Пропиточное оборудование мы нашли. Но, разрабатывая проект дальше, мы поняли, что неполный цикл полноценным импортозамещением не является, ибо если рассматривать сетку как сырье, то ее в России такой ширины тоже никто не производит. Поэтому в настоящий момент у нас готов проект от производства сетки до пропитки, абсолютно полный цикл. 

– Мы, как монтирующая организация, смогли разработать материал лучше европейского, учтя их недостатки и многолетние ошибки. А когда, наконец, высчитали его себестоимость – на 50 % дешевле существующих цен на рынке подобных материалов – поняли, что эту технологию можно сделать массовой и доступной. И сейчас мы движемся к осуществлению этого проекта.
 

Рабочие места для сотни псковичей

На площадку в «Моглино» инвестор планирует выйти уже этой осенью и за два года построить здесь предприятие с полным циклом производства. На участке собираются построить двухэтажное здание площадью 60 на 100 метров, на территории которого разместятся офисный зал, шоу-рум, лаборатория для экспериментов, обучающий класс для специалистов и мастер-классов, цех вязального производства и склад для сырья и готовой продукции. Основную стоимость проекта составляет оборудование, заказанное в Германии, – его цена с пусконаладкой и доставкой составит порядка 2 млн евро.

Работать предприятие будет исключительно с натуральными красителями. Никакой химии не будет, обещает инвестор. 

Уже на первом этапе предприятию понадобится порядка ста сотрудников. Среди актуальных вакансий – технологи ткацкого дела и сушильно-ширильной (пропиточной) машины. 

– Я уже наводил справки – такие специалисты в Пскове есть. Также нам потребуется грамотный менеджерский состав, маркетологи, не считая простых специальностей: кладовщиков, рабочих. В дальнейшем, если будет расширение производства, а я надеюсь, оно обязательно будет, то будем увеличивать площади и штат. 

Сроки реализации проекта – 2018-19 гг. 

– Я предпочитаю двигаться поэтапно. Мы должны пройти экспертную комиссию и защитить свой бизнес-план. Я заинтересован как можно скорее начать работу. Очень надеюсь, что мы начнем строительство в этом году.

 

Куда обращаться, чтобы устроиться на работу в «Моглино» - читайте ЗДЕСЬ.

 

О «Моглино»

– Целый год мы подбирали разные варианты для размещения производства. Но как только познакомились с «Моглино», хватило 2-3 дней, чтобы принять решение открыть производство здесь. Преимущества «Моглино» очевидны – они описаны у них в рекламе. Это и близость к Евросоюзу, и освобождение от таможенных пошлин, и налоговые послабления, и готовая инфраструктура – свет-вода-газ. Я могу купить в Санкт-Петербурге землю, но заплачу в 6 раз больше, чтобы подвести к этой земле электричество, и еще 6 лет буду согласовывать и проводить туда какую-нибудь трубу. Я выбрал «Моглино», безусловно, по экономическим соображениям. Также преимущества «Моглино» нравятся моим зарубежным инвесторам, они с удовольствием работают с особыми экономическими зонами. 
 

О конкуренции

– На российском рынке тканевых потолков представлены два европейских бренда – немецкий и французский – по достаточно высокой цене. Такая конкуренция не пугает, так как цена выведет на лидирующие позиции наш материал. Что касается других производств, надеюсь быть одним из первых производителей такого инновационного продукта. А Китай не слишком стремится к конкуренции в этой области пока, хотя попытки были. Им для пусконаладки подобного производства нужен мировой рынок сбыта, и пока они его не видят, в отличие от нас. 

Комментарии: 8
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Комментарии

Анонимный
28 Марта 2017 - 12:24
Какие вакансии будут??
ольга
28 Марта 2017 - 13:35
А ГДЕ ВАКАНСИИ????
Голодный
28 Марта 2017 - 14:37
Где вакансии????
макаревич
28 Марта 2017 - 15:08
Разуйте глаза! Читайте абзац «РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ СОТНИ ПСКОВИЧЕЙ». Там даже ссылка на электронную почту есть: «...читайте ЗДЕСЬ»
Павел
28 Марта 2017 - 15:08
Куда обращаться по поводу вакансий?
Анонимный
28 Марта 2017 - 16:12
Кто нибудь понял какой эл. ящик .Куда обращаться?
Брутал
28 Марта 2017 - 19:52
Товарищъ!

Сердце в кулак!
Нервы в узду!
В работу врубайся с маху!
Выполнил план -
посылай всех в ...!
Не выполнил -
сам иди на ...!

В.В. Маяковский, 1919г
Александр
29 Марта 2017 - 00:06
Где можно узнать о вакансии
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