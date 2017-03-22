Влюбились в «Моглино»
350 рабочих мест планируют создать два новых резидента особой экономической зоны
16 марта в ходе заседания наблюдательного совета особой экономической зоны «Моглино» были подписаны соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности с руководителями компаний «ИСТРЕМ» и «Базальтовые проекты», претендующих на получение статуса резидента технопарка.
Представляя участникам наблюдательного совета новые инвестиционные проекты, генеральный директор УК ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич отметила, что один из потенциальных резидентов сразу «влюбился» в технопарк и в тот же день зарегистрировал юридическое лицо. Компании-инвесторы планируют организовать на территории технопарка предприятие по изготовлению технического текстиля с полиуретановым покрытием и завод по производству базальтового волокна.
– Технология разработана в Швейцарии и на российском рынке представлена двумя брендами – немецким и французским. В России этот материал пока не производят. Даже китайцам такой технологии не одолеть.
В настоящее время компания занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ.
– В 2010 году, побывав на заводе во Франции, мы заразились идеей сделать здесь производство материала по более доступной цене. Так как производство будет уникальным, успех гарантирован.
С приходом каждого инвестора количество рабочих мест в регионе увеличивается.
Материал «дышащий», он экологичен и пожаробезопасен. Изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения.
Для реализации проекта, по словам руководителя, больших площадей не требуется: «всего два цеха, не считая склада». Инвестор планирует выйти на площадку технопарка уже в сентябре этого года.
Другой инвестиционный проект участникам наблюдательного совета представил директор ООО «УК Базальт Капитал» Вячеслав Лугинин.
– Мы развиваем совершенно новое направление для России. Хотим реализовать наш проект через проектное финансирование и просим у вас поддержки, – сказал Вячеслав Лугинин.
Предприятие, которое планируется создать на территории ОЭЗ «Моглино», будет заниматься производством непрерывного базальтового волокна, которое может применяться в различных сферах промышленности, в производстве труб и профилей, защитных материалов, автокомпонентов.
Инвестор рассчитывает реализовать проект до 2019 года, выйти на объем производства 5 тыс. тонн и получать чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.
В качестве сырья будет использоваться базальтовый щебень с месторождений в Карелии и Ленинградской области. Готовую продукцию планируется реализовывать в Северо-Западном федеральном округе, в Республику Беларусь, страны Прибалтики и граничащие с Псковской областью субъекты РФ.
Для строительства завода с замкнутым циклом производства понадобится участок площадью 8 га.
– Участок большой. Для нас важно, чтобы заявленный проект был исполнен в обозначенные сроки. Нам нужно подтверждение финансовой состоятельности этого проекта, – сказал губернатор Андрей Турчак. – Поддержка, которая нужна от нас, будет оказана.
– 2016 год стал для ОЭЗ «Моглино» пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду ключевых объектов строительных работ. В общей сложности в «Моглино» проведены работы на 2,6 млрд рублей. В первом квартале 2017 года завершаем их и проводим регистрацию объектов. Двое из пяти зарегистрированных резидентов уже вышли на стройплощадку. Площадка начинает «дышать».
Основная задача на 2017 год – привлечение новых резидентов. В настоящее время на рассмотрении заявки от семи потенциальных инвесторов.
Большой популярностью среди инвесторов пользуется официальный сайт особой экономической зоны. Статистика посещений говорит о том, что технопарком интересуются страны Прибалтики, а также Франция, Германия, Великобритания. В скором времени на сайте ОЭЗ «Моглино» появится сервис вакансий, который поможет резидентам в поиске сотрудников для их предприятий.
Объем инвестиций в проект – 2,7 млрд рублей. Срок окупаемости – порядка 5,5 лет. Компания планирует создать 240 рабочих мест.
Представляя участникам наблюдательного совета новые инвестиционные проекты, генеральный директор УК ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич отметила, что один из потенциальных резидентов сразу «влюбился» в технопарк и в тот же день зарегистрировал юридическое лицо. Компании-инвесторы планируют организовать на территории технопарка предприятие по изготовлению технического текстиля с полиуретановым покрытием и завод по производству базальтового волокна.
«Даже китайцы не выпускают»– Мы существуем с 2002 года и первое время занимались общестроительными работами. Но с 2005 года обнаружили новую узкоспециализированную технологию и стали продвигать технический текстиль – холсты, пропитанные полиуретаном, – презентовал инвестиционный проект компании «ИСТРЕМ» ее генеральный директор Михаил Трошкин.
– Технология разработана в Швейцарии и на российском рынке представлена двумя брендами – немецким и французским. В России этот материал пока не производят. Даже китайцам такой технологии не одолеть.
В настоящее время компания занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ.
– В 2010 году, побывав на заводе во Франции, мы заразились идеей сделать здесь производство материала по более доступной цене. Так как производство будет уникальным, успех гарантирован.
С приходом каждого инвестора количество рабочих мест в регионе увеличивается.
Материал «дышащий», он экологичен и пожаробезопасен. Изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения.
Для реализации проекта, по словам руководителя, больших площадей не требуется: «всего два цеха, не считая склада». Инвестор планирует выйти на площадку технопарка уже в сентябре этого года.
Другой инвестиционный проект участникам наблюдательного совета представил директор ООО «УК Базальт Капитал» Вячеслав Лугинин.
– Мы развиваем совершенно новое направление для России. Хотим реализовать наш проект через проектное финансирование и просим у вас поддержки, – сказал Вячеслав Лугинин.
Предприятие, которое планируется создать на территории ОЭЗ «Моглино», будет заниматься производством непрерывного базальтового волокна, которое может применяться в различных сферах промышленности, в производстве труб и профилей, защитных материалов, автокомпонентов.
Инвестор рассчитывает реализовать проект до 2019 года, выйти на объем производства 5 тыс. тонн и получать чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.
В качестве сырья будет использоваться базальтовый щебень с месторождений в Карелии и Ленинградской области. Готовую продукцию планируется реализовывать в Северо-Западном федеральном округе, в Республику Беларусь, страны Прибалтики и граничащие с Псковской областью субъекты РФ.
Для строительства завода с замкнутым циклом производства понадобится участок площадью 8 га.
– Участок большой. Для нас важно, чтобы заявленный проект был исполнен в обозначенные сроки. Нам нужно подтверждение финансовой состоятельности этого проекта, – сказал губернатор Андрей Турчак. – Поддержка, которая нужна от нас, будет оказана.
От первого лицаГенеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич:
– 2016 год стал для ОЭЗ «Моглино» пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду ключевых объектов строительных работ. В общей сложности в «Моглино» проведены работы на 2,6 млрд рублей. В первом квартале 2017 года завершаем их и проводим регистрацию объектов. Двое из пяти зарегистрированных резидентов уже вышли на стройплощадку. Площадка начинает «дышать».
Основная задача на 2017 год – привлечение новых резидентов. В настоящее время на рассмотрении заявки от семи потенциальных инвесторов.
Большой популярностью среди инвесторов пользуется официальный сайт особой экономической зоны. Статистика посещений говорит о том, что технопарком интересуются страны Прибалтики, а также Франция, Германия, Великобритания. В скором времени на сайте ОЭЗ «Моглино» появится сервис вакансий, который поможет резидентам в поиске сотрудников для их предприятий.
ЦифрыОбъем инвестиций составит 350 млн рублей. На предприятии будет создано 102 новых рабочих места. Планируемый объем производства – более 1 млн кв. м продукции в год.
Объем инвестиций в проект – 2,7 млрд рублей. Срок окупаемости – порядка 5,5 лет. Компания планирует создать 240 рабочих мест.
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