​350 рабочих мест планируют создать два новых резидента особой экономической зоны

«Даже китайцы не выпускают»



С приходом каждого инвестора количество рабочих мест в регионе увеличивается.

От первого лица

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16 марта в ходе заседания наблюдательного совета особой экономической зоны «Моглино» были подписаны соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности с руководителями компаний «ИСТРЕМ» и «Базальтовые проекты», претендующих на получение статуса резидента технопарка.Представляя участникам наблюдательного совета новые инвестиционные проекты, генеральный директор УК ОЭЗ «Моглино»отметила, что один из потенциальных резидентов сразу «влюбился» в технопарк и в тот же день зарегистрировал юридическое лицо. Компании-инвесторы планируют организовать на территории технопарка предприятие по изготовлению технического текстиля с полиуретановым покрытием и завод по производству базальтового волокна.– Мы существуем с 2002 года и первое время занимались общестроительными работами. Но с 2005 года обнаружили новую узкоспециализированную технологию и стали продвигать технический текстиль – холсты, пропитанные полиуретаном, – презентовал инвестиционный проект компании «ИСТРЕМ» ее генеральный директор– Технология разработана в Швейцарии и на российском рынке представлена двумя брендами – немецким и французским. В России этот материал пока не производят. Даже китайцам такой технологии не одолеть.В настоящее время компания занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ.– В 2010 году, побывав на заводе во Франции, мы заразились идеей сделать здесь производство материала по более доступной цене. Так как производство будет уникальным, успех гарантирован.Материал «дышащий», он экологичен и пожаробезопасен. Изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения.Для реализации проекта, по словам руководителя, больших площадей не требуется: «всего два цеха, не считая склада». Инвестор планирует выйти на площадку технопарка уже в сентябре этого года.Другой инвестиционный проект участникам наблюдательного совета представил директор ООО «УК Базальт Капитал»– Мы развиваем совершенно новое направление для России. Хотим реализовать наш проект через проектное финансирование и просим у вас поддержки, – сказал Вячеслав Лугинин.Предприятие, которое планируется создать на территории ОЭЗ «Моглино», будет заниматься производством непрерывного базальтового волокна, которое может применяться в различных сферах промышленности, в производстве труб и профилей, защитных материалов, автокомпонентов.Инвестор рассчитывает реализовать проект до 2019 года, выйти на объем производства 5 тыс. тонн и получать чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.В качестве сырья будет использоваться базальтовый щебень с месторождений в Карелии и Ленинградской области. Готовую продукцию планируется реализовывать в Северо-Западном федеральном округе, в Республику Беларусь, страны Прибалтики и граничащие с Псковской областью субъекты РФ.Для строительства завода с замкнутым циклом производства понадобится участок площадью 8 га.– Участок большой. Для нас важно, чтобы заявленный проект был исполнен в обозначенные сроки. Нам нужно подтверждение финансовой состоятельности этого проекта, – сказал губернатор Андрей Турчак. – Поддержка, которая нужна от нас, будет оказана.Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино»– 2016 год стал для ОЭЗ «Моглино» пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду ключевых объектов строительных работ. В общей сложности в «Моглино» проведены работы на 2,6 млрд рублей. В первом квартале 2017 года завершаем их и проводим регистрацию объектов. Двое из пяти зарегистрированных резидентов уже вышли на стройплощадку. Площадка начинает «дышать».Основная задача на 2017 год – привлечение новых резидентов. В настоящее время на рассмотрении заявки от семи потенциальных инвесторов.Большой популярностью среди инвесторов пользуется официальный сайт особой экономической зоны. Статистика посещений говорит о том, что технопарком интересуются страны Прибалтики, а также Франция, Германия, Великобритания. В скором времени на сайте ОЭЗ «Моглино» появится сервис вакансий, который поможет резидентам в поиске сотрудников для их предприятий.Объем инвестиций составит 350 млн рублей. На предприятии будет создано 102 новых рабочих места. Планируемый объем производства – более 1 млн кв. м продукции в год.Объем инвестиций в проект – 2,7 млрд рублей. Срок окупаемости – порядка 5,5 лет. Компания планирует создать 240 рабочих мест.