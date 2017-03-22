22 Марта 2017
Псков
+7 .. +9 °C
Великие Луки
+7 .. +9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Влюбились в «Моглино»

22 Марта 2017 - 10:04
Главная → Заметки → Экономика → Моглино
​350 рабочих мест планируют создать два новых резидента особой экономической зоны
16 марта в ходе заседания наблюдательного совета особой экономической зоны «Моглино» были подписаны соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности с руководителями компаний «ИСТРЕМ» и «Базальтовые проекты», претендующих на получение статуса резидента технопарка.

Представляя участникам наблюдательного совета новые инвестиционные проекты, генеральный директор УК ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич отметила, что один из потенциальных резидентов сразу «влюбился» в технопарк и в тот же день зарегистрировал юридическое лицо. Компании-инвесторы планируют организовать на территории технопарка предприятие по изготовлению технического текстиля с полиуретановым покрытием и завод по производству базальтового волокна.
 

«Даже китайцы не выпускают»

– Мы существуем с 2002 года и первое время занимались общестроительными работами. Но с 2005 года обнаружили новую узкоспециализированную технологию и стали продвигать технический текстиль – холсты, пропитанные полиуретаном, – презентовал инвестиционный проект компании «ИСТРЕМ» ее генеральный директор Михаил Трошкин.

– Технология разработана в Швейцарии и на российском рынке представлена двумя брендами – немецким и французским. В России этот материал пока не производят. Даже китайцам такой технологии не одолеть.

В настоящее время компания занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ. 

– В 2010 году, побывав на заводе во Франции, мы заразились идеей сделать здесь производство материала по более доступной цене. Так как производство будет уникальным, успех гарантирован.
 

С приходом каждого инвестора количество рабочих мест в регионе увеличивается.

Материал «дышащий», он экологичен и пожаробезопасен. Изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения. 

Для реализации проекта, по словам руководителя, больших площадей не требуется: «всего два цеха, не считая склада». Инвестор планирует выйти на площадку технопарка уже в сентябре этого года.

Другой инвестиционный проект участникам наблюдательного совета представил директор ООО «УК Базальт Капитал» Вячеслав Лугинин

– Мы развиваем совершенно новое направление для России. Хотим реализовать наш проект через проектное финансирование и просим у вас поддержки, – сказал Вячеслав Лугинин. 

Предприятие, которое планируется создать на территории ОЭЗ «Моглино», будет заниматься производством непрерывного базальтового волокна, которое может применяться в различных сферах промышленности, в производстве труб и профилей, защитных материалов, автокомпонентов.

Инвестор рассчитывает реализовать проект до 2019 года, выйти на объем производства 5 тыс. тонн и получать чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.

В качестве сырья будет использоваться базальтовый щебень с месторождений в Карелии и Ленинградской области. Готовую продукцию планируется реализовывать в Северо-Западном федеральном округе, в Республику Беларусь, страны Прибалтики и граничащие с Псковской областью субъекты РФ.

Для строительства завода с замкнутым циклом производства понадобится участок площадью 8 га. 

– Участок большой. Для нас важно, чтобы заявленный проект был исполнен в обозначенные сроки. Нам нужно подтверждение финансовой состоятельности этого проекта, – сказал губернатор Андрей Турчак. – Поддержка, которая нужна от нас, будет оказана.
 

От первого лица

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич

– 2016 год стал для ОЭЗ «Моглино» пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду ключевых объектов строительных работ. В общей сложности в «Моглино» проведены работы на 2,6 млрд рублей. В первом квартале 2017 года завершаем их и проводим регистрацию объектов. Двое из пяти зарегистрированных резидентов уже вышли на стройплощадку. Площадка начинает «дышать».
Основная задача на 2017 год – привлечение новых резидентов. В настоящее время на рассмотрении заявки от семи потенциальных инвесторов. 

Большой популярностью среди инвесторов пользуется официальный сайт особой экономической зоны. Статистика посещений говорит о том, что технопарком интересуются страны Прибалтики, а также Франция, Германия, Великобритания. В скором времени на сайте ОЭЗ «Моглино» появится сервис вакансий, который поможет резидентам в поиске сотрудников для их предприятий.
 

Цифры

Объем инвестиций составит 350 млн рублей. На предприятии будет создано 102 новых рабочих места. Планируемый объем производства  – более 1 млн кв. м продукции в год.

Объем инвестиций в проект – 2,7 млрд рублей. Срок окупаемости – порядка 5,5 лет. Компания планирует создать 240 рабочих мест. 
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

КормильцыСергей Перников:...Без билета

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50