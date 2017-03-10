Кормильцы
Главный налогоплательщик региона не перечислил в бюджет ни копейки
Псковские СМИ в едином порыве рассказали читателям о том, что главным налогоплательщиком региона является опытный завод «Микрон» из Великих Лук, производящий мебель и оборудование для торговых предприятий. Данные по налогу на прибыль в виде карты с разбивкой по регионам опубликовал издательский дом «Коммерсант» со ссылкой на открытую систему «СПАРК-Интерфакс» за 2015-й год. Согласно ним, «Микрон» выплатил налог на прибыль в сумме 109,55 млн рублей.
- Изменения произошли в связи с технической проблемой, - пояснила «Псковской правде» Ольга Шкуренко, выпускающий редактор спецпроектов информцентра ИД «Коммерсант». - Уже после публикации внимательные читатели сообщили нам, что в ряде регионов есть несоответствия. Как выяснилось, с налогом на прибыль есть такая особенность, что некоторые компании указывают сумму в своей отчетности со знаком минус. Понятно, что в рейтинг системы СПАРК, с помощью которой составлялась карта, такие компании не попадают в лидеры, хотя у них могут быть очень большие выплаты. Поэтому каждый регион был перепроверен еще раз, только на этот раз с учетом компаний, указывающих в отчете отрицательные значения налога. В результате в ряде регионов (включая ваш), сменились лидеры. К сожалению, пришлось вносить правки в готовый материал.
В переводе с экономического языка это означает, что «Псковвтормет» мог бы выплатить государству почти 152 млн рублей. Но не стал этого делать, потому что убытки (скажем, деньги пошли на развитие производства) превысили прибыль. Платить налог не с чего. Бюджет этих денег не получил. То есть фактически, все-таки «Микрон» - главный кормилец региона.
Предприятие имеет 15 производственно-заготовительных участков и обеспечивает работой около 350 человек. В Псковской области расположены 7 участков: Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Пустошка, Порхов, посёлок Сущево Бежаницкого района. Остальные 8 расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Удивительно, что не питерское предприятие открывает филиал в Пскове, а псковичи в Северной столице. В планах развитие в других регионах России, в том числе, и столице.
С этого года предприятие начало работу с цветными металлами. В перспективе на производственной площадке на ул. Карбышева (район Псковкирпич) планируется установка оборудования для более глубокой его переработки.
- В ближайшее время такое оборудование будет закуплено, - рассказал Дмитрий Стечкевич. – Технология простая, больших вложений не требует.
Около 70% поставок отправляются на российские предприятия, остальное идет на экспорт. Как правило, из металлолома в дальнейшем производят строительную арматуру и сортовой прокат, необходимые для строительства любого дома.
Опытный завод «Микрон» из Великих Лук изготавливает стеллажи для торговых предприятий. Среди его клиентов «Детский мир», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Роснефть».
Оперативно получить комментарий на заводе не удалось, во время подготовки материала руководство «Микрона» находилось в командировке за пределами Псковской области.
Псковский «Оскар»На февральской премии «Оскар» перепутали конверты. Лучшим фильмом года по ошибке назвали «Ла-Ла-Ленд» вместо «Лунного света». В это же время на сайте «Коммерсанта» сменились данные. Информация о «Микроне» (109,55 млн рублей налога на прибыль за 2015-й год) исчезла, по обновленным данным крупнейшим налогоплательщиком Псковской области является ОАО «Псковвтормет». Оно занимается приемом у населения, обработкой и последующей реализацией лома металлов. Компания появилась в 1993-м году, когда было акционировано еще советское заготовительное предприятие «Вторчермет». В 2015-м году сумма налога на прибыль «Псковвтормета» составила 151,98 млн рублей.
- Изменения произошли в связи с технической проблемой, - пояснила «Псковской правде» Ольга Шкуренко, выпускающий редактор спецпроектов информцентра ИД «Коммерсант». - Уже после публикации внимательные читатели сообщили нам, что в ряде регионов есть несоответствия. Как выяснилось, с налогом на прибыль есть такая особенность, что некоторые компании указывают сумму в своей отчетности со знаком минус. Понятно, что в рейтинг системы СПАРК, с помощью которой составлялась карта, такие компании не попадают в лидеры, хотя у них могут быть очень большие выплаты. Поэтому каждый регион был перепроверен еще раз, только на этот раз с учетом компаний, указывающих в отчете отрицательные значения налога. В результате в ряде регионов (включая ваш), сменились лидеры. К сожалению, пришлось вносить правки в готовый материал.
В переводе с экономического языка это означает, что «Псковвтормет» мог бы выплатить государству почти 152 млн рублей. Но не стал этого делать, потому что убытки (скажем, деньги пошли на развитие производства) превысили прибыль. Платить налог не с чего. Бюджет этих денег не получил. То есть фактически, все-таки «Микрон» - главный кормилец региона.
Свои печи- Наши принципы: профессиональные кадры, тщательный подбор контрагентов, постоянная модернизация, контроль рынков, соблюдение законодательства, - сообщил «Псковской правде» Дмитрий Стечкевич, генеральный директор ОАО «Псковвтормет». – Мы не вступаем в сделки, которые могут оказаться даже отдаленно сомнительными. Потребители нашего лома - частные компании такие же, как и наша. Мы не участвуем в госзаказах, ничего у государства не просим и честно исправно платим налоги, исполняем законодательство. В общем, рассчитываем только на себя. Кто будет придерживаться этих принципов, может рассчитывать на успех.
Предприятие имеет 15 производственно-заготовительных участков и обеспечивает работой около 350 человек. В Псковской области расположены 7 участков: Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Пустошка, Порхов, посёлок Сущево Бежаницкого района. Остальные 8 расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Удивительно, что не питерское предприятие открывает филиал в Пскове, а псковичи в Северной столице. В планах развитие в других регионах России, в том числе, и столице.
С этого года предприятие начало работу с цветными металлами. В перспективе на производственной площадке на ул. Карбышева (район Псковкирпич) планируется установка оборудования для более глубокой его переработки.
- В ближайшее время такое оборудование будет закуплено, - рассказал Дмитрий Стечкевич. – Технология простая, больших вложений не требует.
Около 70% поставок отправляются на российские предприятия, остальное идет на экспорт. Как правило, из металлолома в дальнейшем производят строительную арматуру и сортовой прокат, необходимые для строительства любого дома.
Опытный завод «Микрон» из Великих Лук изготавливает стеллажи для торговых предприятий. Среди его клиентов «Детский мир», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Роснефть».
Оперативно получить комментарий на заводе не удалось, во время подготовки материала руководство «Микрона» находилось в командировке за пределами Псковской области.
Кстати«Псковвтормету» не впервые занимать первые строчки в экономических рейтингах. В том же 2015-м году его дочернее предприятие «Втормет», базирующееся в Санкт-Петербурге, в рейтинге экспортеров лома черных металлов предприятие заняло первую строчку. Акционерное общество отправило за границу 434 тысяч тонн металлического лома.
ВажноПочему так важно, кто платит налогов больше всех. Бюджет каждого региона складывается из налогов и перечислений из федерального центра. Основная доля налоговых поступлений – это налог на прибыль и на доходы физических лиц (те 13%, что мы отдаем государству из своей зарплаты). Данные по зарплатам являются закрытыми, в публичной плоскости можно проследить только налог на прибыль.
ЦифрыВ 2015-м году, за который приведены данные, бюджет Псковской области составил 26 млрд 843 млн рублей. Таким образом, 109,5 млн рублей налога на прибыль, перечисленных «Микроном» составляют 1/245 его часть или 0,4%.
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