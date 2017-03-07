Без билета
Во вторник, 7 марта, пресс-служба администрации области распространила сообщение о том, что губернатор Андрей Турчак принял решение уволить Александра Гизбрехта с должности гендиректора «Псковспассажиравтотранса». Между появлением первых сообщений о скандальных итогах проверки предприятия региональной Счетной палатой и сегодняшним днем прошло довольно много времени, так что многие уже были уверены: Гизбрехту удастся сохранить свой пост. Но «учет всех обстоятельств и условий» оказался весомее.
Руководителем государственного предприятия, осуществляющего городские, пригородные и междугородние пассажирские перевозки в Псковской области, Александр Гизбрехт был назначен в октябре 2014 года.
«Думаю, что опыт Александра Петровича на предыдущем месте работе позволит ему провести аудит в нашем госпредприятии. Оздоровить и сохранить социальную направленность - школьные перевозки, медицинские автобусы», - говорил, анонсируя назначения губернатор Андрей Турчак.
Если конец 2014 года можно отнести к периоду раскачку нового руководителя, то 2015 и 2016 годы стали временем, когда Александр Гизбрехт «рулил» автотранспортным предприятием полностью.
Именно 2015 год и первый квартал 2016 года стал периодом, за который Счетная палата проверяла деятельность предприятия.
В ноябре 2016 года результаты проверки были преданы гласности. В итоговом акте оказалось много эпизодов, но внимание общественности привлек главным образом только один.
Оказалось, что Александр Гизбрехт сдавал в аренду предприятию свой личный автомобиль – Тойоту Landcruiser 200. За проверяемый период директор получил за это с предприятия почти 4 млн рублей. Сделка странным образом прошла мимо областного комитета по имущественным отношениям.
Материалы Счетной палаты были переданы в правоохранительные органы. В январе 2017 года по материалам проверки областной прокуратуры следственное управление СКР по Псковской области возбудило в отношении Александра Гизбрехта уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Одновременно с новостью о возбуждении уголовного дела стало известно, что Гизбрехт возместил предприятию 3 млн рублей, оставшиеся 800 тысяч он должен был вернуть до конца 1 квартала.
Однако в начале февраля на поверхность выплывает новый эпизод. Прокуратура Псковской области внесла в адрес губернатора Андрея Турчака представление с требованием отстранения Александра Гизбрехта от исполнения обязанностей руководителя «Псковпассажиравтотранс». Было установлено, что что в нарушение требований федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, и. о. генерального директора госпредприятия в период исполнения им обязанностей руководителя «Псковпассажиравтотранс» являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.
Внесение представления тогда прокомментировал заместитель губернатора Максим Жаворонков. Он заявил, что «решение в отношении Александра Гизбрехта будет принято в установленные законом сроки», а администрация области проводит служебную проверку. «По ее итогам с учетом всех обстоятельств и условий совершения Александром Гизбрехтом правонарушений, а также принимая во внимание результаты трудовой и общественно-благотворительной деятельности Александра Гизбрехта, будет принято кадровое решение», - отметил Жаворонков.
Так случилось, что о вопросах со стороны контролирующих и правоохранительных органов стало известно как раз в период, когда предприятия готовилось к «билетной» реформе: на городских автобусных маршрутах в Пскове началось внедрение электронных карт.
Неприятный фон не помешал Александру Гизбрехту, скорее даже наоборот, помог быть активным в медийном пространстве: интерес к «билетной» реформе оказался чрезвычайно высок. Впрочем, и от неудобных вопросов не прятался. За короткое время его интервью и комментарии появились, кажется, в большинстве псковских печатных и электронных изданий, включая оппозиционные.
Но деятельное участие Гизбрехта в начавшихся в автопарке преобразованиях не помешали принять Андрею Турчаку жесткое, но все-таки, как видится, справедливое, правовое решение.
О предстоящем увольнении Александр Гизбрехт узнал, по его собственному признанию, от журналистов и пока планов по дальнейшему трудоустройству не строил. «Собственник имеет право принять такое решение. Основание для этого были. Полагаю, решение правильное», - нашел в себе силы признать Гизбрехт в комментарии Псковскому агентству информации.
Увольнение руководителя «Псковпассажиравтотранса», кажется, оказалось неожиданность и для вице-губернатора Александр Кузнецова, курирующего развитие транспортной инфрастуктуры. Во всяком случае оперативно он ситуацию прокомментировать не смог.
Также пока неизвестно, кто станет преемником Александра Гизбрехта на посту руководителя «Псковпассажиравтотранса».
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