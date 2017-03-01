Молодежь ищет инвесторов

Поддержка начинающих

Любопытный факт: проекты, связанные с производством, как правило, презентуют девушки.​

Велотакси для туристов, изготовление фотообоев, организация деятельности передвижной лаборатории электрических измерений, производство замороженных овощей или местной копченой рыбы – эти и еще десяток других бизнес-идей начинающих предпринимателей, возможно, в ближайшее время помогут воплотить в жизнь.О мерах поддержки начинающих предпринимателей на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора Андрея Турчака рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской областиОдной из основных задач деятельности фонда новый руководитель (в должности директора Анастасия Иванова работает только пять месяцев. – Прим. ред.) считает именно помощь начинающим предпринимателям и личное сопровождение представителей малого бизнеса от рождения идеи до ее воплощения, поисков рынков сбыта.– Основное направление нашей деятельности – как раз сделать так, чтобы появлялись новые предприниматели. А также качественный рост существующего малого бизнеса, чтобы микропредприятия росли в малые, малые – в средние. Для этого нужно работать с ними напрямую.По ее словам, опрос старшеклассников и студентов о вовлеченности в предпринимательскую деятельность показал, что больше половины из них не готовы стать предпринимателями.– Многие не понимают, что это такое, несмотря на то, что в вузах есть программы по этому направлению. А из тех, кто готов заниматься бизнесом, многие не знают, с чего начать. Поэтому фонд проводит работу с молодежью – со школьниками и студентами, помогает им создавать бизнес-проекты.В настоящее время в работе фонда около 20 проектов, часть которых Анастасия Иванова считает «рабочими». По ее словам, примерно половину из них можно реализовать. Однако далеко не все авторы бизнес-идей готовы к этому. Многие проекты требуют значительных инвестиций.– Делайте ярмарку стартапов, возможно, кто-то из действующих предпринимателей подберет что-то интересное, – посоветовал Андрей Турчак. Также губернатор попросил предоставить «короткие выжимки» по каждому проекту.

Из студентов – в бизнесмены

От велотакси до измерительной лаборатории

Найти инвестора

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