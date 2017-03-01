Ярмарка бизнес-идей. Кто поможет студенту открыть свою фирму
Молодежь ищет инвесторов
Велотакси для туристов, изготовление фотообоев, организация деятельности передвижной лаборатории электрических измерений, производство замороженных овощей или местной копченой рыбы – эти и еще десяток других бизнес-идей начинающих предпринимателей, возможно, в ближайшее время помогут воплотить в жизнь.
О мерах поддержки начинающих предпринимателей на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора Андрея Турчака рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
– Основное направление нашей деятельности – как раз сделать так, чтобы появлялись новые предприниматели. А также качественный рост существующего малого бизнеса, чтобы микропредприятия росли в малые, малые – в средние. Для этого нужно работать с ними напрямую.
По ее словам, опрос старшеклассников и студентов о вовлеченности в предпринимательскую деятельность показал, что больше половины из них не готовы стать предпринимателями.
– Многие не понимают, что это такое, несмотря на то, что в вузах есть программы по этому направлению. А из тех, кто готов заниматься бизнесом, многие не знают, с чего начать. Поэтому фонд проводит работу с молодежью – со школьниками и студентами, помогает им создавать бизнес-проекты.
В настоящее время в работе фонда около 20 проектов, часть которых Анастасия Иванова считает «рабочими». По ее словам, примерно половину из них можно реализовать. Однако далеко не все авторы бизнес-идей готовы к этому. Многие проекты требуют значительных инвестиций.
– Делайте ярмарку стартапов, возможно, кто-то из действующих предпринимателей подберет что-то интересное, – посоветовал Андрей Турчак. Также губернатор попросил предоставить «короткие выжимки» по каждому проекту.
Авторы еще нескольких проектов – старшеклассники из районов.
– Мы проводим обучающие мероприятия в районах. Понятно, что сами школьники вряд ли смогут их реализовать, но эти проекты интересны тем, что при всей своей простоте они учитывают потребности своих районов. Ребята хорошо проанализировали, каких услуг не хватает на местном рынке, и предлагают проект, который будет нужен населению района. Чаще всего это бытовые услуги, салоны красоты.
По ее словам, большинство идей, которые брали студенты и школьники для презентаций, действительно можно воплотить в жизнь.
– С презентациями своих проектов ребята выступают перед экспертами-предпринимателями, чтобы иметь обратную связь – насколько проект «живой», что можно сделать для его реализации. Однако, несмотря на то что идеи интересные, далеко не все намерены заниматься их воплощением. То есть получается, что есть проекты, но нет тех, кто готов их реализовывать. Или нет достаточных финансовых средств, чтобы воплотить их в жизнь.
– Мы ориентировочно для себя выделили 10 проектов, которые можно попробовать реализовать, – либо силами тех, кто их презентовал, либо силами других ребят, которые будут это делать.
Стартапы – самые разные: шиномонтаж, ателье, зоогостиница, различные производства, в том числе и пищевые. Есть ряд проектов, связанных с туристическим направлением.
– Один из интересных проектов – экскурсионное велотакси. Ребята предлагали в Пскове запустить веломобили, которые бы обслуживали туристов. Предлагались маршруты как от вокзала до гостиницы, так и различные экскурсионные туры. Планировалось, что проект может быть реализован к Ганзейским дням 2019 года, когда увеличится турпоток и такая услуга будет пользоваться спросом. Проект интересный. И даже есть предприниматель из Питера, который готов в этом проекте участвовать. Таким образом, есть идея и есть человек, который готов этим заняться.
По словам нашей собеседницы, производственные проекты чаще всего презентуют девушки. Среди них – идея создания завода по производству туалетной бумаги из вторичного сырья, проекты по производству замороженных овощей, копченой рыбы. Одна из девушек предложила организовать в Пскове мастерскую по производству фотообоев.
Другой интересный проект – открытие по франшизе радиостанции в Пскове. Автор идеи проходила практику на радио и изучила рынок.
– Эксперты отметили также проект по организации деятельности передвижной лаборатории электрических измерений, хотя его реализация потребует значительных финансовых вложений. Учитывая то, что в городе нет конкурентов из коммерческого сектора, этот проект очень перспективен, – сообщила она.
– Очень эффективные инвестиционные площадки есть в Петербурге, где студенты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами. Ярмарка стартапов – это по сути такая же инвестиционная площадка, где мы собираем тех, кто готов свои проекты презентовать, и тех, кто готов за них взяться. Если с первыми не сложно, то тех, кто готов реализовать проекты, нужно искать.
Поэтому мы планируем сотрудничать с Торгово-промышленной палатой и с другими структурами предпринимательства, готовыми оказать помощь в поиске инвесторов для стартапов. Мы сейчас как раз над этим работаем.
– Реализовать десять проектов за год – это позитивная и амбициозная цель. Мы стремимся к таким цифрам. Тем более мы готовы оказать бесплатную помощь всем начинающим предпринимателям и помочь грамотно воплотить в жизнь бизнес-идеи, – отмечает Анастасия Иванова.
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О мерах поддержки начинающих предпринимателей на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора Андрея Турчака рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
Поддержка начинающихОдной из основных задач деятельности фонда новый руководитель (в должности директора Анастасия Иванова работает только пять месяцев. – Прим. ред.) считает именно помощь начинающим предпринимателям и личное сопровождение представителей малого бизнеса от рождения идеи до ее воплощения, поисков рынков сбыта.
– Основное направление нашей деятельности – как раз сделать так, чтобы появлялись новые предприниматели. А также качественный рост существующего малого бизнеса, чтобы микропредприятия росли в малые, малые – в средние. Для этого нужно работать с ними напрямую.
По ее словам, опрос старшеклассников и студентов о вовлеченности в предпринимательскую деятельность показал, что больше половины из них не готовы стать предпринимателями.
– Многие не понимают, что это такое, несмотря на то, что в вузах есть программы по этому направлению. А из тех, кто готов заниматься бизнесом, многие не знают, с чего начать. Поэтому фонд проводит работу с молодежью – со школьниками и студентами, помогает им создавать бизнес-проекты.
В настоящее время в работе фонда около 20 проектов, часть которых Анастасия Иванова считает «рабочими». По ее словам, примерно половину из них можно реализовать. Однако далеко не все авторы бизнес-идей готовы к этому. Многие проекты требуют значительных инвестиций.
– Делайте ярмарку стартапов, возможно, кто-то из действующих предпринимателей подберет что-то интересное, – посоветовал Андрей Турчак. Также губернатор попросил предоставить «короткие выжимки» по каждому проекту.
Любопытный факт: проекты, связанные с производством, как правило, презентуют девушки.
Из студентов – в бизнесмены– Авторы большинства проектов – студенты 3-4 курсов ПсковГУ, которые создали свои бизнес-планы в рамках своей учебной деятельности. Другая часть бизнес-идей появилась в ходе обучающих мероприятий программы «Молодежь и бизнес», которая у нас реализовывалась, – рассказала «Псковской правде» Анастасия Иванова.
Авторы еще нескольких проектов – старшеклассники из районов.
– Мы проводим обучающие мероприятия в районах. Понятно, что сами школьники вряд ли смогут их реализовать, но эти проекты интересны тем, что при всей своей простоте они учитывают потребности своих районов. Ребята хорошо проанализировали, каких услуг не хватает на местном рынке, и предлагают проект, который будет нужен населению района. Чаще всего это бытовые услуги, салоны красоты.
По ее словам, большинство идей, которые брали студенты и школьники для презентаций, действительно можно воплотить в жизнь.
– С презентациями своих проектов ребята выступают перед экспертами-предпринимателями, чтобы иметь обратную связь – насколько проект «живой», что можно сделать для его реализации. Однако, несмотря на то что идеи интересные, далеко не все намерены заниматься их воплощением. То есть получается, что есть проекты, но нет тех, кто готов их реализовывать. Или нет достаточных финансовых средств, чтобы воплотить их в жизнь.
От велотакси до измерительной лабораторииИз имеющейся базы Анастасия выделяет порядка десяти проектов, над реализацией которых фонд намерен работать.
– Мы ориентировочно для себя выделили 10 проектов, которые можно попробовать реализовать, – либо силами тех, кто их презентовал, либо силами других ребят, которые будут это делать.
Стартапы – самые разные: шиномонтаж, ателье, зоогостиница, различные производства, в том числе и пищевые. Есть ряд проектов, связанных с туристическим направлением.
– Один из интересных проектов – экскурсионное велотакси. Ребята предлагали в Пскове запустить веломобили, которые бы обслуживали туристов. Предлагались маршруты как от вокзала до гостиницы, так и различные экскурсионные туры. Планировалось, что проект может быть реализован к Ганзейским дням 2019 года, когда увеличится турпоток и такая услуга будет пользоваться спросом. Проект интересный. И даже есть предприниматель из Питера, который готов в этом проекте участвовать. Таким образом, есть идея и есть человек, который готов этим заняться.
По словам нашей собеседницы, производственные проекты чаще всего презентуют девушки. Среди них – идея создания завода по производству туалетной бумаги из вторичного сырья, проекты по производству замороженных овощей, копченой рыбы. Одна из девушек предложила организовать в Пскове мастерскую по производству фотообоев.
Другой интересный проект – открытие по франшизе радиостанции в Пскове. Автор идеи проходила практику на радио и изучила рынок.
– Эксперты отметили также проект по организации деятельности передвижной лаборатории электрических измерений, хотя его реализация потребует значительных финансовых вложений. Учитывая то, что в городе нет конкурентов из коммерческого сектора, этот проект очень перспективен, – сообщила она.
Найти инвестораПо ее словам, производственные проекты требуют серьезных вложений. В то время как начинающему предпринимателю финансовые организации вряд ли готовы предоставить кредит. Поэтому необходим либо стартовый капитал, либо инвестор, готовый стать партнером проекта.
– Очень эффективные инвестиционные площадки есть в Петербурге, где студенты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами. Ярмарка стартапов – это по сути такая же инвестиционная площадка, где мы собираем тех, кто готов свои проекты презентовать, и тех, кто готов за них взяться. Если с первыми не сложно, то тех, кто готов реализовать проекты, нужно искать.
Поэтому мы планируем сотрудничать с Торгово-промышленной палатой и с другими структурами предпринимательства, готовыми оказать помощь в поиске инвесторов для стартапов. Мы сейчас как раз над этим работаем.
– Реализовать десять проектов за год – это позитивная и амбициозная цель. Мы стремимся к таким цифрам. Тем более мы готовы оказать бесплатную помощь всем начинающим предпринимателям и помочь грамотно воплотить в жизнь бизнес-идеи, – отмечает Анастасия Иванова.
ВажноПолучить необходимую консультацию для реализации идеи можно в Фонде гарантий и развития предпринимательства.
Тел. +7(8112) 62-25-38, +7(8112) 66-47-78, e-mail office@mppskov.ru
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