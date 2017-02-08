8 Февраля 2017
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Отходы свиноводства превратят в энергию и урожай
Первый завод в регионе и один из немногих в стране построят, используя опыт Дании
Весной на юге области начнут строить первый в регионе завод по производству биогаза. Пока выходит донник, «Псковская правда» изучила передовые российские и западные технологии энергетики будущего.
В Белгородской области еще до звонка «Псковской правды» успели обсудить новость о строительстве первого в Псковской области завода по производству биогаза. Для страны эта технология пока новая, информация по отрасли разошлась быстро. Белгородцы в России были первопроходцами, а теперь и в Псковской области появится собственный газ. Его будут не качать из земли, а производить на ней. Из биоматериалов, так что газ можно будет смело назвать природным.
Сырьем для завода биогаза служит органика. В нашем случае – побочные продукты свиноводства, включая навоз. Его переработка позволит вырабатывать не только килокалории тепла и киловатты электроэнергии, но и высококачественные органические удобрения. Летом, когда тепла свинокомплексам требуется меньше, вырабатываемая электроэнергия может поставляться в близлежащие деревни. Так у Псковской области появится собственный источник энергии, да притом такой современный.
Великолукский свиноводческий комплекс и без того является одним из ключевых работодателей Псковской области, на его предприятиях трудятся 14 тысяч человек, а налоги поступают не только в областной бюджет, но в казну районов, где находятся производственные площадки. Завод по производству биогаза – это еще десятки новых рабочих мест.
В России технология пока применяется в единичных случаях. А вот в Европе с ее небогатыми недрами (Псковская область залежами ископаемых тоже похвастаться не может) ведется активный поиск альтернативных источников энергии. Биогаз – один из них. В Дании он обеспечивает около 20 % энергопотребления. Именно эту скандинавскую страну посещали псковские специалисты с целью изучения опыта. Строительство завода на псковской земле начнется уже весной.
Предприятие «АльтЭнерго» входит в холдинг «АгроБелогорье», сырье для биогазовой станции поступает преимущественно с собственных производственных площадок, но и другие сельхозпроизводители региона утилизируют на станции свои отходы.
– Биогаз решает вопрос утилизации отходов, количество которых только увеличивается с развитием животноводства и растениеводства. К тому же, его можно получить практически из любой органики, – рассказал в телефонной беседе с корреспондентом «Псковской правды» Илья Мейлах, главный инженер белгородского предприятия. – Мы реализовали три проекта в сфере альтернативной энергии. Из солнца и ветра генерируем электроэнергию, она чистая, без выбросов при производстве. Но основной упор делаем на биогаз.
Белгородский биогаз превращается в тепловую и электроэнергию, а из переработанного сырья получаются удобрения. Электроэнергию поставляют в общие сети. Тепло пока используют только для собственных нужд, находясь в поиске рынка сбыта. Удобрения в агрохолдинге вносят на собственные поля, предварительно исследуя их эффективность в агролаборатории. Урожайность сои удалось поднять на 20 %, кукурузы – на 25 %.
– Уверен, что на биогаз перейдет вся страна, у нас нет другого пути, – считает Илья Мейлах. – Экологическая обстановка складывается таким образом, что мы должны менять методы производства, иначе загубим экологию. Не зря говорят: каменный век закончился не потому, что закончились камни. Человечество пошло по другому пути развития. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в чистой стране.
В Белгородской области еще до звонка «Псковской правды» успели обсудить новость о строительстве первого в Псковской области завода по производству биогаза. Для страны эта технология пока новая, информация по отрасли разошлась быстро. Белгородцы в России были первопроходцами, а теперь и в Псковской области появится собственный газ. Его будут не качать из земли, а производить на ней. Из биоматериалов, так что газ можно будет смело назвать природным.
Трех зайцевСтроительство псковского завода собираются начать весной на юге региона. Там находятся площадки Великолукского свиноводческого комплекса, крупнейшего предприятия отрасли на Северо-Западе, входящего в тройку лидеров страны. Перед Новым годом поголовье предприятия преодолело миллионную отметку. Собственный селекционно-генетический центр, свинокомплексы, мясокомбинат – для такого большого хозяйства определяющую роль играют три фактора: корма, электричество и тепло. С решением первой задачи справляется собственный комбикормовый завод. С теплом пока сложнее, его в настоящее время вырабатывают на привозном сжиженном газе. Электроэнергию для освещения закупают по промышленным тарифам – недешево. Эту проблему собираются решить строительством первого в Псковской области завода по производству биогаза. Примечательно, что передовую технологию, которую называют будущим энергетики, внедряет не специализированная компания, а сельхозпредприятие. Это будет первый подобный завод в регионе и один из немногих в стране.
Сырьем для завода биогаза служит органика. В нашем случае – побочные продукты свиноводства, включая навоз. Его переработка позволит вырабатывать не только килокалории тепла и киловатты электроэнергии, но и высококачественные органические удобрения. Летом, когда тепла свинокомплексам требуется меньше, вырабатываемая электроэнергия может поставляться в близлежащие деревни. Так у Псковской области появится собственный источник энергии, да притом такой современный.
Великолукский свиноводческий комплекс и без того является одним из ключевых работодателей Псковской области, на его предприятиях трудятся 14 тысяч человек, а налоги поступают не только в областной бюджет, но в казну районов, где находятся производственные площадки. Завод по производству биогаза – это еще десятки новых рабочих мест.
В России технология пока применяется в единичных случаях. А вот в Европе с ее небогатыми недрами (Псковская область залежами ископаемых тоже похвастаться не может) ведется активный поиск альтернативных источников энергии. Биогаз – один из них. В Дании он обеспечивает около 20 % энергопотребления. Именно эту скандинавскую страну посещали псковские специалисты с целью изучения опыта. Строительство завода на псковской земле начнется уже весной.
Каменный век закончилсяБелгородское предприятие первым в стране наладило производство биогаза, превращая его в тепло, электричество и удобрения. Биогазовая станция работает на отходах сельского хозяйства. Птичья кровь, навозные стоки, шлам с очистных, кишки, свекловичный жом, кукурузный силос – все перерабатывается в газ. Наиболее энергоемкие – отходы боен (внутренности животных и рыб, кишки, жиры, отходы шкур и шкурок, обрезь, рога, копыта, кости и т. д.). Первая в стране биогазовая станция начала свою работу в июне 2012 года, сегодня она покрывает потребности в электроэнергии Прохоровского района Белгородчины, где находится. Станцию создавали с опорой на немецкий опыт, в Германии же закупали оборудование. Набив собственные шишки, своим умом дошли, как в полтора раза увеличить мощности.
Предприятие «АльтЭнерго» входит в холдинг «АгроБелогорье», сырье для биогазовой станции поступает преимущественно с собственных производственных площадок, но и другие сельхозпроизводители региона утилизируют на станции свои отходы.
– Биогаз решает вопрос утилизации отходов, количество которых только увеличивается с развитием животноводства и растениеводства. К тому же, его можно получить практически из любой органики, – рассказал в телефонной беседе с корреспондентом «Псковской правды» Илья Мейлах, главный инженер белгородского предприятия. – Мы реализовали три проекта в сфере альтернативной энергии. Из солнца и ветра генерируем электроэнергию, она чистая, без выбросов при производстве. Но основной упор делаем на биогаз.
Белгородский биогаз превращается в тепловую и электроэнергию, а из переработанного сырья получаются удобрения. Электроэнергию поставляют в общие сети. Тепло пока используют только для собственных нужд, находясь в поиске рынка сбыта. Удобрения в агрохолдинге вносят на собственные поля, предварительно исследуя их эффективность в агролаборатории. Урожайность сои удалось поднять на 20 %, кукурузы – на 25 %.
– Уверен, что на биогаз перейдет вся страна, у нас нет другого пути, – считает Илья Мейлах. – Экологическая обстановка складывается таким образом, что мы должны менять методы производства, иначе загубим экологию. Не зря говорят: каменный век закончился не потому, что закончились камни. Человечество пошло по другому пути развития. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в чистой стране.
Президент Владимир Путин объявил в России 2017 год Годом экологии.
КстатиЕсли завтра отменят санкции, наше сельское хозяйство снова окажется беззащитным перед европейским производителем. Псковская область находится в зоне рискованного земледелия. Это значит, что наш климат не способствует богатым урожаям, а почвы требуют постоянного внимания. С небесной канцелярией договориться невозможно, зато поправить дело может постоянное внесение органических удобрений. Россия, увы, не является лидером этого направления: мы вносим всего 50-60 кг удобрений в год на гектар пашни. Показатели стран с более развитым сельским хозяйством отличаются существенно, например, в Нидерландах удобрений вносят ровно в 10 раз больше. Собственные удобрения, которые будут использоваться на предприятии, давшем сырье для этих удобрений, смогут повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Справка «ПП»Биогаз получается в результате брожения биомассы под воздействием трех видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Для производства биогаза сырьем может служить любая органика, однако особую ценность представляют отходы боен.
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