Чемпионат мира по футболу — в Пскове!
Жеребьевка состоялась в пресс-центре «Псковской правды»
В связи с набившей провинциальному футболу оскомину системой осень —весна игровая пауза во втором дивизионе составляет почти 5 месяцев. Футболисты команды «Псков-747» в это время тренируются и играют в любительских городских мини-футбольных соревнованиях и скучают по большому футболу. Чтобы немного расслабиться и получить недостающие эмоции, футбольный клуб совместно с Федерацией компьютерного спорта Псковской области с 17 декабря по 21 января проводят чемпионат мира по футболу на симуляторе FIFA2018 среди игроков и тренеров клуба. Презентовали турнир в пятницу, 15 декабря, в «Псковской правде», ставшей главным информационным партнером соревнования.
Несколько представителей основного состава клуба, воспитанники молодежки, самый успешный на сегодняшний день воспитанник псковского футбола Илья Гультяев (ФК «Тамбов»), профессиональный арбитр и детский тренер школы «747» Герман Кравченко, всего 16 футбольных людей, выбрали себе сборные из числа стран — участниц настоящего, а не виртуального чемпионата мира в России. Киберчемпионат получил официальный статус областного соревнования. Главным судьей стал Василий Демидов — председатель областной Федерации компьютерного спорта.
Он и открыл презентацию турнира, отметив, что данное событие лучше всех демонстрирует связь профессионального и компьютерного спорта.
— Идея очень интересная, живая, мне она понравилась. Это будет здорово, я двумя руками за это мероприятие. С точки зрения популяризации футбола — точное попадание, — заявил Алексей Севастьянов, президент футбольного клуба «Псков — 747», председатель Федерации футбола Псковской области.
Организаторы отметили, что игры чемпионата можно будет смотреть «вживую» на канале Псковского агентства информации в «Ютубе» по четвергам и воскресеньям. Турнир проходит по олимпийской системе на вылет и сопровождается профессиональным комментарием. Победители получат призы и подарки от спонсоров. Следить за соревнованием можно в социальных сетях по хештегу #fifa747.
20 декабря завершился первый игровой день, определились и первые четвертьфиналисты. Никита Иванов со сборной Уругвая нанес сокрушительное поражение Илье Гультяеву, игравшему за Польшу, а Руслан Суродин (Бельгия) в упорной борьбе в двух матчах сломил сопротивление воспитанника футбольной школы «747» Даниила Михеева (Мексика).
Жеребьевку турнира на презентации провели капитан «747» Антон Шишаев, сам не играющий на приставках, но обещавший поддержать партнеров, и представительница косплея (создание оригинальных образов по мотивам компьютерных игр) Юно Чан в образе футболиста Халка.
Фото Андрея Степанова
Чемпионат мира на футбольном симуляторе — не единственная точка соприкосновения Пскова и чемпионата мира по футболу — 2018. Напомним, что воспитанники футбольной школы «Стрела», одержавшие летом победу на всероссийском соревновании «Кожаный мяч», станут болбоями (мальчиками, подающими мячи) на финальном матче турнира в Москве.
Несколько представителей основного состава клуба, воспитанники молодежки, самый успешный на сегодняшний день воспитанник псковского футбола Илья Гультяев (ФК «Тамбов»), профессиональный арбитр и детский тренер школы «747» Герман Кравченко, всего 16 футбольных людей, выбрали себе сборные из числа стран — участниц настоящего, а не виртуального чемпионата мира в России. Киберчемпионат получил официальный статус областного соревнования. Главным судьей стал Василий Демидов — председатель областной Федерации компьютерного спорта.
Он и открыл презентацию турнира, отметив, что данное событие лучше всех демонстрирует связь профессионального и компьютерного спорта.
— Идея очень интересная, живая, мне она понравилась. Это будет здорово, я двумя руками за это мероприятие. С точки зрения популяризации футбола — точное попадание, — заявил Алексей Севастьянов, президент футбольного клуба «Псков — 747», председатель Федерации футбола Псковской области.
Организаторы отметили, что игры чемпионата можно будет смотреть «вживую» на канале Псковского агентства информации в «Ютубе» по четвергам и воскресеньям. Турнир проходит по олимпийской системе на вылет и сопровождается профессиональным комментарием. Победители получат призы и подарки от спонсоров. Следить за соревнованием можно в социальных сетях по хештегу #fifa747.
20 декабря завершился первый игровой день, определились и первые четвертьфиналисты. Никита Иванов со сборной Уругвая нанес сокрушительное поражение Илье Гультяеву, игравшему за Польшу, а Руслан Суродин (Бельгия) в упорной борьбе в двух матчах сломил сопротивление воспитанника футбольной школы «747» Даниила Михеева (Мексика).
Жеребьевку турнира на презентации провели капитан «747» Антон Шишаев, сам не играющий на приставках, но обещавший поддержать партнеров, и представительница косплея (создание оригинальных образов по мотивам компьютерных игр) Юно Чан в образе футболиста Халка.
Фото Андрея Степанова
Чемпионат мира на футбольном симуляторе — не единственная точка соприкосновения Пскова и чемпионата мира по футболу — 2018. Напомним, что воспитанники футбольной школы «Стрела», одержавшие летом победу на всероссийском соревновании «Кожаный мяч», станут болбоями (мальчиками, подающими мячи) на финальном матче турнира в Москве.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
23 Декабря 2017
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»08:00
- В субботу в Псковской области ожидается снег и гололедица00:24
- Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное22.12, 15:43
- Новогодняя «АРТ-ель» в Пскове откроется уже завтра22.12, 15:28
- Полная праздничная программа Пскова на Новый год21.12, 16:33
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем21.12, 15:06
- Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь21.12, 10:00
- Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда21.12, 09:40
- Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость21.12, 09:33
- Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим21.12, 09:00
- Наталья Васильева: Точка к точке19.12, 20:50
- V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове19.12, 19:56
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»19.12, 17:10
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло19.12, 09:41
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»19.12, 09:39
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы19.12, 09:38
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
Фото
Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Шахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в ПсковеВесь фото архив
Видео
Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВесь видео архив