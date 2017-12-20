Корпоративный кубок по футболу продолжает собирать организации-партнеры

Не так давно в Пскове появилось футбольное состязание для офисного планктона и заводских работяг, менеджеров и людей креативных профессий – «Вызов». В первом сезоне корпоративного футбольного турнира на паркете спорткомплекса в Писковичах борются десять команд. Сегодня мы представляем сборную ОАО «Псковвтормет».

Кто капитан команды? Кем работает, что связывает с футболом, за кого болеет

Капитан команды - Сафронов Сергей - вратарь, и по совместительству заместитель генерального директора по экономике ОАО «Псковвтормет» с 1998 года. С футболом связывает то, что уже 19 лет играет в любительский футбол. Это приносит огромный позитив. Как и сама игра в футбол, так и общение с отличными ребятами, которые всегда готовы прийти на помощь, что само по себе очень ценно. Капитан команды не заядлый болельщик, хотя и любит футбол, но теперь есть команда, за которую можно поболеть - это наш коллектив.



Командные ценности

Учитывая молодость нашей команды, думаю мы еще будем нарабатывать наши ценности. Но считаем, что командный дух, взаимоуважение и поддержка важнее всего для игры в коллективе. В команде собраны игроки с разным опытом и возрастом, разными умениями. Конечно необходимо относится к каждому с уважением, с готовностью делиться знаниями и умениями с другими участниками команды ради достижения общей цели. Если мы сможем выработать и развить это, то победы будут. И не обязательно выраженные в счете на поле, а даже победа над собой в командной игре уже имеет большую ценность.



Состав основной семерки с должностями

Команда настолько свежая и вновь созданная, что на момент ответа на этот вопрос еще не провела ни одного совместного серьезного матча, но все настолько горят желанием играть на результат, что сложно кого-то выделить. В коллективе большинство участников играли в футбол последний раз в школьном возрасте, но это не мешает им бесстрашно выйти на поле и сделать все возможное для победы. Поэтому попрошу назвать не семерку, а весь коллектив, желающий бороться за честь предприятия.

Сафронов Сергей Геннадьевич - ЗГД по экономике

Феоктистов Алексей Владимирович - ЗГД по маркетингу

Петров Сергей Николаевич - Руководитель направления поставок на БМЗ

Лепиков Сергей Вячеславович - Руководитель направления ЖД поставок на экспорт

Тарасов Петр Михайлович - Руководитель направления поставок на Российские заводы

Степанов Федор Георгиевич - Руководитель направления по цветному лому

Алексеев Игорь Юрьевич - Охранник

Нижебовский Анатолий Владимирович - Охранник

Нижебовский Михаил Владимирович - Охранник

Потанин Александр Владимирович - Охранник



Задачи на турнир

Наша очень молодая, ей пару месяцев. Поэтому учитывая отсутствие опыта совместного выступления, наверное с трудом может претендовать на какие либо очки в турнире. Но мы все готовы трудиться, тренироваться вместе и доказать, что несмотря на отсутствие опыта мы сможем достойно выступить и составить конкуренцию соперникам. Поэтому наверно основная задача это создать достойный дружный коллектив, ну а если это удастся еще и подкрепить какими либо очками - это будет вдвойне приятно.



Что значит для команды проведение Чемпионата мира по футболу в России

Несмотря на то что Российский футбол не стоит в лидирующих мировых рейтингах, но интерес и желание им заниматься огромно. И проведение ЧМ в России, нам кажется может стимулировать дополнительный интерес и развитие как взрослого, так и юношеского футбола, что может в перспективе принести свои положительные результаты. Это важно.



Оцените уровень организации турнира, откуда узнали

О самом турнире узнали от самих организаторов. Хотим поблагодарить их за то, что дали стимул собрать рабочий коллектив не только на работе, но и вне стен офиса. Уровень организации турнира, наверно стоит оценить по его окончании, с учетом финиша, но мы думаем что независимо от результата в любом случае это замечательное начинание и хотим пожелать организаторам продолжать такие турниры и в следующем году, ну и не забыть про команду ОАО «Псковвтормет».

