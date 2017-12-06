Вера Душевина: Бабушка и дедушка всегда читают «Псковскую правду»
Одна из лучших теннисисток России, победительница юниорского Уимблдона в 2002 году, полуфиналистка двух британских «Больших Шлемов» в миксте в 2013 и 2014 годах, обладательница Кубка Федераций в составе сборной России в 2005 году, экс- 31-ракетка WTA-тура в 2007 году Вера Душевина, 15 августа этого года завершившая профессиональную карьеру, на прошлой неделе гостила в Пскове. Поводов у нее было для этого сразу два. Во-первых, она стала детским тренером и привезла на корты под Псковом своих подопечных девочек. А во-вторых, в Пскове уже давно живут ее бабушка и дедушка, к которым прославленная внучка приехала погостить.
— В Пскове вы не впервые?
— Конечно же нет. Я москвичка, и мои бабушка и дедушка по маминой линии тоже не местные, но уже более 30 лет живут тут. И я в детстве часто летом приезжала к ним: дача, речка. Вот так сошлось, что на этот раз приехала не только к ним, но и привезла своих воспитанниц на турнир.
— Как вам теннисный Псков?
— Очень хороший комплекс, очень хороший купол, такие есть в России не везде. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Даже я, признаться, в профессиональной карьере играла в худших условиях. Было бы неплохо, если у вас появится еще один такой комплекс, тогда начнется конкуренция и ускоренный рост. Тренеров, конечно, хороших не хватает в силу особенностей территории: у некоторых соперниц моих девчонок тренеры — родители, те еще специалисты…
— Вы еще молоды (родилась 6 октября 1986 года. – Прим. автора.), свежи и последние серьезные достижения. Почему вы завершили карьеру?
— Три года назад был большой перерыв из-за травмы локтя. Пыталась вернуться и выйти на серьезный уровень, но уже не то. Лучшее позади — поэтому приняла для себя решение, что хватит с меня тенниса, буду заниматься семьей.
— У спортсменки вашего калибра вариантов для ПМЖ хоть отбавляй. Почему местом жительства выбрана Россия?
— Поняла, что для меня важна своя страна, люди, язык. А еще я очень люблю Москву, и с каждым годом влюбляюсь в этот город все больше.
— Получается тренировать?
— Я только начала, мне это интересно. И опять же, так как для меня важнее семья, мне нужен более-менее оседлый вид деятельности. То, чем я занимаюсь сейчас – тренировки детей, мне подходит, меня увлекает процесс. До этого я консультировала Елену Остапенко из Риги, юную победительницу Открытого чемпионата Франции в этом году. Но так как это было опять связано с разъездами, то пришлось прервать сотрудничество.
— Девушки в женском туре дружат?
— Кто-то да. Но это исключение. У меня подруг с кортов нет. Все профессиональные спортсменки, все женщины с нравом, все соперницы.
— Ждать вас здесь снова?
— Да, по мере возможностей постараюсь совмещать приятное с полезным: приезжать к родственникам и привозить детей. Если можно, то с удовольствием передам привет моим бабушке и дедушке, я знаю, что они всегда читают вашу газету.
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- В интернете собирают деньги на фильм о подвиге Зои Космодемьянской09:41
- Граффитиста из Новосокольников хотят наказать годовым трудом09:17
- Озвучены приметы пропавшей ягодницы из Торошино Татьяны Березовской09:09
- Псковский растлитель получил 12 лет «строгача»09:02
- Расписание псковского автобуса №118: пока без изменений08:56
- Дату начала ремонта в Новохованской школе определят родители учащихся05.12, 20:20
- Рейтинг влияния Михаила Ведерникова вырос на 14 пунктов05.12, 15:57
- Сбербанк стал генеральным партнером «Общегородского дня новостроек»05.12, 15:13
- Новый сити-менеджер Пскова приступил к работе05.12, 09:55
- Мария Храмцова: И мыло и куклы – это штучный продукт05.12, 09:28
- Алеся и Владимир Михайловы: Мы употребляем натуральные витамины сами и делимся ими с окружающим миром04.12, 23:23
- Софья Неманова: На моих подушечках так приятно отдыхать!04.12, 20:19
- Юлия Стрехмет: Стремлюсь к тому, чтобы заказчик остался доволен результатом моей работы04.12, 14:32
- Прививку от гриппа сегодня можно сделать прямо возле дома (АДРЕСА)04.12, 11:00
- Псковские росгвардейцы не дали заживо сгореть мужчине (ФОТО)04.12, 10:51
- Светлана Иванова: Я делаю игрушки для игр, а не для того, чтобы они просто сидели на полочках04.12, 09:31
- Псковичка пыталась украсть продуты из магазина03.12, 17:44
- Михаил Ведерников поздравил юристов с профессиональным праздником03.12, 11:03
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина03.12, 10:50
- Псковичам напомнили об опасности сосулек03.12, 10:48
Лидеры обсуждений
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Десять чьих-то друзей
- Не стал хоронить бесплатно
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Бизнес ради будущего
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- Модная революция. Перезагрузка: Лучшая в мире бабушка
- Невельский стрелок