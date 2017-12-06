Блиставшая на мировых кортах теннисистка оценила уровень псковичей

Одна из лучших теннисисток России, победительница юниорского Уимблдона в 2002 году, полуфиналистка двух британских «Больших Шлемов» в миксте в 2013 и 2014 годах, обладательница Кубка Федераций в составе сборной России в 2005 году, экс- 31-ракетка WTA-тура в 2007 году Вера Душевина, 15 августа этого года завершившая профессиональную карьеру, на прошлой неделе гостила в Пскове. Поводов у нее было для этого сразу два. Во-первых, она стала детским тренером и привезла на корты под Псковом своих подопечных девочек. А во-вторых, в Пскове уже давно живут ее бабушка и дедушка, к которым прославленная внучка приехала погостить.



— В Пскове вы не впервые?



— Конечно же нет. Я москвичка, и мои бабушка и дедушка по маминой линии тоже не местные, но уже более 30 лет живут тут. И я в детстве часто летом приезжала к ним: дача, речка. Вот так сошлось, что на этот раз приехала не только к ним, но и привезла своих воспитанниц на турнир.



— Как вам теннисный Псков?



— Очень хороший комплекс, очень хороший купол, такие есть в России не везде. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Даже я, признаться, в профессиональной карьере играла в худших условиях. Было бы неплохо, если у вас появится еще один такой комплекс, тогда начнется конкуренция и ускоренный рост. Тренеров, конечно, хороших не хватает в силу особенностей территории: у некоторых соперниц моих девчонок тренеры — родители, те еще специалисты…



— Вы еще молоды (родилась 6 октября 1986 года. – Прим. автора.), свежи и последние серьезные достижения. Почему вы завершили карьеру?



— Три года назад был большой перерыв из-за травмы локтя. Пыталась вернуться и выйти на серьезный уровень, но уже не то. Лучшее позади — поэтому приняла для себя решение, что хватит с меня тенниса, буду заниматься семьей.



— У спортсменки вашего калибра вариантов для ПМЖ хоть отбавляй. Почему местом жительства выбрана Россия?



— Поняла, что для меня важна своя страна, люди, язык. А еще я очень люблю Москву, и с каждым годом влюбляюсь в этот город все больше.



— Получается тренировать?



— Я только начала, мне это интересно. И опять же, так как для меня важнее семья, мне нужен более-менее оседлый вид деятельности. То, чем я занимаюсь сейчас – тренировки детей, мне подходит, меня увлекает процесс. До этого я консультировала Елену Остапенко из Риги, юную победительницу Открытого чемпионата Франции в этом году. Но так как это было опять связано с разъездами, то пришлось прервать сотрудничество.



— Девушки в женском туре дружат?



— Кто-то да. Но это исключение. У меня подруг с кортов нет. Все профессиональные спортсменки, все женщины с нравом, все соперницы.



— Ждать вас здесь снова?



— Да, по мере возможностей постараюсь совмещать приятное с полезным: приезжать к родственникам и привозить детей. Если можно, то с удовольствием передам привет моим бабушке и дедушке, я знаю, что они всегда читают вашу газету.

