6 Декабря 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Вера Душевина: Бабушка и дедушка всегда читают «Псковскую правду»

06 Декабря 2017 - 09:25
Главная → Заметки → Спорт
Блиставшая на мировых кортах теннисистка оценила уровень псковичей

Одна из лучших теннисисток России, победительница юниорского Уимблдона в 2002 году, полуфиналистка двух британских «Больших Шлемов» в миксте в 2013 и 2014 годах, обладательница Кубка Федераций в составе сборной России в 2005 году, экс- 31-ракетка WTA-тура в 2007 году Вера Душевина, 15 августа этого года завершившая профессиональную карьеру, на прошлой неделе гостила в Пскове. Поводов у нее было для этого сразу два. Во-первых, она стала детским тренером и привезла на корты под Псковом своих подопечных девочек. А во-вторых, в Пскове уже давно живут ее бабушка и дедушка, к которым прославленная внучка приехала погостить.

— В Пскове вы не впервые?

—  Конечно же нет. Я москвичка, и мои бабушка и дедушка по маминой линии тоже не местные, но уже более 30 лет живут тут. И я в детстве часто летом приезжала к ним: дача, речка. Вот так сошлось, что на этот раз приехала не только к ним, но и привезла своих воспитанниц на турнир.

— Как вам теннисный Псков?

—  Очень хороший комплекс, очень хороший купол, такие есть в России не везде. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Даже я, признаться, в профессиональной карьере играла в худших условиях. Было бы неплохо, если у вас появится еще один такой комплекс, тогда начнется конкуренция и ускоренный рост. Тренеров, конечно, хороших не хватает в силу особенностей территории: у некоторых соперниц моих девчонок тренеры —  родители, те еще специалисты…

— Вы еще молоды (родилась 6 октября 1986 года. – Прим. автора.), свежи и последние серьезные достижения. Почему вы завершили карьеру?

—  Три года назад был большой перерыв из-за травмы локтя. Пыталась вернуться и выйти на серьезный уровень, но уже не то. Лучшее позади —  поэтому приняла для себя решение, что хватит с меня тенниса, буду заниматься семьей.

— У спортсменки вашего калибра вариантов для ПМЖ хоть отбавляй. Почему местом жительства выбрана Россия? 

—  Поняла, что для меня важна своя страна, люди, язык. А еще я очень люблю Москву, и с каждым годом влюбляюсь в этот город все больше.

— Получается тренировать?

—  Я только начала, мне это интересно. И опять же, так как для меня важнее семья, мне нужен более-менее оседлый вид деятельности. То, чем я занимаюсь сейчас – тренировки детей, мне подходит, меня увлекает процесс. До этого я консультировала Елену Остапенко из Риги, юную победительницу Открытого чемпионата Франции в этом году. Но так как это было опять связано с разъездами, то пришлось прервать сотрудничество.

— Девушки в женском туре дружат?

—  Кто-то да. Но это исключение. У меня подруг с кортов нет. Все профессиональные спортсменки, все женщины с нравом, все соперницы.

— Ждать вас здесь снова?

—  Да, по мере возможностей постараюсь совмещать приятное с полезным: приезжать к родственникам и привозить детей. Если можно, то с удовольствием передам привет моим бабушке и дедушке, я знаю, что они всегда читают вашу газету.
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Зима бегу не помехаКостяк и молодняк...Бальная система

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 6 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 13 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50