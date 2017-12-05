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Зима бегу не помеха

05 Декабря 2017 - 09:01
Главная → Заметки → Спорт
​Олимпийская чемпионка Лондона Наталья Антюх собрала на массовую пробежку в Пскове 1500 псковичей
Беговой спортивный сезон с зимой уходит на перерыв. Но прежде чем сменить кроссовки на лыжи, поклонники здорового образа жизни собрались в Финском парке, где по приглашению спортивного общественника Александра Кузьмина олимпийская чемпионка Лондона в забеге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх провела один из самых массовых и ярких стартов в году — «Пробежку с чемпионом». Насколько объединяющим может быть бег без барьеров, выясняла «Псковская правда».

Фоторепортаж пробежки с Натальей АнтюхСпортсмены и любители, политики и общественники, дети и ветераны —  около полутора тысяч псковичей откликнулись на призыв символическим забегом на 2 километра отметить завершение бегового сезона. Маяком всего движения инициатор мероприятия Александр Кузьмин выбрал Наталью Антюх —  золотоносную бегунью. Идея подобного старта давно витала в воздухе, но 2 декабря сошлись все звезды —  и Антюх смогла выкроить время в своем графике, и погода позволяла собраться для бега, и сама афиша, обещавшая завершение сезона, привлекли сотни поклонников ЗОЖ.

Спортивные институты города и области усилили программу праздника своими эксклюзивными дополнениями. Так, на мероприятии можно было попытаться выполнить нормы ГТО и получить за это билеты на катание в Ледовый, а также выиграть призы: одну из 10 экшн-камер. 

Псковские гребцы под предводительством бронзового олимпийского призера Сергея Матвеева поддержали с Псковы пробег заплывом на восьмерке, а на территории Финского парка выставили тренажеры-концепты, где каждый мог попробовать свои силы. На сцене публику сначала зарядкой разогрела очаровательная фитнес-тренер Роза Юсупова, а затем живым популярным роком порадовала кавер-группа из Санкт-Петербурга «Космодром».

—  Я очень рада, что меня пригласили на этот праздник и что так много псковичей пришли сегодня сюда. Нашей пробежке не помешает никакая погода, —  пригласила Наталья Антюх псковичей на старт.

Сотни псковичей предпочли обычному субботнему времяпрепровождению бег с чемпионкой, с которой можно было сфотографироваться на память. Многие из тех, кто не участвовал в пробежке, наверняка подумали: а почему бы в следующий раз не попробовать свои силы. Александр Кузьмин анонсировал, что 1 января в 11.00 ждет на «Пробежке после оливье» новых поклонников здорового образа жизни. В прошлом году таковых было не более 50 человек. Спорим, в этот раз их будет больше?
 

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