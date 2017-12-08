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Школьники и студенты смогут бесплатно покататься на коньках

01 Декабря 2017 - 15:21
Главная → Заметки → Спорт
Для получения билета в Ледовый дворец нужно попробовать сдать нормы ГТО

Выполнения нормативов и чемпионских результатов никто требовать не будет. Главное, попробовать пройти все пять испытаний. Всероссийская спортивная акция «Одна страна - одна команда», к которой присоединился и Псков, пройдет 2 декабря, в субботу, в Финском парке у Троицкого моста.

Испытания включают в себя рывок 16-килограммовой гири, прыжок с места, отжимания, наклоны, и упражнение на пресс. Цель акции – популяризация конкурса «Готов к труду и обороне». Начало в 11 часов.

В награду студенты получат пригласительные на дискотеку в Ледовом дворце, которая пройдет 2 декабря с 22.45 до 24 часов. Школьники также получат пригласительные на массовое катание в Ледовом дворце, которое состоится 3 декабря, в воскресенье, с 14 до 15 часов.

Пригласительные получат первые 150 смельчаков, поскольку такова единовременная вместительность арены Ледового дворца.

- Если желающих будет много, станем такие акции проводить регулярно, - сказал председатель областного комитета по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Напомним, 2 декабря также состоится акция «Пробежка с чемпионом». Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх, завоевавшая «золото» Олимпиады в Лондоне, пробежит вместе с псковичами по Финскому парку.
 


Комментарии: 1
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Комментарии

alex
01 Декабря 2017 - 19:28
власти хотят любыми способами отвлечь молодежь от участия в митинге А. Навального! Что, разве не так?
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