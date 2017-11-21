Футбольный клуб «747» с задачей на сезон справился досрочно

Завершилась летне-осенняя часть футбольного сезона 2017/2018 во втором дивизионе. Первенство в группе «Запад», где выступают псковские команды «Псков-747» и «Луки-Энергия», возобновится только в апреле, впереди еще 9 игр. Спустя 17 туров после старта чемпионата и накануне зимнего перерыва промежуточные итоги в эксклюзивном интервью подвел главный тренер «747» Игорь Васильев. Разговор был также посвящен главной цели на сезон — обновлению коллектива.



­— Игорь Евгеньевич, летом состав псковичей пополнил ряд молодых и опытных футболистов. Оцените, как они адаптировались к игре?



— Безусловно, для нас стало большой удачей подписание Николая Шикова и Ивана Ершова, который после большой карьеры, в том числе и в Премьер-лиге, приехал к нам. Своим отношением к делу, к тренировочному процессу Иван делает команду более классной. Также к нам вернулся на правах аренды из «Долгопрудного» Владислав Сакадеев, который поначалу очень хорошо себя зарекомендовал, но потом немного сбавил обороты. Из школы «Зенита» вернулся уроженец нашего города Дима Мотлахов, который показывает прогресс от игры к игре и который уже забил гол. Было у нас два приобретения из Твери, с которыми контракт был заключен только до конца календарного года — Антон Соловьев и Михаил Пенчук. С Антоном мы, к сожалению, вынуждены расстаться, у него усилить нашу игру не получилось. Михаил к концу года разыгрался, но в его случае наоборот он сам настоял, что хочет попробовать себя этажом выше — в ФНЛ. Они оба прибыли к нам растренированными, после того как их футбольный клуб «Волга» потерял профессиональный статус, работали с нами, но дороги разошлись. Парни еще молодые, у них все впереди, желаю им удачи.



— Где и как вы нашли Николая Шикова, который стал украшением команды осенью?



— Нам подсказали наши партнеры, друзья из Санкт-Петербурга. Последний сезон он выступал за питерский любительский футбольный клуб «Звезда», но прежде имел большую карьеру в профессиональном футболе. Посмотрели на него на предсезонке, подошел.



— Заметно, как вы не галочки ради уделяете игровое время юным воспитанникам. О ком сегодня можно говорить как о наиболее прогрессирующих игроках молодежки?



— Мы бы давали, возможно, больше времени молодым футболистам, будь они нападающими и полузащитниками, но среди них есть вратари и защитники, тех, кого менять в ответственные минуты матча тяжелее. Поэтому отмечу некоторые фамилии: вратарь Денис Долгий, который уже попробовал себя в раме и, думаю, еще получит шанс в этом сезоне на выход в основе. Очень даже неплохо работает нападающий Всеволод Фёдоров, можем рассчитывать на него. Защитник Арсений Ягодкин становится с каждым днем все увереннее в профессиональном футболе. К сожалению, немного замедлился прогресс у ребят предыдущего призыва, таких как Гера Амрахов. Но будем и самим себе задавать вопрос, почему так происходит.



— Не подводит и костяк?



— Да, у нас в каждой линии есть один-два местных игрока основного состава, на которых легла основная тяжесть всех игр. В защите — Кирилл Турчин, Артем Васильев, в середине в паре с Ершовым — Руслан Суродин. В нападении — капитан Антон Шишаев, забивший шесть мячей, большинство из которых принесли очки.



— Перед началом сезона президент клуба Алексей Севастьянов озвучил цель — обновить команду, уменьшить квоту приглашенных и возрастных игроков, увеличить количество молодых и местных, затем появился ориентир про место в десятке. С задачами справляемся?



— По большому счету, да. И у нас позитивная полоса, на фоне которой особенно обидно поражение от «Долгопрудного» в последней игре перед паузой. Ведь мы могли уйти на перерыв пятыми в таблице. Впрочем, возможно, претензия может быть адресована и ко мне, может, слишком я был оптимистичен. Вызов перед нашими футболистами весьма непростой — в дивизионе играют хорошие, крепкие клубы, новые проекты, плотность в таблице высокая, так что впереди нас ждет закалка боем. Да и календарь впереди нелегкий, начнем с двух игр с московскими клубами.



— Планы на зиму?



— Эта пауза, конечно, продолжает вызывать неудобства год за годом. В декабре немного потренируемся, затем еще поотдыхаем, потом в январе вновь вернемся к тренировкам. Если не получится уехать на сборы, то будем в Пскове, возможно, примем участие в турнире в Санкт-Петербурге в феврале. Тренироваться без сборов зимой вдвойне тяжелее, потому что нет даже зала, где можно отрабатывать командные действия. Но будем пробовать и в этих условиях найти возможность подойти к рестарту сезона в игровом тонусе.



«ДОЛГОПРУДНЫЙ» — «ПСКОВ-747» 4:0 (2:0).



Долгопрудный, стадион «Салют», 11 ноября 2017г., суббота, 100 зрителей.



Судья — Дмитрий Матвеев (Иваново); ассистенты судьи — Максим Каюмов (Москва) и Игорь Золотарёв (Брянск); инспектор — Вячеслав Леонидович Трушин (Москва).



Голы: Юрьев (41), Рогов (43), Баженов (88), Миронов (90).



Предупреждения: Прокопенко, Фомичёв.



ФК «Долгопрудный»: Ребров (вр.), Прокопенко, Пинчук, Прошин, Пучков, Тринитацкий, Рогов, Баженов, Юрьев, Ларионов, Фомичёв. Замены: Большаков, Пахомов, Семёнов.



ФК «Псков-747»: Малышев (вр.), Курбанов, Турчин, Волков, Васильев, Ершов, Суродин, Сакадеев, Мотлахов, Шиков, Шишаев (кап.).



Замены: Орлов, Недорезов, Назимов, Ягодкин.



Кстати



Вратарь Денис Трункин признан лучшим игроком ФК «Автофаворит» в 2017 году, после победы «перевозчиков» в матче за пятое место против питерской «Звезды» в серии пенальти на розыгрыше чемпионата третьего дивизиона. Статистика Дениса в этом году заслуживает внимания: 27 игр, 20 пропущенных голов (в среднем 0,7 гола за игру), 13 матчей на 0,3 выигранные дуэли в послематчевых сериях пенальти (финал Кубка города против «ВДВ-Купол» — 2 отраженных «точки», финальный турнир первенства России 2017 против «Череповца» — 1 «точка», против «Звезды» — 2 «точки»). Но многим, конечно же, будет памятен финал Кубка МРО против лужского «ЛАЗа», в котором Денис отразил пенальти, а затем два добивания в упор.