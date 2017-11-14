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14 Ноября 2017 - 09:16
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В Пскове подвели итоги спортивного года

Бал чемпионов давал областной спорткомитет в честь спортсменов высшего спортивного мастерства, отличившихся в 2016 году.

Их должно было быть в зале свыше 60, а оказалось чуть меньше 50 — сборы, старты... Рекордсмены мира, глыбы — вроде парашютистки Любови Екшикеевой, и новые надежды псковского спорта, такие как юная, хрупкая Ира Тимофеева, известно, из какого города лучница. На свое награждение победительница первенства России, стесняясь, протиснулась сквозь стоявших к ней спиной в проходе операторов и фотографов. Были и представители параспорта, и плеяда выдающихся тренеров. Величины. 

А сколько чемпионов разных лет еще живет в Пскове, Великих Луках, по области. Надо когда-нибудь издать справочник — «Спортивное золото региона». И все равно победителей не сосчитать. После того как Иван Штылин отправил в «Фейсбук» фотографии с бала, Олег Мыслевич, председатель областной федерации автоспорта, мгновенно отреагировал: «Горланова забыли!». Но сам же себя поправил: «Не забыли, Горланов стал чемпионом в этом году, а бал за 2016-й». С каждым годом количество занимающихся спортом, количество участников и чемпионов состязаний с нашивкой псковского барса растет. Их много, но те, кто на балу, штучный товар — с высшей пробой России.
 


Лучших спортсменов поздравляли спортивными танцами. Фото Сергея Герасимова.

Горланов будет здесь в будущем году. Возможно, уже в марте. А с этим балом, конечно, тянули фирменно. «А когда успеть?» — скажут спортсмены и функционеры. Соревнование за соревнованием. Стройка на стройке. Решили к зиме. К тому же приятное не так уж и неприятно откладывать на потом. Бал-2016 получился как киндер-сюрприз. Ожидание, шоколад... и врио губернатора Михаил Ведерников.
Тренер из числа награжденных вспомнил, что Андрей Турчак на балу чемпионов так и не появился за 8,5 лет. Его не корят, его еще долго будут благодарить. Но в столь особенный для Псковщины миг внимание, конечно, золотоносным псковичам не помешало бы. И врио сделал шаг навстречу: мероприятие внесли в его график. И повисшая в урочный час в зале пауза ожидания врио плавно перетекла к концу в немного протокольную, но уже совместную съемку с каждым из желающих. Повесят на стену на своих тренировочных базах.

На балу чемпионов за 2016 год особо отличились гребцы, лучники, велосипедисты, футболисты, борцы. В 2017 году представители этих же видов спорта уже летом завоевали медалей еще больше, чем в прежнем.


Главный итог 2016 года в том, что вызовы для псковского спорта остаются теми же: неудивительными, понятными, тяжелющими. Предстоит строить и строить, воспитывать и воспитывать, вкладывать и вкладывать. Псковские спортобъекты расписаны по минутам, а очередь на их посещение только растет. В некоторых случаях отгоняют рублем. Тренеры совмещают, сколько могут, и вынуждены брать количеством. Не все способны перейти на коммерцию и переходят на конвейер. Бывает, спортсмены уезжают на двойной зачет, а потом и навсегда, а иногда уезжают совсем крохотными — за них понимают родители, что здесь некуда расти. Бывает, просто уезжают. Потому что провинция.

Но спорт жив. И готов к труду и обороне! 

— А еще нужны удача и везение, — пожелал всем Иван Штылин.

За ветеранами тянутся надежды, и на следующем балу, уверен, будет огромное представительство новых видов спорта, новых лиц и новых достижений. С каждым годом бал будет все более ярким и светским мероприятием. 

Сегодня, по сути, большая половина действующих лиц бала — номинанты главной светской премии региона «Народное признание». Вот же герои на все времена. 

Главное фото с сайта Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области.
 


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