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Вернуться за победой в Китай

10 Ноября 2017 - 09:21
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В Лос-Анджелесе спортсмен-полицейский стал вторым лучшим дзюдоистом мира среди коллег

Вернувшись из Штатов, Сергей Фомин поделился с «Псковской правдой» впечатлениями от Америки. Во время соревнований он успел побывать в Голливуде, увидеть, как американские копы скручивают в метро безбилетника, и отметить американскую приветливость.

Не все знают, но силовые структуры постепенно восстанавливают свои спортивные общества. «Динамо», по сути, и восстанавливать ничего не пришлось – за два десятка лет тщательного садизма махину Министерства внутренних дел разрушить не удалось. Сегодня чемпионаты и первенства среди сотрудников служб и ведомств – второй по силе дивизион российского спорта. Инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления Министерства внутренних дел по городу Пскову Сергей Фомин – полицейский-дзюдоист. Летом он стал участником 17 Всемирных игр среди полицейских и пожарных, проводимых раз в два года с конца 80-х. На этом соревновании мастер спорта международного класса, в свое время дзюдоист- сборник, занял второе место. Он планирует туда вернуться. И того полицейского, что был сильнее Фомина в Лос-Анджелесе (неплохое место для соревнований копов), он надеется увидеть всего через пару лет. 

Американцы приветливы

- Это обида и жажда мести?

- Это жажда победы. Хотя, честно сказать, пришла она ко мне уже в Соединенных Штатах. До соревнования кто бы мне сказал, что выйду в финал – отшутился бы.  Но в какой-то момент пришла уверенность, что могу победить. Немного не хватило сил, концентрации из-за каких-то простых и понятных обстоятельств.

- Каких?

- В последний момент все решилось с визами и поездкой, подготовка была скомканной и уже не целенаправленной. И прибыли мы впритык, без нормального сна, сразу вкатились в турнир. А он на самом деле был очень серьезным – там были и олимпийцы, и чемпионы мира. Также ощущался некоторый дискомфорт со здоровьем, который привел к операции в Пскове на днях.

- Разыгрывались только единоборства?

- Нет. Разыгрывалось все. Всемирные игры полицейских – как олимпиада или спартакиада. И она не только для полицейских, а для всех специализированных служб. У нас это УФСИН, МЧС, ФСБ, ФССП и так далее. И МВД, разумеется. У остальных стран также. Наша делегация насчитывала 300 человек. Из Пскова я был один. А добирались несколькими партиями.

- Американские полицейские дружелюбны?

- Таможенники, вот, не очень приветливы. А с коллегами мы не общались. На татами я с ними не пересекся. Каких-то объединяющих мероприятий вне соревновательного формата у нас не было. Мы взяли машину напрокат и ездили в Голливуд, Санта-Монику. Развлекались сами. В Лос-Анджелесе сложно встретить американца даже на улицах, много русскоговорящих, много метисов, латиноамериканцев, афроамериканцев. Кстати, все люди очень приветливы и в метро, и в магазине – я проверял. Говорили, что по центральному телевидению показывали эпизод, как американский спортсмен в другом виде не вышел на пьедестал с российским, но о таком я лично ничего не слышал. Возможно, американец просто устал.

- Видели нарушения закона в Америке профессиональным взглядом?

- Я немного не понял, с чего все началось, но, похоже, один мексиканец не заплатил за вход в метро, хотя там не было турникетов. И с ним завязали разговор сотрудники. Он вел себя вызывающе. Полицейский сразу положил руку на кобуру с пистолетом, потом, правда, предпочел поднести другую руку к электрошокеру на другом боку. Ничего применять не стали, но скрутили и вывели. Но вообще, я так понимаю, полиция не церемонится там. Закон есть закон. Я не знаю, как все обстоит на самом деле, но в СМИ мы часто встречаем сообщения о неоправданных смертях простых граждан страны.

- Что до мирной Америки? Как там дела со спортом?

- Судить я могу, конечно, только визуально, но спорт любят, вкладываются в него, спорт имеет традиции. И все очень грандиозно. Конвершн-центр, где мы соревновались, - это городок спорта. Также мы ездили на арену «Лос-Анджелес Лейкерс» - тоже внушительная архитектура и подход к процессу.

Глубина и красота дзюдо

- На ваш взгляд, в Пскове есть место, где можно проводить с соблюдением регламентов и достаточным комфортом для зрителей соревнования по дзюдо?

- Отчасти «Олимп», но это, опять же, приспособление приспособляемого. Соревновательного зала по единоборствам нет, а он нужен. Все больше людей занимаются, все больше видов появляется.

- В Санкт-Петерубурге все есть, вы прожили там 10 лет и вернулись. Почему?

- Потому что я хочу жить дома. Это изначально была образовательно-рабочая поездка. Как только получилось перевестись в Псков – сразу это сделал.

- Ваш путь в профессиональном спорте, кажется, завершен? Или я не прав?

- Я бы сказал иначе. Я остаюсь в спорте. И был всегда в спорте. Неважно, профессиональный он или нет. Когда стало неинтересно тренироваться в Пскове, я сам поехал в Санкт-Петербург, чтобы совершенствоваться. Первые полгода жил в спортзале. Зато сразу взял золото на первенстве России. Теперь, после травмы, сложно ставить перед собой самые сложные задачи. Поэтому я предпочитаю... опять же спорт. Теперь у меня и задача есть – победить через два года тайбэйца, который в Лос-Анджелесе оказался единственным сильнее меня. Кстати, Игры 2019 года пройдут, считай, на его родине, в Китае.

Кроме того, я занялся тренерской деятельностью. Мой воспитанник Никита Ключенко отобрался на юношеское первенство России в Крым, одержав победу на Северо-Западе в весе до 73 кг. Сейчас он на предварительных сборах в Феодосии. По сути, Никита  – мой первый тренерский проект. Раньше я подсказывал спарринг-партнерам, советовал им… Но это, разумеется, немного не то, хотя я стараюсь делиться своими знаниями, ведь не все спортсмены-выпускники псковских школ, подходя к взрослому спорту, осознают глубину и красоту дзюдо.

- Ваш самый главный бой в жизни?

- Сложный вопрос, верно? Все бои, в которые вкладываешься, одинаково эмоционально насыщенны. Но я могу отметить свою победу в Волгоградском центре единоборств над заслуженным мастером спорта Магомедом Джафаровым, которая продолжилась и на тай-брейке, и после боя. Я победил тогда. Второй пример – схватка с тайбейцем. До сих пор прокручиваю и действительно надеюсь одолеть его. Он, кстати, уже дважды побеждает на играх. Непобедимый чемпион. Но если ехать, надо его обыгрывать.

- А травмы?

- Надеюсь, в прошлом.

Досье

Сергей Фомин.

Дата рождения: 17.01.1985 г.

Место рождения: Псков.

Спортивное звание: мастер спорта России международного класса по дзюдо, мастер спорта России по самбо.

Весовая категория: 73 кг (дзюдо), 74 кг (самбо).

Лучшие спортивные результаты:

многократный призер чемпионатов России по дзюдо, призер кубков мира и Европы, победитель шестых европейских игр среди полицейских и пожарных, серебряный призер всемирных игр среди полицейских, 
серебряный призер командного чемпионата России по самбо, победитель командного чемпионата мира среди силовых структур (2015), многократный призер чемпионатов МВД России, многократный победитель первенств и чемпионатов СЗФО, победитель чемпионатов Санкт-Петербурга по дзюдо и самбо.
 


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