ФК «Автофаворит» выступает в турнире лучших любительских команд России

Псковский футбольный клуб «Автофаворит» 2 ноября отправился на финальный турнир первенства России по футболу среди команд Третьего дивизиона, который проходит с 4 по 12 ноября на базе СК «Юность» (Адлерский район) в Сочи. Такое право команда заслужила, одержав победу в финале Кубка Северо-Запада над командой «ЛАЗ» из Луги.ФК «Автофаворит», согласно проведенной жеребьевке, попал в группу «А». Соперниками псковичей станут: «Росич» Москва, «Дзержинск-ТС» Дзержинск (Нижегородская область) и «Металлург» Аша (Челябинская область). Другой квартет составят: ФК «Череповец», «Сборная РО Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Сборная СПб – Звезда» (Санкт-Петербург) и «Торпедо» (Димитровград). Именно вторую группу считают группой смерти. Шансы псковичей на выход из первой группы по сравнению с другими командами считаются равными. Кстати, перед отъездом в товарищеском поединке «Автофаворит» победил молодежную команду «747» со счетом 4:0.Первый матч псковская команда провела 5 ноября против московского «Росича». На следующий день – игра против «Металлурга», а закончится групповой этап 8 ноября матчем против «Дзержинска-ТС». 9 и 11 ноября пройдет плей-офф.