Турнир по самому жесткому восточному единоборству завершился без травм

В Пскове на базе спорткомплекса «Олимп» прошли открытый чемпионат и первенство Псковской области по кудо. В турнире приняли участие команды из города Пскова, Печор, Великих Лук, Санкт-Петербурга. Всего в соревнованиях участвовало более 85 спортсменов, среди которых было разыграно 27 комплектов наград. После торжественной части на татами вышли самые юные спортсмены в возрасте от 7 до 12 лет, после них выступали спортсмены от 12 до 18 лет, а завершили турнир поединки более опытных – в возрасте от 18 лет и старше. Все поединки выдались динамичными и интересными, борьба за командное золото шла до последней секунды. К слову, при том, что кудо является одним из самых жестких видов восточного боевого единоборства, травм на турнире зафиксировано не было, отметил председатель областной федерации Илья Кучеров.



В общей сложности псковские спортсмены завоевали 32 призовых места, из них 7 первых, 12 вторых, 13 третьих мест. Первые места в своих категориях завоевали: Денис Никандров (категория 160 единиц, дети), Алина Алексеева (категория 170 единиц, девушки), Роман Гостев (категория 180 единиц, дети), Виталий Васильев (категория 240 единиц, юноши), Андрей Бокач (категория 160 единиц, дети), Кирилл Кириллов (категория 150 единиц, дети), Максим Шариков (категория 170 единиц, дети). Все победители и призеры были награждены кубками и медалями от Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, памятными призами от Псковского областного отделения Федерации кудо России, а также специальными призами от спонсоров турнира.



Приз «За волю к победе» от строительной компании «Скандинавия» получил Владимир Кузнецов (Псков). Приз «За лучшую ударную технику» от Таможенного терминала «ЭЛКОМ» получил Александр Трофимов (Санкт-Петербург). Приз «За лучшую борцовскую технику» от стоматологической клиники «Семья Стоматология» получил Кирилл Афиногенов (Великие Луки). Приз «Самый результативный тренер турнира» от магазина «Детали интерьера» получил Андрей Тимофеев (Великие Луки).



В общекомандном зачете первое место заняла команда из Санкт-Петербурга. 2 место, с отставанием в 1 балл, заняла команда Пскова, 3 место – команда из Великих Лук. Каждая команда была награждена специальным кубком от Федерации кудо города Пскова и сладкими пирогами от постоянного спонсора турнира – фирменной пекарни «Пирогов».



Также на турнире в очередной раз проходила акция «Добрый человек», в ходе которой все неравнодушные люди смогли оказать посильную помощь для обитателей пункта передержки «Зоозащиты». Несмотря на некоторое снижение количества участников в сравнении с весенним форумом, организаторы особенно отметили рост профессионализма участников и отдельно местных спортсменов.

