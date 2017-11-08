Лучшие шахматисты Опочецкой гимназии получили возможность посетить Москву

Учащиеся Опочецкой гимназии, носящей имя первого русского шахматного мастера Александра Петрова, побывали в Москве. В первый день юные гимназисты, обучающиеся шахматам по программе шахматного всеобуча, Ульяна Карузина, Александра Богашева, Игнат Самойлов и Максим Лебедев побывали на увлекательной экскурсии по Телевизионному техническому центру «Останкино», где посетили студии, в которых происходят съемки известных телепередач («Давай поженимся», «Жить здорово», «Вечерний Ургант», «Новости», «Поле чудес» и «Спокойной ночи, малыши!»).



Затем юные шахматисты приняли участие в удивительном «сеансе вслепую» с известным международным гроссмейстером и чемпионом Европы по шахматам Эрнесто Инаркиевым, который играл сразу на семи шахматных досках не глядя. После трех часов бескомпромиссной борьбы чемпион Европы 2016 года выиграл все партии. В интервью гроссмейстер отметил способности и высокий потенциал своих соперников – участников проекта «Шахматы в школы», который реализуется Российской федерацией шахмат при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Международный гроссмейстер пожелал ребятам больших успехов в шахматах, а также сказал, что в некоторых партиях ему было сложно и он «прокручивал» их назад, чтобы сделать ход.



На следующий день гимназисты из Опочки побывали на интересной экскурсии в музее шахмат Центрального дома шахматистов, который расположен в старинном московском особняке, где размещается Российская шахматная федерация. Там находятся экспонаты со всего мира и отражена вся история шахмат. Ребята с большим вниманием слушали заведующего музеем, задавали много вопросов. После обеда в ТТЦ «Останкино» юные шахматисты побывали на лекции-презентации автора учебника «Шахматная школа» Владимира Барского, где погрузились в тонкости пешечных окончаний. Ребята долго не отпускали автора книги, и лекция продлилась дольше намеченного времени. В заключение Барский подарил каждому участнику учебник с авторской подписью и пожеланиями успехов и в учебе, и в шахматах. Это были не единственные подарки, также детям о поездке будут напоминать сувениры от Фонда Тимченко, партнера Российской шахматной федерации.



Директор гимназии имени Александра Петрова Юрий Богашев поблагодарил областную Федерацию шахмат, Российскую шахматную федерацию и Благотворительный фонд Тимченко за предоставленную уникальную возможность принять участие в увлекательных мероприятиях в Москве и незабываемые впечатления, которые останутся у детей на всю оставшуюся жизнь. Напомним, что на базе Опочецкой гимназии создан Всероссийский ресурсный центр всеобуча.



Кроме того, в эти дни в детском лагере «Стремительный» проходят первенства Псковской области среди юношей и девушек различных возрастов.

