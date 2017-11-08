Молодежная команда из Нойса увидела хоккейный Псков

В администрации города настолько привыкли к приезду хоккеистов из Нойса, что даже не рассказывают об этом широко. Немцы приехали в третий раз, приезжают каждый год и поедут снова. Но если бы матч с «Легионом» не открыл глава города Иван Цецерский, что, разумеется, было сфотографировано, возможно, никто ничего бы и не узнал.



«Товарняков (товарищеских матчей. – Прим. автора) проходит много», – поясняет создатель самого популярного хоккейного сообщества в области Андрей Лупанов, также не уделивший внимания этому событию. И действительно, нередко команды вместо тренировок в одиночку приглашают другую команду и гоняют двусторонку. Тут технически все произошло так же. Игры велись в тренировочное время. Хоккеисты из Нойса провели три драматических поединка: против псковских команд «Легион», «Барсы» и «ВДВ-Купол». И на последней из этих игр на трибунах уже было измеримо плотней.



Визит немцев, скажем прямо, – первое серьезное событие на льду в новом сезоне, если, конечно, отнести к межсезонью августовскую победу «Барсов» на Кубке Маргелова. Пока события в календаре вяло закручиваются, кубковые поединки смотрятся предпочтительнее. И эта серия Псков – Германия стала настоящей изюминкой.





Ворота гостей из Нойса защищала девушка.

О матче с «Легионом» у нас в распоряжении только обрывистые комментарии участников, предпочитающих сохранить командное молчание после поражения с немцами. На фотографиях хорошо можно разглядеть действующих лиц этой игры. Команда 4-го по силе дивизиона Германии, точнее ее молодежка – «Нойсовские львы», обыграла псковских хоккеистов-любителей. Точнее – любителей-профессионалов, серьезно относящихся к своему увлечению. Победа была в одну калитку и всухую. Такого от дерзких немцев, пожалуй, никто не ожидал. Перчатка приземлилась на лед.



На следующий день «Львов» ждали «Барсы». Вывеска светилась роскошно: «Барсы», «Львы». И главный вопрос: сопоставим ли уровень хоккея? Российского, псковского, немецкого, молодежного? Что-то в этом было. Подогревало интерес участие в матче Леонида Автомова и Максима Жаворонкова (первый – замечательный хоккеист и детский тренер, второй – заместитель губернатора) в составе «Барсов». Но оба в назначенный час не смогли. Обстоятельства места – они оказались в разных столицах России.



В итоге «Барсам» немного помог Никита Ваганов из «ВДВ-Купол». Обычная практика. Мы – пскопские, мы – вместе! В этом сила, брат.



Почему Германия не сможет

– Да никогда Германия ничего в хоккее не выиграет, – убеждает меня Андрей Фурс, тренер «Львов». Уехал в Германию в 1991 году и не вернулся. Играл здесь в хоккей за СКА. Становился бронзовым призером союзного чемпионата. Поиграл и в вышке Германии. Вы, наверное, не видели игру немецких хоккейных клубов, но видели немецкую сборную по хоккею. Не чета футбольной, только и всего. Вот и Фурс громко говорит: «Потому что у Германии религия – это футбол!»



Фурс обаятельный человек. 15 лет тренирует в Федеративной Республике Германия назло футболистам. Он не приезжал прежде. Приезжали сопровождающие из числа родителей. Теперь с подопечными приехал наставник. Немцы, к слову, ездят за свой счет. Выбрали Псков, потому что город – побратим Нойса. Наша городская администрация позаботилась о программе. Со льдом помогли Ледовый и областной спорткомитет. Спортивное софинансирование, международное партнерство мимо санкций.



– Не я предложил поехать в Псков, а команда сама, – рассказывает тренер.



Его команда звезд с неба не хватает, но те, кто приехал, это молодежь. Есть еще и взрослый Нойс. «Мы топчемся в четвертом дивизионе, потому что на большее денег нет».



Я не в силах правильно воспринять эти слова, обрываю его громким смехом. Что такое денег нет, он не знает. Фурс подмечает, что он мог бы поехать сейчас отдыхать на Мальорку, но в Россию тоже заглянуть всегда приятно. Кроме того, его жена жила в Гдове. Сейчас он работает на складе у спонсора команды. И совмещает по окончании трудового дня. Немецкий язык очень идет тренерам.



Ваганов, Кирилл Миронишин, Дмитрий Виолентий после некоторой разведки понимают, что класс лучшей на сегодняшней день команды Псковской области выше гостей из-за границы. Но немцы не сдаются. Немцы педантично меняются, расставляются, падают, снова, меняются и расставляются, бьют и временами сдельно комбинируют. И задираются. Я был с другой стороны борта, когда об него пересчитали косточки капитану «Барсов» Марку Степаненкову. Более того, немцы и врукопашную могут… Лед подтаял.



В одном из стыков заводится Евгений Базилевских, тоже кстати легионер из «Купола», в другом уже Миронишин. Оба детские тренеры. Пару раз немцев здорово принимают, да так, что Фурс не выдерживает и просит игроков «Барсов» не покалечить ребят. Я только потом понял: псковские тренеры просто учили школяров достойно проигрывать. Ну и вообще, этике и этикету. После матча Лев Кристофер, щуплый рыжий юноша, с уверенным русским – всегда в компании немцев найдется такой – железным голосом говорит мне, что это хоккей. И все произошедшее на льду – нормально.



А с финальной сиреной барс Базилевских направился к скамейке «Нойса» пожать руки. Все нормально, парни. Хоккей. Если идете биться – не опускайте голову.



На следующий день тренер Базилевских проверит домашнее задание у «Львов» в составе десантников. Кстати, с десантниками на льду не шутят. Силовые приемы – они и в Африке силовые приемы.



Ангелы-хранители ворот

– Я с удовольствием приеду сюда снова. Это была незабываемая поездка и совершенно разные три игры, в которых мы получили огромный опыт, – говорит мне голкипер Нойса. Ее зовут Мара. Она очень красивая девушка. Их приехало две на ворота, и обе в юбках. За пределами льда. Основные голкиперы, которые парни, остались дома. Европейские ценности, равные права.



От «Барсов» Нойс вынул 11 шайб. От «Купола» на 6 больше. Потому что у десантников были свои козыри – к Ваганову и Базилевских, во встречном направлении смены свитеров, проследовали Виолентий, Миронишин и… Леонид Автомов. В общем, на льду была сборная Пскова. И по сути, третий матч превратился в тренировку. Хотя немцы иногда огрызались. И забросили две шайбы. И даже, проникнувшись сочувствием, многие на трибунах за них болели.



Мара занимается хоккеем три года. Мне не хватило познаний европейских языков, чтобы понять, что в голове у немецкой девушки, которую сегодня уронил совершенно случайно на лед десантник. Мгновенно обернулся, поднял на руки и поставил на коньки.



Города у нас побратимы. А брат брату брат.

