Юрий Бударин в 81 год пробегает 15-20 километров в день

Было время, когда бегали в спортивной обуви на резиновой подошве, а не в эксклюзивных кроссовках, подобранных на специальной технике обладателю конкретной ступни. Было время, когда ради марафона перекрывали 42 километра внутри Садового кольца. Было время, и бежит время вперед. Вместе со временем вперед бежит пскович Юрий Михайлович Бударин.



Он не спортсмен высших спортивных высот и не общественный деятель. Он 81-летний молодой человек. 2 ноября Бударину исполняется 81 год. 6 лет назад он стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд». Его рекорд продолжается. «Псковской правде» марафонец рассказал о своих тренировках, отношении к специальной обуви, заграничных стартах и о том, как трудно было пробиться на эстафету «Псковской правды».



Из окна квартиры Бударина – идеальный вид на стадион «747». Сегодня стадион особенно прекрасен – низкое осеннее солнце в паутинах голых вершин деревьев. На поле – детский футбольный турнир, и несмолкающий бас тренера держит ритм для солирующих звонких голосков неоперившихся футболистов. И солнце, и звуки врываются в окно со всей свежестью, и в уютной квартире Бударина и его жены по-настоящему хорошо. Передо мной совершенно молодой для своих паспортных лет старик: если бы все мужчины в России выглядели в 80 так же – пенсионный возраст давно был бы увеличен сразу на два десятка лет.



На заводе – 57

– Футбол смотрите?



– Да, всегда. Но в этом году у них как-то не очень. Они долго запрягали, сейчас интереснее стали.



– Признайтесь, вы, верно, сознательно подбирали квартиру ближе к спортивным зрелищам и беговой дорожке?



– Нет, такое сознательно не подгадаешь. Дом этот заводской. Квартиру мне выдал ПЭМЗ, где я проработал 57 лет. И сам попросил меня уволить. На пенсию уже пора. Да и на заводе сокращения начались.



– Кем работали?



– Термистом – это очень сложная и редкая специальность: деталь закаляют после изготовления, с чем связаны высокоточные методы. Я пришел, признаться, на завод, когда с работой было очень плохо. И если был бы выбор, может быть, ушел бы. Но остался, более чем на полвека. После войны в Пскове было особенно тяжело найти что-то. Вопросы решались через партийных начальников. И вот я ходил то к одному, то к другому секретарю на приемы. Секретарь по промышленности ничего не смогла найти для меня. А в горкоме смогли пристроить на ПЭМЗ.



– Каким вообще запомнился тот период – военный и послевоенный?



– Очень тяжелое время. Немцы заняли город быстро, многие не успели уехать. И постоянно Псков бомбили. В 1943, помню, наши бомбили почти сутки, хотели, видимо, разрушить железнодорожный мост, но так и не смогли. А наш дом был рядом с тем местом, где теперь недостроенный Дом пионеров, мы прятались все в подвале. Бомба упала рядом, в нескольких метрах. Потом нас вывезли в Латвию немцы, кого-то угнали в Германию. Мы вернулись в Псков, а отец с войны уже не вернулся. Так и жили с мамой. Города, по сути, не осталось после войны, одни трубы торчали, восстанавливался полностью. Не было никакой техники, все делалось вручную. Помню, как женщины таскали цемент, кирпичи на 5 этаж каждый день.



– Каким был тогда спорт?



– Сначала ничего не было. А спустя пару лет после войны достаточно быстро стали расти лыжники, гребцы. Греблей, казалось, занимается полгорода – так много лодок было на реке в сезон. Лыж у меня долго не было, когда появились, большого интереса я к ним не проявил – катался в основном с горы. А вот греблей занялся, правда, уже после армии. Я служил в Ленинграде в Академии артиллеристов. Там приобщился к штанге. Со спортом я всю жизнь.



– То есть бег не ваша первая любовь?



– Нет. Сначала была штанга, затем гребля. Тренировался греблей я у великого Олега Михайлова. Был и бег, конечно, но не в качестве серьезного увлечения.



– Наверное, эстафету «Псковской правды» бегали всегда?



– Сначала вообще было сложно на нее попасть – ее предварял серьезный отбор. А когда подрос, нужно было участвовать от производственного коллектива. Тоже не было возможности сначала. Вот когда устроился на ПЭМЗ, тогда и начал. Однажды мы взяли первое место, обойдя даже Машзавод и Радиозавод – а это гораздо более солидные в те времена структуры, чем ПЭМЗ, там спорт поддерживался очень хорошо. А ведь еще всегда выставлялись и военные.





В жизни нашего героя не существовало периода, когда бы он длительно не занимался спортом.



С женой – 51

– Как вы пришли к бегу?



– Тогда набирало популярность движение «Бег ради жизни», по мотивам одноименной книги Гарта Гилмора, выпущенной в Союзе в конце 60-х. Увлекла она меня бегом, честно говоря. К тому времени я в футбол играл, зимой – на лыжах. По сути, всегда существовал со спортом, не было такого периода, чтобы не занимался им длительно. И как-то вот свалился в бег.



– Как жена отнеслась к метаморфозе?



– Жена, конечно, молодец, не возражала. Скандалов не было: бегаешь и бегай. Я же ради здоровья начал бегать. Уже потом начал соревноваться, это к тому же стало интересно. Появились друзья в Москве. Раньше же проще было, сел на поезд, заплатил 10 рублей, и ты на Московском марафоне – самом главном событии в Союзе. Это сейчас, кроме проезда, еще и заявку оплатить надо, проживание.



– Посещали зарубежные старты до 1991 года?



– Такой прямо охоты не было. Мы ездили на потрясающий по красоте Московский марафон раз в год. И еще тут бегали. От работы я ездил на 45 дней в Японию, так что у меня и без бега были заграничные командировки. Причем вот такие экзотические. Магнитофон привез.



– Жена тоже спортсменка? Как вы познакомились?



– С Галей мы 51 год вместе. Познакомились на танцах – она из Великих Лук и училась здесь в медучилище. Она не спортсменка – хватит, говорит, в семье одного спортсмена. Она меня поддерживает, на ней все хозяйство.



– А потомки последовали спортивному пути?



– Как-то нет. Вот вроде внучка нацелилась, она ходит в школу. Но как стала немного постарше, взрослее, потеряла, кажется, интерес. Бег, знаете, на любителя. Но я, конечно, даю ей намек: надо бы позаниматься. Спорт играет определенную роль, и в университете, и в жизни пригодится. Но если уж заниматься, так заниматься. Системно. Я пропущу тренировку – мне становится тяжелее, две пропущу – вообще не могу бежать. Внук вот, 8 лет, на теннис ходит. Может, и он побежит.



– Ни у кого нет такого дедушки, кто в 81 научит бегать марафоны. А как вы занимаетесь?



– Тренируюсь иногда подряд два дня, иногда через день. Километров 15-20. Чтобы марафон бежать – это дело серьезное, надо готовиться. Бегаю я в Корытовском лесопарке, прямо отсюда убегаю и бегу туда. По стадиону не бегаю. По асфальту, если бежать марафон, ноги забиваются страшно. Поэтому я только на земле тренируюсь. Занимаюсь в основном один. Сегодня редко кого встретишь в лесу. А если и встретишь – то в основном все ребята знакомые. Вот раньше у нас в беговом клубе было как: суббота и воскресенье – беговые дни. И собиралось больше 20 человек. А теперь все одиночки. Методик у меня особых нет, всему научился сам, ну разве что какие-то общедоступные источники прочитал.



– Пользуетесь общественным транспортом?



– На автобусе никогда не езжу. В основном хожу пешком. Тут все рядом.



– Пьете?



– Полностью отвергаю. Вообще не признаю. Как можно сейчас пробежать, а потом выпить сто граммов – никогда не пойму. Тогда и бегать не надо. Спорт и спирт несовместимы. И не курил никогда.



– А с чем совместим спорт, чем вы увлекаетесь, кроме бега?



– Раньше занимался рыбалкой, в основном зимней. На рыбалку с возрастом труднее выехать. Но, как и любил, так и люблю лес, грибы, ягоды. Осенью поедешь на болото, километров сто от города: тихо, погода прекрасная и всюду клюква – хорошо! Огородом еще занимаюсь. С внуком занимаюсь – дедушка я.





За прошедшие 40 лет Юрий Михайлович собрал коллекцию значимых трофеев.



С бегом – 40

– Есть ли какие-то отрицательные последствия занятий бегом?



– Совершенно никаких. По внешнему виду люди не дают мне 80 лет, очень удивляются, особенно если еще понимают, что я бегаю.



– Как вы контролировали свое здоровье сейчас и раньше?



– Лет 30 я был под присмотром спортивного диспансера. Без справки на соревнования заявиться было нельзя. Это сейчас просто перед стартом подписываешь согласие. Хотя на «Белые ночи» теперь тоже без справки не пускают. А сейчас у меня есть знакомый кардиолог. Он за мной присматривает – мне тоже это нужно. Ну и справку выпишет, а другой бы, кто не знал, мог бы и не выписать. Вот эстонцы уже не дают мне медстраховку, а значит, я не могу бегать там марафон.



– И никаких серьезных проблем за все время?



– Был один случай. 17 ноября будет ровно 40 лет, как я начал заниматься бегом. А в 1983 году я пробежал первый Московский марафон. И вот в преддверии очередного Московского марафона я готовился к римскому старту и подвернул ногу. Не занимался четыре месяца. И у меня образовалась аритмия, потому что организм растренировался. Поговорил с коллегами – посоветовали продолжать тренировки, чтобы все прошло. Все прошло. Но Московский марафон пробежал я плохо.



– Какие страны удалось посетить, бегая?



– Швецию, Финляндию, Прибалтику, Германию, Францию, Прагу… Особенно красиво, конечно, во Франкфурте-на-Майне. Хотя везде красиво. Париж, 40000 человек на старте… А еще бежишь, и тебя все подбадривают, целыми городами смотрят на марафонцев. У нас, разумеется, такого не увидишь.



– Как вам в целом российские и местные старты?



– Московский марафон после смены маршрута стал хуже, скучнее. Раньше по центру бежишь, а теперь туда-сюда. Я не знаю, как перекрывают большие города за рубежом, но кто-то всегда останется недоволен. В Пскове понравился марафон по Финскому парку – очень удачный и не обременительный для города маршрут. В Дедовичах был хороший коммерческий старт, нас туда свозили и вернули. Последний старт в Красухе, немарафонский, но все же очень порадовал. Хорошая дорога, мало машин. И наконец-то, старт сделали от самого памятника в Красухе, и теперь все участники его видят. Прежде те, кто бежал, например, 10 км из Порхова, до Красухи не добегал. И о том, что кросс посвящен жертвам фашизма, некоторые даже и не знали.





Квартиру у стадиона Юрию Бударину выделил завод, где он отработал 57 лет.



– Вы сколько бежали в Красухе?



– Десять километров. Труднее становится. Но пробежал нормально. За 48 минут. Возможно, и никого не было за спиной, но это серьезный старт, не любительский. Раньше-то мог. В Финляндии в своей возрастной группе финишировал первым в 2009 году. В 2010 году в Таллине показал время 3:38, а это серьезно.



– Говорят, на Кроссе нации в сентябре на четырех километрах оставляли за собой молодежь?



– Вот уж не знаю, я не обращал внимания, обогнал ли кого-то. В Кроссе нации бежит много любителей, поэтому, может быть, я кого-то и обогнал.



– А кенийцев можно победить?



– Я помню, бежал с ними в Праге. Только старт, а они уже вперед ушли. Такую скорость держат, что даже не придумать, как возможно за ними угнаться. В Кении многие семьи живут этим промыслом. Приезжают целенаправленно побеждать – серьезные призовые за первые места. А если еще рекорд трассы установить, то денег будет еще больше. Климат это или строение, или еще что, в чем причина успеха кенийцев, вот уж не знаю. Сегодня рекорд 2 часа 4 минуты. То есть бегут кенийцы километр за три минуты – а это чудо, это сказка настоящая.



– Когда купили свои первые фирменные кроссовки?



– Кроссовки трудно было купить раньше, да и вообще все было по-другому немножечко. В конце сезона в печатном виде приобретался календарь, чтобы не пропустить старты. Сегодня-то их не пропустить и невозможно, некоторые просто накручивают марафон за марафоном, увеличивая персональный количественный рекорд. Для такого, наверное, и нужна профессиональная обувь. А мы просто бегали в простой обуви на спортивной подошве. Бегать-то могут все.



С кроссовками однажды была забавная история. Накануне Московского марафона раздавали кроссовки. Желающих пришло настолько много, что у меня не было шансов протиснуться. Я ушел. В следующий раз, в подобной ситуации, кроссовки я все-таки получил. Но все это опять же простая, удобная, обычная обувь. Порвутся – отнесешь в ремонт. Не то что профессиональные «марафонки». Первые иностранные фирменные кроссовки я купил только в начале нулевых. «Марафонок» у меня по-прежнему не было. Хотел недавно что-то подобное подобрать, попробовать, но не нашел. Обувь не самый главный вопрос. Нужно просто стремиться к высокому результату и получать от этого эмоции.



– Помогали ли конкретно вам в вашем увлечении власти?



– Да, наверное, нет. Хотя однажды кое с чем помог городской спорткомитет. Но я особо и не просящий.



– А федерация легкой атлетики?



– Тоже нет. Я же начал в зрелом возрасте и уже вряд ли бы принес федерации пользу. Хотя раньше всегда проходили официальные соревнования среди ветеранов, да и вообще кратно больше людей занималось атлетикой. А в нынешнее время я даже не смог поучаствовать ни в какой спартакиаде пенсионеров, которые проходили в Пскове и в Пензе. Но это событие проходило по линии пенсионного фонда, а не федерации или спорткомитета. За всем не уследишь, но я бы съездил.



– Что пожелаете читателям старшего поколения?



– Спорт – это лучший лекарь. Начинайте прямо сейчас заниматься спортом, бегом, приобщайте детей, внуков и себя к здоровому образу жизни. И детей приводите, и внуков. Сейчас лыжи начнутся, нельзя пропускать.



– И мы вам в ответ пожелаем новых стартов, здоровья вам и вашим близким и на ближайшем международном форуме обойти сверстника-кенийца, чтоб знал он нашего Юрия Михайловича Бударина!

