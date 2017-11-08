Отставание великолукских футболистов от первого места в турнирной таблице составляет 26 очков

Два месяца назад, 27 августа, «Луки-Энергия», обыграв в домашнем матче «Торпедо-Владимир» и набрав 11 очков, поднялась на 4-е место в турнирной таблице первенства России по футболу среди команд клубов профессиональной футбольной лиги зоны «Запад». На тот момент отставание «Луки-Энергии» от лидирующего «Чертанова» составляло всего 5 очков.



Девять матчей с той поры великолучане не могут познать радости побед, сведя в этой серии вничью один выездной поединок с «Динамо-СПб-2» – 0:0. Одно набранное очко при 4 забитых мячах и как итог одиннадцатое место в турнирной таблице. На данный момент отставание от первого места достигло уже 26 очков.



В субботу, 28 октября, «Луки-Энергия» проводили в Москве календарный матч 15 тура с «Велесом». К моменту начала матча были известны результаты двух ближайших конкурентов. Смоляне сутками ранее дома проиграли «Пскову-747» – 1:2, а динамовцы на «Нова Арене» за четверть часа до стартового свистка отчетного матча уступили команде «Чертаново» – 0:2. Однако великолучане не сумели использовать эти поражения конкурентов в свою пользу.



Героем и антигероем матча с «Велесом» стал Дмитрий Прошин, экс-футболист «747». Первый мяч в игре забил Прошин на 23-й минуте. Однако уже на 69-й минуте он получил вторую желтую карточку и вынужден был покинуть поле. А штрафной, который назначали за фол Прошина, завершился точным ударом Данилюка. На 93-й минуте тот же Данилюк и вовсе забил второй и победный мяч. «Энергия» все глубже в таблице, но в матчах нет сентябрьской безнадеги.



Кстати, матч с «Велесом» запомнился также тем, что на трибунах находилось всего 30 болельщиков (часть из которых – гости из Лук). Кроме того, в стыке вратарь гостей Эдуард Малафеев заработал сотрясение мозга и гематому, но игру продолжал до финального свистка. Возможно, причина в том, что «Энергия» перед матчем рассталась с запасным голкипером Гавриилом Гаврюшиным и на скамье попросту не оказалось хорошего сменщика. А на момент стыка, что важно, Великие Луки вели в счете.

«Псков – 747» добился уверенной победы на выезде. Николай Шиков и Игорь Васильев вывели команду вперед, и только в концовке у ЦРФСО получилось отыграть один мяч, а на последних минутах у смолян был даже шанс сравнять счет.



Следующие игры псковские команды проведут дома, 4 ноября. Псков примет дубль питерского «Динамо», а Луки – подмосковное «Знамя Труда». В домашнем матче с аутсайдером у «Энергии» есть хорошие шансы на положительный результат.



ЦРФСО – «Псков-747» 1:2 (0:1).



Смоленск. 27 октября. Стадион СГАФКСТ. 650 зрителей

ЦРФСО: Шепляков, Захаров, Блынду (капитан) (Плотников, 57), Максименков, Хабалов, Быков, Гаджиев, Канурин (А. Федоров, 57), Голуб (Вшивцев, 72), Танков, Рыченков

ФК «Псков-747»: Малышев, Турчин, Курбанов, Волков, Васильев, Пенчук (Соловьев, 77), Суродин, Мотлохов (В. Федоров, 77), Шиков, Ершов, Шишаев

Судьи: И. Иванов (Санкт-Петербург), Д. Строганов и А. Смирнов (Москва)

Инспектор: И. Е. Хомутинников (Калининград)

Предупреждение: Максименков

Голы: Шиков (20), Курбанов (68), Плотников (89)



«Велес» - «Луки-Энергия» - 2:1 (0:1).



15:00. Москва. Стадион «Спартаковец». 300 зрителей.

Главный судья – А. Кузнецов (Новые Горки). Помощники – И. Золотарёв (Брянск), А. Шульгин (Вологда). Резервный – А. Смирнов (Москва). Инспектор – А. Криворотов (Кострома).

Голы: Прошин, 23 – 0:1. Чернухин, 71 – 1:1 (автогол); Данилюк, 90+ – 2:1.

Предупреждения: Бабакин, 57 (гр. игра). Салимов, 90+ (несп. пов.); Гаджимурадов, 53 (гр. игра).

Удаление: Прошин, 23 (несп. пов.), 69 (несп. пов.).

«Луки-Энергия»: Малофеев, Раков, Орлов, Бения, Железняков, Бабакин, Овсянкин, Диков, Чернухин, Райченко, Можаровский, Салимов, Лосев, Овсепян, Алексеев, Прошин.

«Велес»: Соколов, Стародуб, Данилюк, Коротков, Мамонов, Данилин, Наседкин, Гаджимурадов, Санталов, Поляков, Могулкин, Белозерцев, Пронкин, Круподёр, Нуров.

