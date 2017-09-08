«Псков-747» вновь показал завидную игру, а «Луки-Энергия» внезапно оступились в Коломне

Матчи 7-го тура во втором дивизионе не должны были принести никаких неожиданностей псковским клубам: «747» в статусе более слабой команды принимал дома московский «Велес», а «Луки-Энергия» отправились в самый подвал таблицы в гости к «Коломне», чтобы взять три очка. Но первый осенний день на футбольных полях Пскова и Коломны изменил привычное для лета течение событий…



Перед матчем экс-игрок «747» Игорь Драгунов, становившийся с псковичами серебряным призером первенства, выдал, как оказалось, пророческий прогноз о предстоящем поединке. Защитник «Велеса» отметил, что «Псков» выигрывает матчи за счет настроя и неудержимости Шишаева. Также Драгунов вспомнил и экс-партнера по обороне псковичей Кирилла Турчина. Псков в этом матче действительно был настроен на борьбу с первых минут. И именно на первых минутах Владислав Сакадеев забил первый мяч. А затем (прогноз Драгунова!) Кирилл Турчин длинным пасом со своей половины поля вывел капитана «747» на рандеву с двумя защитниками москвичей, и Антон Шишаев, просвистев мимо них ракетой, послал мяч в два касания аккурат мимо вратаря. Во второй половине встречи «Велес» пытался найти в себе эмоции, чтобы отыграться, но не вышло. Единственный внятный навал на ворота Михаила Малышева произошел уже в компенсированное время. Мяч после удара головой одного из москвичей даже попал в сетку, но судья отменил взятие.



Холодный душ на воспылавшие амбиции чуть ранее в Коломне получила команда Сергея Осадчука. Уже на третей минуте «Луки – Энергия» пропустили единственный мяч в матче и отыграться за оставшееся время так и не смогли, хотя были не один раз к этому близки. Примечательно, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер Великих Лук впервые публично и четко обозначил задачу клуба на сезон: место в десятке. Напомним, что накануне сезона именно такую цель поставил перед подопечными и президент «747» Алексей Севастьянов.



В восьмом туре 8 сентября «энергетики» примут дома Чертаново, а «скобари» отправятся в Орехово-Зуево к соседу «Коломны» по подвалу - «Знамени Труда». А в 9-м туре 16 сентября в Пскове состоится долгожданное областное дерби в рамках первенства: Луки приедут в Псков.



«Коломна» - «Луки-Энергия» - 1:0 (1:0).



1 сентября. г. Коломна. Стадион «Авангард». 800 зрителей. Главный судья – Матвеев Дмитрий (Иваново). Помощники: Семенов Дмитрий (Петрозаводск), Карапетян Артур (Петрозаводск). Резервный – Силин Антон (Луховицы). Инспектор – Пантелеев Сергей Григорьевич (Тула). Гол: Сергей Турченков, 3 – 1:0. Предупреждения: М. Вахрушев, 25 (грубая игра). В. Харатян, 72 (срыв атаки); Ш. Курбанов, 33 (грубая игра). «Луки-Энергия»: Загребин Артем, Бабакин Сергей (Овсянкин Иван, 80), Орлов Павел (Раков Вячеслав, 46), Бения Виталий, Курбанов Шамиль (Шмойлов Олег, 80), Диков Виталий, Чернухин Дмитрий, Райченко Николай (Можаровский Андрей, 75), Салимов Роман, Прошин Дмитрий, Егоров Артем (Лосев Евгений, 57). «Коломна»: Корольков Александр, Гиголаев Чермен, Татаев Алан, Вахрушев Максим, Харатян Владимир (Ерастов Арсений, 89), Кузяев Михаил, Квития Торнике (Ежаков Никита, 75), Мамонтов Алексей (Ходин Владислав, 53), Шагинян Сергей, Турченков Сергей (Демидов Дмитрий, 64), Сапожников Артем (Викулов Артем, 59).



«Псков-747» Псков – «Велес» Москва 2:0 (2:0).



Псков, стадион «747». 1 сентября. Зрителей – 333. Судья — Иван Абросимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Манин (Ленинградская область) и Андрей Кужелев (Пикалево); резервный арбитр – Герман Кравченко (Псков); инспектор - Игорь Евгениевич Хоммутинников (Калининград). Голы: Сакадеев Владислав, 3', Шишаев Антон, 38' «Псков-747»: Малышев Михаил (вр.), Волков Владислав, Васильев Артем, Турчин Кирилл, Курбанов Игорь, Ершов Иван, Пенчук Михаил (73' Мотлахов Дмитрий), Суродин Руслан (90' Ременчик Антон), Сакадеев Владислав (82' Орлов Владислав), Шиков Николай (67' Соловьев Антон), Шишаев Антон (кап.) (89' Назимов Константин). «Велес»: Сухорученко Илья (вр.), Коротков Александр, Лихобабенко Валерий, Корнеев Игорь (44' Данилюк Антон), Мамонов Алексей, Данилин Вячеслав (кап.) (46' Поляков Данила), Наседкин Евгений (82' Горовых Даниил), Санталов Денис, Пронкин Вадим, Могулкин Михаил (70' Стародуб Дмитрий), Круподер Александр (59' Гаджимурадов Рамазанов). Предупреждения: Коротков Александр, 32' (неспорт. пов.), Турчин Кирилл, 62' (гр. игра), Наседкин Евгений, 70' (срыв персп.атаки), Рамазанов Гаджимурадов, 90+' (неспорт. пов.)

