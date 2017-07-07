7 Июля 2017
Псков
+10 .. +12 °C
Великие Луки
+20 .. +22 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Услышали

07 Июля 2017 - 09:41
Главная → Заметки → Спорт
Российская автомобильная федерация начала разработку регламента тестовых заездов для раллийных автогонок

Как уже сообщала «Псковская правда», администрация Псковской области, учитывая трагедию с летальным исходом на тестовых заездах «Ралли Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017», поставила автогонщикам ультиматум: если не будет разработан регламент проведения тестовых заездов, закрепляющий ответственность и порядок действий участников, то автоспорт в Псковской области останется без соревнований. Как сообщил председатель областного спорткомитета Иван Штылин, 28 июня в адрес госкомитета поступило письмо от Российской федерации автоспорта, гарантирующее разработку соответствующего документа.

Напомним, что 17 мая Федерация автоспорта Псковской области проводила тестовые заезды на участке дороги Брагино – Ловно – Пехово в Новосокольническом районе. В этих тестах в лобовом столкновении разбился штурман Алексей Лядухин. Как установила комиссия под председательством Ивана Штылина, в которую вошли представители ГИБДД и областной Федерации автоспорта, трагедия произошла из-за несогласованных действий. За 8 месяцев до аварии под Новосокольниками в Тверской области также на тестовых заездах разбился гонщик Евгений Фирсов. Причина та же самая – несогласованные действия.

За подписью ответственного секретаря Российской автомобильной федерации Светланы Шаховой на имя председателя псковского спорткомитета поступило письмо, в котором сообщается, что РАФ создала рабочую группу из специалистов, имеющих большой опыт в проведении ралли, для выработки методических рекомендаций по мерам безопасности при организации тестовых и тренировочных заездов. На июльском заседании Совета по спорту РАФ документ обещают утвердить и довести до сведения всех организаторов раллийных гонок. В том числе и псковских.

Иван Штылин прокомментировал для «Псковской правды» гарантии Российской автомобильной федерации:

– К сожалению, акт комиссии и ее решения мы еще не получили. Надеемся, что в данный документ будут включены все последовательные и обязательные действия, которые будут использоваться при проведении данных мероприятий на территории РФ. Это должно свести на нет недопонимания между участниками и организаторами. Однако обеспечение безопасности и большую часть ответственности в любом случае несет организатор.

Примечательно, что о разработке регламента для тестов в РАФ задумались только после ультиматума псковских властей. Трагедия в Тверской области, равно как и прежние происшествия на тестовых и тренировочных заездах, к подобному решению Российскую автомобильную федерацию не подтолкнули.
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

На Партизанский...Дэнни Харт-стайлСовы-марафонисты

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 июля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50