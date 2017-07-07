Российская автомобильная федерация начала разработку регламента тестовых заездов для раллийных автогонок

Как уже сообщала «Псковская правда», администрация Псковской области, учитывая трагедию с летальным исходом на тестовых заездах «Ралли Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017», поставила автогонщикам ультиматум: если не будет разработан регламент проведения тестовых заездов, закрепляющий ответственность и порядок действий участников, то автоспорт в Псковской области останется без соревнований. Как сообщил председатель областного спорткомитета Иван Штылин, 28 июня в адрес госкомитета поступило письмо от Российской федерации автоспорта, гарантирующее разработку соответствующего документа.



Напомним, что 17 мая Федерация автоспорта Псковской области проводила тестовые заезды на участке дороги Брагино – Ловно – Пехово в Новосокольническом районе. В этих тестах в лобовом столкновении разбился штурман Алексей Лядухин. Как установила комиссия под председательством Ивана Штылина, в которую вошли представители ГИБДД и областной Федерации автоспорта, трагедия произошла из-за несогласованных действий. За 8 месяцев до аварии под Новосокольниками в Тверской области также на тестовых заездах разбился гонщик Евгений Фирсов. Причина та же самая – несогласованные действия.



За подписью ответственного секретаря Российской автомобильной федерации Светланы Шаховой на имя председателя псковского спорткомитета поступило письмо, в котором сообщается, что РАФ создала рабочую группу из специалистов, имеющих большой опыт в проведении ралли, для выработки методических рекомендаций по мерам безопасности при организации тестовых и тренировочных заездов. На июльском заседании Совета по спорту РАФ документ обещают утвердить и довести до сведения всех организаторов раллийных гонок. В том числе и псковских.



Иван Штылин прокомментировал для «Псковской правды» гарантии Российской автомобильной федерации:



– К сожалению, акт комиссии и ее решения мы еще не получили. Надеемся, что в данный документ будут включены все последовательные и обязательные действия, которые будут использоваться при проведении данных мероприятий на территории РФ. Это должно свести на нет недопонимания между участниками и организаторами. Однако обеспечение безопасности и большую часть ответственности в любом случае несет организатор.



Примечательно, что о разработке регламента для тестов в РАФ задумались только после ультиматума псковских властей. Трагедия в Тверской области, равно как и прежние происшествия на тестовых и тренировочных заездах, к подобному решению Российскую автомобильную федерацию не подтолкнули.

