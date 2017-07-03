Седьмой велофестиваль в Мальской долине прошел в двух дисциплинах

Федерация экстремальных видов спорта Псковской области, Федерация велосипедного спорта Псковской области и Госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту в очередной раз собрали в Мальской долине, на одной из самых интересных в России трасс для кросс-кантри марафона, известных велосипедистов Псковской области и соседних регионов. Об итогах фестиваля рассказал непосредственный организатор, заместитель председателя Федерации экстремальных видов спорта Псковской области Алексей Захаренков.

- Алексей, что включал в себя Мальской велофест в этом году?

- Как и последние три года, фестиваль проходил в два дня. В субботу состоялся кросс-кантри марафон, в котором финишировал 41 спортсмен. Эта гонка имела статус Кубка Псковской области по велоспорту маунтинбайку и статус «этап кандидат» Кубка велосипедных марафонов России. А во второй день – воскресенье - состоялась 14-я гонка серии TrailRace - это скоростной спуск по специально подготовленной рукотворной трассе с трамплинами и крутыми поворотами. В мини- даунхилле приняло участие 43 человека.

- Кто кроме псковских велосипедистов принял участие в соревнованиях?

- К нам прибыли спортсмены из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Саранска, Саратова, Соснового Бора, Красногорска и Шлиссельбурга. Но все-таки наиболее мастеровитые и известные велосипедисты представляли домашний регион – это Иван Михайлов, Константин Степанов и Дмитрий Парыгин, из гостей сильнейшим марафонцем оказался Андрей Куликов (Санкт-Петербург).



- Марафонскую трассу в Мальской долине называют одной из самых сложных и интересных на Северо-Западе России. Так ли это?

- Да, это действительно так, об этом говорили не только местные, но и гости. Она превосходит подавляющее большинство северо-западных марафонских дистанций по разнообразию покрытия и особенностям сплетения проселка, брусчатки, трейлов и асфальта, идеальна для подготовки к велогонкам, так как позволяет тренировать технику и выносливость, не наматывая однообразные круги. Так что Псковская область по праву завоевывает внимание сильных гонщиков из соседних регионов.



- Погода внесла свои коррективы в соревнования?

- Хотя во время гонок погода была отличная, из-за дождливого лета грунт насквозь пропитался водой и трассы стали еще сложнее. Мы даже вместе с партнерами шутили, что гонщики вынуждены демонстрировать «Дэнни Харт-стайл» при управлении велосипедом. Этот мем значит, что нужно мчать по очень мокрой и скользкой трассе невероятно быстро, как известный чемпион мира Дэнни Харт, заметно опередивший в схожих условиях соперников.



- Что-то кроме соревнований ждало поклонников велосипеда в эти дни в долине?

- Нет, мы приняли решение отказаться от развлекательных программ, потому что для любителей велосипеда сами соревнования уже большой праздник и распыляться не имело смысла, тем более что соревнования это отличный повод встретиться и обменяться опытом.



- Какие планы у велосипедистов-экстремальщиков на ближайшую перспективу?

- Впереди скромный домашний марафон по той же дистанции в августе. А в октябре нас ждет даунхилл и ночная гонка в Корытово. С весны следующего года вновь серия гонок, открываемая олимпийским кросс-кантри близ деревни Родина.



Автор фото Вадим Боченков