Международный шахматный фестиваль «Псков 2017» открылся ночным блиц-марафоном

Играть всю ночь напролет в молниеносные шахматы – такая вот необычная изюминка предлагается в очередной раз гостям главного шахматного турнира на Псковской земле. По традиции ночной блиц-марафон состоялся во Власьевской башне Кремля. В этом году 18 шахматистов из разных стран предпочли теплой кроватке кровавые схватки за шахматной доской. 306 партий было сыграно в ночи. Подробный фоторепортаж из Власьевской башни смотрите в специальном разделе.



Псковский ночной блиц – неофициальное с точки зрения шахматных рейтингов соревнование. Зато у него есть совсем другие плюсы. Так шахматисты-любители могут сразиться на равных с профессионалами, ведь при разнице в классе более слабые игроки получают фору до двух минут. Для игры, где каждому шахматисту дается на игру всего пять минут, такой гандикап является солидным подспорьем. Более маститые шахматисты, конечно, не забывают и о том, что за первое место в соревновании можно получить 3500 рублей.

В 21.30 во Власьевской башне шахматные часы были запущены для 18 шахматистов из России, Литвы, Эстонии и Украины. Среди полуночников были ветераны и подростки, мастера и безразрядники, мужчины и девушки. Участие в соревновании принял и председатель областной федерации шахмат, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.



Дмитрий Шахов.

– Нашим рекордом был турнир до 8 утра. На этот раз несколько короче, – отметил Шахов. – Этим соревнованием мы стараемся подчеркнуть разнообразие шахматного мира, показать, что шахматы могут быть не только серьезной игрой, но и в какой-то мере отличным и веселым занятием.



Турнир проходил в два круга. То есть каждый шахматист провел по 34 партии. Закончился он около 5 утра. В зале, как и полагается, дежурил медицинский работник – известный в Пскове фельдшер неотложной помощи Иван Васильев.



– В моем чемодане есть нашатырь, корвалол, глицин, аспирин, каптоприл, а еще замораживающие средства и бинты, на случай если кто-то решит сделать «ход конем», – улыбнулся Васильев. В его шутке есть доля правды. В прошлом году на детском соревновании фестиваля раздосадованный паренек врезал доской своей сопернице, поэтому лед и бинты нужны и в шахматах.



Валентин Петрушин (слева).

Наиболее же характерная для интеллектуальных марафонов проблема – давление. Но на этот раз все прошло без эксцессов. Даже самый возрастной участник Валентин Петрушин 1939 года рождения выдержал марафон без трудностей.



– Я сова по натуре, играю в ночном марафоне не в первый раз, поэтому научился рассчитывать свои силы на всю дистанцию, – рассказал пожилой шахматист. Результаты Петрушина наглядно подтвердили его слова. Во втором круге ветеран не «посыпался», набрав почти столько же очков, сколько и в первом (10 и 9).



Лиза Биткова.

А вот самая молодая участница ночного турнира 13-летняя эстонка Лиза Биткова ближе к рассвету над Кремлем откровенно заскучала, в последних 13 турах не одержав ни одной победы.



Недосчитался важных очков и главная надежда псковских шахмат кандидат в мастера спорта, мастер ФИДЕ Наум Руденко. Он также не впервые играл в марафоне и надеялся занять первое место.



– Играть с форой не так уж страшно, да и ночная дистанция не пугает, но это блиц, здесь возможно все, тем более когда стрелки переваливают за полночь, – поделился мнением бронзовый призер.



Наум Руденко.

Наума обошли неоднократный победитель различных турниров фестиваля Валентин Власов из Великих Лук и Павел Блинков, представляющий Ленинградскую область. Интересно, что почти все участники турнира – а еще и судьи (!) – на будущий день принимали участие в турнире по быстрым шахматам. Вот что значит шахматный марафон! А в воскресенье вечером был сыгран уже рейтинговый турнир по блицу.



Официальное же открытие фестиваля состоялось в понедельник в Псковском кооперативном техникуме. Турниру присвоен статус этапа Кубка СЗФО по шахматам. Призовой фонд основного турнира – от 100 тысяч рублей. Главный судья – международный арбитр Анатолий Кошель (Архангельская область).



Победители

Ночного блиц-марафона



1. Валентин Власов

2. Павел Блинков

3. Наум Руденко



Турнира по быстрым шахматам



1. Валентин Власов

2. Роман Малышев

3. Наум Руденко



Турнира по блицу



1. Одиссей Сулейманов

2. Григорий Шаранков

3. Валентин Власов

