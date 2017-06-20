20 Июня 2017
Псков
+8 .. +10 °C
Великие Луки
+15 .. +17 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Вид с пирса

20 Июня 2017 - 09:25
Главная → Заметки → Спорт
Кто и за что любит Псковскую парусную регату

В выходные на Псковском озере прошла очередная – 14-я – Псковская парусная регата. Единовременно в акватории пансионата «Кривск» соревновались 130 яхтсменов из России, Латвии, Эстонии и Германии. От пирса взяли старт международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный». О том, как проходило награждение победителей – смотрите в нашем фоторепортаже.
 

Фуражки и шляпки

Сосчитать точно, конечно, невозможно, но более 1 000 псковичей и гостей региона в эти выходные в качестве зрителей добрались до пирса Кривска, чтобы провожать и встречать взглядом яхты и катера. В основной день соревнований погода выдала устойчивый ясный сюрприз, и жаловаться было не на что: хоть ветер и был прохладным, но воздух прогревался солнцем. В тени дамам предлагали пиджаки, на солнце у девушек были шляпки. Но такой изящный вид регаты был далеко не всем, что предлагалось зрителям и даже самим спортсменам.


С каждым годом все больше развлечений ждет зрителей соревнований на берегу.

Открылась регата молебном и напутственным словом отца Георгия, настоятеля храма Архангела Михаила. Обряд сменился народными играми, инициируемыми девичьим фольклорным ансамблем, в которых могли принять участие все желающие. Кроме того, легкие джазовые стандарты голосом Катерины Андреевой исполняло трио Аркадия Галковского. Ко всему прочему, можно было прокатиться на катере с английской пометкой «Береговая охрана», попробовать псковского судака или что крепче, или просто полежать в песке, или с кем-то болтать. В общем, было чем праздно заниматься. В прошлый раз регата проходила в Пскове, на Великой, и спортсмены, да и сами организаторы жаловались на неудобные спортивные условия. Возвращение регаты в Кривск получилось безболезненным.

На открытии заместитель губернатора Александр Кузнецов (ждали, разумеется, и другого зама – Сергея Перникова, председателя оргкомитета) отметил, что парусная регата – это бренд региона. Если вы уже видели фотокарточки с регаты, а может быть, узнали на них представителей городской элиты, совершающих променад на берегу, то тогда вы точно согласитесь, что 14-я регата – это псковский бренд. Здесь были и чиновники, и деятели культуры, и иностранцы, и бизнесмены, и ордена, и мундиры, и джаз, и фольклор…


Учредитель парусной регаты Анатолий Кондаков демонстрирует кубок регаты.
 

Яхты и коляски

Немногочисленный состав иностранных яхтсменов не так приковывал внимание публики на сей раз, как паралимпийская сборная Россия, проводящая здесь свои внутренние соревнования вместе с тренировочным сбором. Для них Псковская регата – настоящая альма-матер. Именно здесь проходил в 2007 году первый чемпионат России для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, и по его результатам была сформирована национальная команда, которая и отправилась на первенство мира, достигнув там рекордных результатов. Тренер сборной Сергей Московцев вручил памятные медали «В честь 80-летия парусного спорта в Москве» тренерам и спортсменам, которые внесли вклад в развитие парусного спорта в современной России. Таких людей набралось много – и спортсменов, и историков, и функционеров. Отечественная парусная школа, созданная 80 лет назад, сегодня стала настоящим возмутителем спокойствия в весьма консервативном мире яхт.

Двукратный призер чемпионатов мира по параканоэ Алексей Малышев, сменивший недавно весла на парус, возмущен происходящим в Международном паралимпийском комитете, который отстранил российских яхтсменов в числе остальной команды от Олимпиады в Рио.

– Нам скоро дадут возможность ходить под нейтральным флагом, но это разве решение? Просто выкинули команду за какой-то допинг?! У нас результаты превосходили их кратно, там никакой допинг не поможет, просто нас боятся, – негодует Малышев. – Ключевые позиции среди функционеров закрыты для российских специалистов. Был случай, когда мне в Америке дали один класс инвалидности, а немецкий врач поставил обычную, ту, что была прежде. Нас проверяют трижды, чаще остальных команд, тщательнее и дольше. 

Внутренние соревнования и некоторые международные старты – вот редкая возможность для спортсмена его уровня посостязаться с равными себе в честной обстановке. Псковское озеро в июне теплое. А по теплой воде яхта идет быстрее.

 – А еще оно чистое – наслаждаешься видами, душой отдыхаешь, – продолжает паралимпиец, часто посещающий Псков на соревнованиях.

Но Псковская регата считается альма-матер не только для команды людей с ограниченными возможностями. Так, проходящий в Пскове российский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» внесен Министерством спорта в перечень особо значимых мероприятий на территории России.

 – Мы считаемся «малой регатой», нас теснят крупные соревнования в летнем календаре, – объясняет исполнительный директор регаты Михаил Савин. – Но мы относимся к этому спокойно: каждый раз напоминаем, сколько юных спортсменов добилось первых успехов на своей «взрослой» Псковской парусной регате. К нам относятся с теплом. 
 

Академия и концерны

Накануне регаты Псковскую область облетела знаковая новость: в регионе откроют филиал Академии парусного спорта, финансируемой Газпромом. Внимание такого спонсора неслучайно для Псковской регаты: в курирующее ее Морское собрание Санкт-Петербурга (офицеры морфлота запаса) входят самые известные люди страны, руководители госконцернов, в их числе и Алексей Миллер. По соглашению Псковская область получит тренерские ставки и тренировочное оборудование. Мало-помалу Псковская регата двигается к тому, чтобы трансформироваться в круглогодичный комплекс для воспитания детей и молодежи. Груненышев и его соратники давно хотят, чтобы в парусной школе ребята проходили не только спортивную подготовку, но и воспитывались в традициях отечественного морфлота, учили историю и право.

 – В основном, конечно, дети, которые начинают заниматься парусным спортом, на сушу возвращаются очень редко, становятся другими людьми – моряками, с другим кодексом поведения, – делится мыслями Савин. – Здесь сегодня очень много заслуженных людей, не только моряков: это особый круг общения…

Постоянные участники Псковской регаты - соседи из Прибалтики и Евросоюза.

Обрывая Савина на слове, видный старый морской волк демонстрирует в руках с десяток разных визиток и рассказывает, что здесь он сегодня заключил сделки по поставке тренажерного оборудования выживаемости для нужд коммерческих компаний. А на прошлых регатах он поставил эти же комплексы для нужд погранслужбы. Кто-то другой презентовал здесь свои книги в очень дорогих обложках, меняющие традиционную историческую картинку морских владений в прошлом. Кто-то решал благотворительные задачи: моряки реализуют множество социальных проектов, патронируют сложных подростков. 

Девиз регаты «А давайте вместе!» самым гармоничным образом подходит ко всему, что происходит на берегу и воде и в день соревнования, и весь календарный год. Все неравнодушные к воде встречаются и занимаются делами. И даже после регаты все ее участники и организатор во главе с президентом Федерации парусного спорта России Владимиром Силкиным в рамках акции «Чистый берег» провели уборку на берегу Тиглицкого озера вместе с местными жителями.


 

Межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт

«Кадет»

I место – Дмитрий Христофоров, Прохор Солдатов 
II место – Максим Николаев, Диана Николаева
III место – Леонид Оверкин, Матвей Куликов 

«Луч»

I место – Павел Баленко
II место – Дмитрий Марков
III место – Николай Маклаков

«Ракета»

I место – Алексей Пономарев
II место – Антон Логинов
III место – Иван Вредов

«Оптимист»

М

I место – Сергей Пыжьянов
II место – Дмитрий Пыжьянов
III место – Мирон Лелюх 

Д

I место – Анастасия Назаркина
II место – Яна Дегтярева
III место – Станислава Гункер

Ю 

I место – Мирон Лелюх
II место – Артем Гункер
III место – Никита Стимощенко

Кубок России в паралимпийском классе яхт 2.4mR 

I место – Николай Уляшев 
II место – Дмитрий Хонич 
III место – Егор Камалов

Этап Кубка Европы в классе «Микро»

I место – «Steel Team»: Владимир Баженов, Андрей Бабушкин, Игорь Усеня
II место – «Витамин»: Юрий Асташев, Любовь Балакирева, Евгений Усачев
III место – «SanNicole»: Йохан Рингельман, Роман Шефер, Екатерина Введенская

Региональные соревнования крейсерских яхт в классе «Свободный»

I дивизион

I место – «Aquarelle»: Сергей Никандров
II место – «Media»: Александр Беляев 

II дивизион

I место – «Estrella»: Максим Сеножатский
II место – «Миф»: Алексей Андреев
III место – «Che»: Олег Рыжов
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Триумфаторы Ильменской...Быстрее чем жизнь «Луки–Энергия»:...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Хрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 летСурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателя
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 14 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50