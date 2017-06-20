Кто и за что любит Псковскую парусную регату

В выходные на Псковском озере прошла очередная – 14-я – Псковская парусная регата. Единовременно в акватории пансионата «Кривск» соревновались 130 яхтсменов из России, Латвии, Эстонии и Германии. От пирса взяли старт международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный». О том, как проходило награждение победителей – смотрите в нашем фоторепортаже.



Фуражки и шляпки

Сосчитать точно, конечно, невозможно, но более 1 000 псковичей и гостей региона в эти выходные в качестве зрителей добрались до пирса Кривска, чтобы провожать и встречать взглядом яхты и катера. В основной день соревнований погода выдала устойчивый ясный сюрприз, и жаловаться было не на что: хоть ветер и был прохладным, но воздух прогревался солнцем. В тени дамам предлагали пиджаки, на солнце у девушек были шляпки. Но такой изящный вид регаты был далеко не всем, что предлагалось зрителям и даже самим спортсменам.





С каждым годом все больше развлечений ждет зрителей соревнований на берегу.



Открылась регата молебном и напутственным словом отца Георгия, настоятеля храма Архангела Михаила. Обряд сменился народными играми, инициируемыми девичьим фольклорным ансамблем, в которых могли принять участие все желающие. Кроме того, легкие джазовые стандарты голосом Катерины Андреевой исполняло трио Аркадия Галковского. Ко всему прочему, можно было прокатиться на катере с английской пометкой «Береговая охрана», попробовать псковского судака или что крепче, или просто полежать в песке, или с кем-то болтать. В общем, было чем праздно заниматься. В прошлый раз регата проходила в Пскове, на Великой, и спортсмены, да и сами организаторы жаловались на неудобные спортивные условия. Возвращение регаты в Кривск получилось безболезненным.



На открытии заместитель губернатора Александр Кузнецов (ждали, разумеется, и другого зама – Сергея Перникова, председателя оргкомитета) отметил, что парусная регата – это бренд региона. Если вы уже видели фотокарточки с регаты, а может быть, узнали на них представителей городской элиты, совершающих променад на берегу, то тогда вы точно согласитесь, что 14-я регата – это псковский бренд. Здесь были и чиновники, и деятели культуры, и иностранцы, и бизнесмены, и ордена, и мундиры, и джаз, и фольклор…



Учредитель парусной регаты Анатолий Кондаков демонстрирует кубок регаты.



Яхты и коляски

Немногочисленный состав иностранных яхтсменов не так приковывал внимание публики на сей раз, как паралимпийская сборная Россия, проводящая здесь свои внутренние соревнования вместе с тренировочным сбором. Для них Псковская регата – настоящая альма-матер. Именно здесь проходил в 2007 году первый чемпионат России для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, и по его результатам была сформирована национальная команда, которая и отправилась на первенство мира, достигнув там рекордных результатов. Тренер сборной Сергей Московцев вручил памятные медали «В честь 80-летия парусного спорта в Москве» тренерам и спортсменам, которые внесли вклад в развитие парусного спорта в современной России. Таких людей набралось много – и спортсменов, и историков, и функционеров. Отечественная парусная школа, созданная 80 лет назад, сегодня стала настоящим возмутителем спокойствия в весьма консервативном мире яхт.



Двукратный призер чемпионатов мира по параканоэ Алексей Малышев, сменивший недавно весла на парус, возмущен происходящим в Международном паралимпийском комитете, который отстранил российских яхтсменов в числе остальной команды от Олимпиады в Рио.



– Нам скоро дадут возможность ходить под нейтральным флагом, но это разве решение? Просто выкинули команду за какой-то допинг?! У нас результаты превосходили их кратно, там никакой допинг не поможет, просто нас боятся, – негодует Малышев. – Ключевые позиции среди функционеров закрыты для российских специалистов. Был случай, когда мне в Америке дали один класс инвалидности, а немецкий врач поставил обычную, ту, что была прежде. Нас проверяют трижды, чаще остальных команд, тщательнее и дольше.



Внутренние соревнования и некоторые международные старты – вот редкая возможность для спортсмена его уровня посостязаться с равными себе в честной обстановке. Псковское озеро в июне теплое. А по теплой воде яхта идет быстрее.



– А еще оно чистое – наслаждаешься видами, душой отдыхаешь, – продолжает паралимпиец, часто посещающий Псков на соревнованиях.



Но Псковская регата считается альма-матер не только для команды людей с ограниченными возможностями. Так, проходящий в Пскове российский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» внесен Министерством спорта в перечень особо значимых мероприятий на территории России.



– Мы считаемся «малой регатой», нас теснят крупные соревнования в летнем календаре, – объясняет исполнительный директор регаты Михаил Савин. – Но мы относимся к этому спокойно: каждый раз напоминаем, сколько юных спортсменов добилось первых успехов на своей «взрослой» Псковской парусной регате. К нам относятся с теплом.



Академия и концерны

Накануне регаты Псковскую область облетела знаковая новость: в регионе откроют филиал Академии парусного спорта, финансируемой Газпромом. Внимание такого спонсора неслучайно для Псковской регаты: в курирующее ее Морское собрание Санкт-Петербурга (офицеры морфлота запаса) входят самые известные люди страны, руководители госконцернов, в их числе и Алексей Миллер. По соглашению Псковская область получит тренерские ставки и тренировочное оборудование. Мало-помалу Псковская регата двигается к тому, чтобы трансформироваться в круглогодичный комплекс для воспитания детей и молодежи. Груненышев и его соратники давно хотят, чтобы в парусной школе ребята проходили не только спортивную подготовку, но и воспитывались в традициях отечественного морфлота, учили историю и право.



– В основном, конечно, дети, которые начинают заниматься парусным спортом, на сушу возвращаются очень редко, становятся другими людьми – моряками, с другим кодексом поведения, – делится мыслями Савин. – Здесь сегодня очень много заслуженных людей, не только моряков: это особый круг общения…

Постоянные участники Псковской регаты - соседи из Прибалтики и Евросоюза.

Обрывая Савина на слове, видный старый морской волк демонстрирует в руках с десяток разных визиток и рассказывает, что здесь он сегодня заключил сделки по поставке тренажерного оборудования выживаемости для нужд коммерческих компаний. А на прошлых регатах он поставил эти же комплексы для нужд погранслужбы. Кто-то другой презентовал здесь свои книги в очень дорогих обложках, меняющие традиционную историческую картинку морских владений в прошлом. Кто-то решал благотворительные задачи: моряки реализуют множество социальных проектов, патронируют сложных подростков.



Девиз регаты «А давайте вместе!» самым гармоничным образом подходит ко всему, что происходит на берегу и воде и в день соревнования, и весь календарный год. Все неравнодушные к воде встречаются и занимаются делами. И даже после регаты все ее участники и организатор во главе с президентом Федерации парусного спорта России Владимиром Силкиным в рамках акции «Чистый берег» провели уборку на берегу Тиглицкого озера вместе с местными жителями.





Межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт

«Кадет»



I место – Дмитрий Христофоров, Прохор Солдатов

II место – Максим Николаев, Диана Николаева

III место – Леонид Оверкин, Матвей Куликов



«Луч»



I место – Павел Баленко

II место – Дмитрий Марков

III место – Николай Маклаков



«Ракета»



I место – Алексей Пономарев

II место – Антон Логинов

III место – Иван Вредов



«Оптимист»



М



I место – Сергей Пыжьянов

II место – Дмитрий Пыжьянов

III место – Мирон Лелюх



Д



I место – Анастасия Назаркина

II место – Яна Дегтярева

III место – Станислава Гункер



Ю



I место – Мирон Лелюх

II место – Артем Гункер

III место – Никита Стимощенко



Кубок России в паралимпийском классе яхт 2.4mR



I место – Николай Уляшев

II место – Дмитрий Хонич

III место – Егор Камалов



Этап Кубка Европы в классе «Микро»



I место – «Steel Team»: Владимир Баженов, Андрей Бабушкин, Игорь Усеня

II место – «Витамин»: Юрий Асташев, Любовь Балакирева, Евгений Усачев

III место – «SanNicole»: Йохан Рингельман, Роман Шефер, Екатерина Введенская



Региональные соревнования крейсерских яхт в классе «Свободный»



I дивизион



I место – «Aquarelle»: Сергей Никандров

II место – «Media»: Александр Беляев



II дивизион



I место – «Estrella»: Максим Сеножатский

II место – «Миф»: Алексей Андреев

III место – «Che»: Олег Рыжов

