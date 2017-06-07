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Триумфаторы Ильменской регаты

07 Июня 2017 - 10:51
Главная → Заметки → Спорт
Юные псковские яхтсмены заняли два первых и три призовых места

Пятнадцать воспитанников псковской парусной команды спортшколы «Ника» приняли участие в парусной регате, которая проходила под Новгородом на озере Ильмень с 27 по 30 мая.

Соревнования с солидным возрастом – в этом году они прошли в 49-й раз. В регате участвовало порядка 80 яхтсменов 9-18 лет из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они боролись за медали в восьми классах яхт.

– Приехали, разгрузились, и на следующий день – сразу гонки. Соревнования проходили четыре дня. В пяти классах яхт мы участвовали. В двух классах выиграли и в третьем получили призовые места, – рассказал тренер псковской команды Сергей Оверкин. – В двух других классах чуть хуже результаты. Но ребята только первый год выступают в этих классах яхт.


Псковские яхтсмены падали от усталости в борьбе за медали. 

Погода на озере была достаточно холодной, но, как отметил тренер, никто не заболел. Только устали: 

– Целыми днями были гонки – все уже падали от усталости. После отбоя через 10 минут уже тишина была, – вспоминает Сергей Оверкин. 

Помимо тренировок, ребята с тренером разок выбрались в город. 

– До ближайшего магазина добрались – купили по мороженому, – говорит тренер.

Наши победители.

Впереди у ребят – еще много соревнований, в том числе участие в традиционной Псковской регате (10-14 июня) и в регате Кубок Порт Приморск (9-16 июля). В середине мая псковская парусная школа открыла очередной сезон. Правда, выходов на воду было немного – из-за холодной погоды. Зато в этом году в школе появились новые воспитанники, и некоторые из них даже приняли участие в Ильменской регате.
 

С 11 по 14 июня на Псковском озере в 14-й раз пройдет традиционная Псковская парусная регата. Полную программу мероприятий читайте ЗДЕСЬ.
 

Конкретно

В классе «Оптимист» первое место завоевал 11-летний Артем Цветков.

В классе «Ракета 270» победителем стал Антон Логинов, второе место в этом же классе – Иван Вредов.

В классе «Кадет» третье место занял экипаж в составе Леонида Оверкина и Дианы Николаевой.

И совсем чуть-чуть не хватило до бронзы Вове Заяшу, он занял четвертое место в классе «Оптимист».

Фото из сообщества парусной команды Пскова в соцсетях


Комментарии: 2
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Комментарии

Светланка-псковитянка
07 Июня 2017 - 15:32
МОЛОДЧАГИ! Горжусь!!!
Анонимный
07 Июня 2017 - 15:33
Жаль что погода подкачала. Можеи через неделю-две потеплеет)))
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