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Триумфаторы Ильменской регаты
Пятнадцать воспитанников псковской парусной команды спортшколы «Ника» приняли участие в парусной регате, которая проходила под Новгородом на озере Ильмень с 27 по 30 мая.
Соревнования с солидным возрастом – в этом году они прошли в 49-й раз. В регате участвовало порядка 80 яхтсменов 9-18 лет из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они боролись за медали в восьми классах яхт.
– Приехали, разгрузились, и на следующий день – сразу гонки. Соревнования проходили четыре дня. В пяти классах яхт мы участвовали. В двух классах выиграли и в третьем получили призовые места, – рассказал тренер псковской команды Сергей Оверкин. – В двух других классах чуть хуже результаты. Но ребята только первый год выступают в этих классах яхт.
Псковские яхтсмены падали от усталости в борьбе за медали.
Погода на озере была достаточно холодной, но, как отметил тренер, никто не заболел. Только устали:
– Целыми днями были гонки – все уже падали от усталости. После отбоя через 10 минут уже тишина была, – вспоминает Сергей Оверкин.
Помимо тренировок, ребята с тренером разок выбрались в город.
– До ближайшего магазина добрались – купили по мороженому, – говорит тренер.
Наши победители.
Впереди у ребят – еще много соревнований, в том числе участие в традиционной Псковской регате (10-14 июня) и в регате Кубок Порт Приморск (9-16 июля). В середине мая псковская парусная школа открыла очередной сезон. Правда, выходов на воду было немного – из-за холодной погоды. Зато в этом году в школе появились новые воспитанники, и некоторые из них даже приняли участие в Ильменской регате.
С 11 по 14 июня на Псковском озере в 14-й раз пройдет традиционная Псковская парусная регата. Полную программу мероприятий читайте ЗДЕСЬ.
Конкретно
В классе «Оптимист» первое место завоевал 11-летний Артем Цветков.
В классе «Ракета 270» победителем стал Антон Логинов, второе место в этом же классе – Иван Вредов.
В классе «Кадет» третье место занял экипаж в составе Леонида Оверкина и Дианы Николаевой.
И совсем чуть-чуть не хватило до бронзы Вове Заяшу, он занял четвертое место в классе «Оптимист».
Фото из сообщества парусной команды Пскова в соцсетях
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