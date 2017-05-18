Какой сувенир с «Формулы-1» получил псковский депутат, что под капотом у «Феррари» и что общее у мировых гонок и псковского ралли



Гонщика Боттаса, победившего в российском этапе, наградил президент России Владимир Путин.

Перед основными заездами на трассу выпускают митджеты для разогрева зрителей.



Даниил Мыслевич у бокса российского гонщика и своего тезки Квята. Ограждение защищает от проникновения любопытных.

Опыт обнулили

Даниил ездил на «Форуму-1» в Сочи уже четвертый раз.

Он сказал «Перфекто!»

В каждой гоночной команде все четко знают, что делать каждую минуту.

Организацию гонок обеспечивают тысяча волонтеров.

Кстати

Справка «ПП»

Фото Даниила Мыслевича и Чемпионат.Ру

В последние дни апреля в Сочи состоялись гонки «Формулы-1» на Гран-при России. Отечественный этап состоялся в четвертый раз. Сколько существует он, столько же в составе судейской бригады работает пскович Даниил Мыслевич. А в прошлом году в международной команде организаторов гонки работал его отец, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. «Псковской правде» они рассказали, как выглядит престижное мировое соревнование изнутри.На автодроме в Сочи Даниил с 28 по 30 апреля работал маршалом электронного флага. В его задачу входило следить за вверенным отрезком трассы и подавать пилотам болидов сигналы о том, что трасса чиста, или на ней есть препятствие, или появились люди. От флагов осталось одно название, фактически это электронные сигналы, передаваемые маршалом с пульта.– Перед основными гонками проходили соревнования митджетов, эти автомобили легче, чем те, что используются на «Формуле-1». Что-то вроде разогрева для зрителей, машины эти часто сталкиваются, много экшена, – рассказывает Даниил Мыслевич о деталях своей работы. – Вот и в этот раз на моем участке встала машина. Я должен показать желтый флаг, то есть нажать на соответствующую кнопку. Сигнал появляется на панелях на моем отрезке пути, дублируется на руле автомобилей при их въезде в зону и появляется в центре управления. Этот сигнал информирует о препятствии на дороге и запрещает гонщикам обгон. Когда вставшую машину с трассы эвакуировали, я показал два желтых флага. Пилоты в этот момент понимают, что на дороге препятствие или даже люди. Возможно, придется остановиться. Были и другие сигналы, в частности, синий и белый флаги о приближении более быстрой или более медленной машины.На основных гонках «Формулы-1» на этапе Даниила все прошло гладко. Работать пришлось плотно все три дня, с 7 утра и до позднего вечера. «Работать» – громко сказано. Денег за эту деятельность не платят. В Сочи на волонтерских началах около тысячи человек обеспечивают бесперебойную работу гонщиков. 20 из них – маршалы электронного флага, как Даниил. Проезд из дома и обратно, гостиница в Сочи, форменные кепки и футболки, сертификат, рукопожатие от руководства и спасибо – вот вся оплата.– Само мероприятие грандиозное, приятно в нем играть какую-то роль, – говорит Даниил о своих мотивах присоединения к международной команде организаторов. – Приятно погрузиться в атмосферу события такого масштаба.Гонки начались в пятницу, уже во вторник Даниил был в Олимпийском парке, где находится автодром. Он расположен в 45 км от Сочи, у молодого человека как раз было время погулять по городу и насладиться теплом, пока в родном Пскове свирепствовал апрель.О наборе в команду Даниил узнал в 2014 году на сайте Российской автомобильной федерации. Отбирали тех, кто имеет судейский опыт любых спортивных мероприятий. Даниил непродолжительное время выступал в роли штурмана на раллийных гонках, а сейчас сам занимается их организацией.Оказалось, что предшествующий опыт никак не помог – в «Формуле-1» все абсолютно по-другому.– Никакого сходства совершенно, – отмечает Даниил Мыслевич. – Приходилось заново учиться и во все вникать. Общее между ралли и «Формулой-1» только то, что это гонка, в которой есть автомобиль и есть гонщик. На этом сходства заканчиваются.Удивительно, но сам молодой человек болельщиком «Формулы-1» не является. Однако в прошлом году ему удалось пожать руку своему тезке Квяту – россиянину, выступающему в команде «Торо Россо». В этом году мимо маршалов, ожидающих финальную планерку, проходил пилот «Рено» Никай Хюлькенберг – с ним получилось сделать фото.– Когда стоишь на посту, пообщаться с пилотами не можешь. Да и не пустят к гонщикам так запросто, – говорит Даниил. – Ближе всего их удается увидеть во время парада пилотов. За полтора часа до гонки все они проезжают перед зрителями на открытом грузовичке. Все происходит быстро, успеваешь только рукой им помахать.В прошлом году по стопам Даниила пошел его отец – кандидат в мастера спорта по ралли, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. Для Мыслевича-старшего участие в команде «Формулы-1» было давней мечтой:– Даже снилось, как нахожусь в автомобильных боксах!Он выполнял функции технического контролера в команде «Феррари», следил, чтобы в их боксе не нарушались правила. Например, считывал штрих-коды с шин. Это нужно, чтобы удостовериться, что команда не превысила отпущенный на гонку лимит покрышек.– Очень профессиональная команда. Будто на другую планету попал! Каждый знает, что будет делать в любую минуту, – делится Олег Мыслевич впечатлениями. – Уровень технической оснащенности поражает. Выделен специальный человек, который следит за погодой, на мониторе видит движение облаков над трассой, передает пилотам, в какой момент над трассой может пойти дождь. Ощущение такое, будто он сам эти облака двигает.Олегу Мыслевичу удалось понаблюдать за подготовкой техники главным механиком «Феррари». Поразило то, что болты на колесах он подкручивал в белых перчатках, а потом протирал белым полотенчиком.– Я за свою жизнь техники перебрал немало, – говорит псковский спортсмен. – Кто сталкивался, понимает: руки по локоть в масле. Оказывается, надо было делать все в белых перчатках. Под корпусом у «Феррари» начинка, как в космической ракете. Жгуты, провода, коробочки с датчиками – совсем не похоже на двигатель, как мы его привыкли видеть. Как только машина возвращается с заезда, тут же берут на анализ в шприцы топливо, пробы масел.В этом году Мыслевич-старший на «Форумулу-1» не поехал из-за подготовки ралли «Голубые озера», гонка состоялась в южных районах области 7 мая. Говорит, выпавшая из организации местной гонки неделя стала бы катастрофой для ее проведения. На гонках в Сочи Олег Мыслевич, по его признанию, увидел гармонию бюджета и профессионализма. Важным фактором успеха команды является воспитание внутреннего духа на протяжении многих лет.– Слаженность работы потрясающая, – отмечает Мыслевич-старший. – Я присутствовал на смене резины во время заезда. Машину мгновенно окружили 14 человек, я только моргнул – она уже уехала с новой покрышкой. Только успел схватить колеса для сканирования.Механик команды помог псковичу снять с одного из автомобилей эксклюзивный сувенир. После заездов 18 деталей машины маркируются стикерами, а утром технический контролер проверяет номера на наклейках. Одну из них с номером 0747 Олег Мыслевич увез с собой в подарок другу, депутату областного Собрания Алексею Севастьянову.– А я главному механику «Феррари» презентовал магнитик с логотипом раллийной команды «Скобари», – отдарился Олег Мыслевич. – Он сказал «Перфекто!» Мне кажется, наши логотипы похожи.Гран-при России в Сочи выиграл финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes. Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», пришел на финиш под 12-м номером. Кубок победителю вручил президент России Владимир Путин.«Формула-1» – чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Проводится каждый год и состоит из отдельных этапов в разных странах (имеющих статус Гран-при). В конце года выявляется победитель чемпионата. В «Формуле-1» соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, а команды – за кубок конструкторов.