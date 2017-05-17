Зрителей ждёт захватывающая борьба на высоких скоростях и крутых виражах

Получить статус этапа чемпионата России по ралли вполне возможно с организационной точки зрения – колдобин и ухабов на просторах необъятной хватит на всех. Но из-за кризисов 9 лет кряду псковское бездорожье раллисты объезжали стороной, и мы оставались без флагманского соревнования – чемпионата России. Между тем именно в псковских лесах скоростной спецучасток «Железово» среди гонщиков зовется жемчужиной российского ралли.



И вот чемпионат России по раллийным автогонкам возвращается в Псковскую область. О том, что нас ждет в Пушкинских Горах в эти выходные, в пресс-центре «Псковской правды» накануне события рассказал президент региональной федерации автоспорта Олег Мыслевич.



Спортивный туризм

Полное название автогонки – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017» – отражает, что главные организаторы извлекли опыт из кризисных лет. Кроме титульного спонсора для этапа «раллийной регулярки» учреждены призы и от спонсоров регионального уровня. Что увеличивает притяжение профессионалов к соревнованию. Ожидается приличное по нынешним меркам количество экипажей в различных классах – около 50. Общее число гостей региона – членов команд, судей и зрителей – около 2000 человек. Гонка и тестовые этапы затронут территорию шести районов Псковской области – Пушкиногорский, Новоржевский, Бежаницкий, Опочецкий, Палкинский и Новоскольнический.



В качестве дополнительной программы гонщики и механики встретятся с подростками социально-реабилитационного центра в деревне Кудеверь в конце тупикового участка и смогут рассказать им о спорте, гонках, машинах и многом другом. Кроме того для студентов автодорожной кафедры Псковского государственного университета будет проведена экскурсия в сервис-зону раллийных команд, где на вопросы ответят механики. Мыслевич надеется, что в этом будет образовательный толк для будущих специалистов.



Зрителям достанутся смотровые зоны у двух трамплинов в первый день в деревне Загосье Пушкиногороского района и во второй в Опросово Новоржевского и на одной из скоростных секций. В смешанной зоне будет работать ведущий, который будет оглашать результаты спортсменов и заниматься развлечением зрителей. Также можно будет посмотреть в Новоржеве (пл. Победы) на сервис-центр, у которого будет строго отрегламентированное время на обслуживание автомобилей. На Рыночной площади можно будет увидеть закрытый на ночь с 19 по 20 мая автопарк. Увидеть и не потрогать! Парк закрыт для всех, хоть и размещен на открытой площадке. Охранять его будут сотрудники внутренних дел.



Результаты гонки в режиме онлайн можно будет узнать на сайте псковской федерации в соответствующем разделе. Если, конечно, в псковской глуши гаджет поймает сигнал сети.



В этом году ожидается приличное по нынешним меркам количество экипажей в различных классах – около 50.



Безопасность на дорогах

Зрителям расположиться по традиции можно за ограждениями вдоль всей трассы. Наиболее интересны будут скоростные участки, самый протяженный из них – 21 километр. Но главное помнить о технике безопасности. Одеваться поярче, как посоветовал руководитель пресс-центра ралли Игорь Федотов: «А еще важно не праздновать победу раньше времени». Тем более что этап ожидается сверхпосещаемый для российского ралли. К фанатам автоспорта со всей страны прибавятся жители окрестных населенных пунктов, которые тепло отреагировали на известие о проведении гонки. Также ожидаются многочисленные поклонники автоспорта из Пскова и Великих Лук. Погода обещает помочь празднику, заверил Федотов.



В плане обеспечения безопасности на гонках и общей организации спортивных соревнований псковская федерация автоспорта Псковской области значительно продвинулась в последние годы. Календарный «Трофей Александр Невского» включает в себя уже 4 полноценных этапа. Наконец, вернулся и чемпионат России. Мыслевич замечает, что и судейская команда для этапа чемпионата страны сформирована силами местных мастеров автоспорта, которые, по его мнению, способны провести соревнования российского масштаба на качественном уровне и беспристрастно. Ведь требования чемпионата страны выше, чем у различных кубков.



За рулем

В зачете R2 все дружно болеем за возможно единственный псковский экипаж Максим Павлов – Сергей Пушкарь, которые вероятнее всего выйдут на трассу под номером 42. Наполовину псковский экипаж – штурман Александр Горланов и пилот из Калининграда Дмитрий Мячин – также примет участие в гонке. По итогам предыдущего этапа, прошедшего в Тверской области 19 февраля, экипаж Мячина/Горланова занимает третью строчку протокола R2. Кстати, кроме класса R2 соревнования пройдут в сериях R3, N4 и «Наша классика». Кроме того, ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017» носит статус четвертого этапа чемпионата Северо-Западного федерального округа, второго этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка LADA RallyCup.



Обязательно стоит идентифицировать на трассе победителя недавно состоявшегося ралли «Голубые озера» под Великими Луками Игоря Буланцева из Москвы и экипаж Григория Трегубова из Перми – уже знакомого псковичам гонщика.



– Участники ралли – это романтики. Это настоящее искусство – проехать на высокой скорости и не разбить машину там, где обычный автолюбитель едет со скоростью 10 километров в час, – эмоционально заметил в конце пресс-конференции президент региональной федерации и директор гонки Олег Мыслевич. Он заверил, что этап чемпионата в Псковской области принесет массу хороших впечатлений и участникам, и поклонникам автоспорта.



Памятка для зрителя ралли

1. Информируйте маршала о замеченных проблемах на трассе.

2. Не мешайте работать маршалам и судьям. Помогайте им по мере возможности.

3. Если случилась авария, узнайте у экипажа, не нужна ли медицинская помощь.

4. Всегда ожидайте неожиданного.

5. Безопаснее смотреть ралли с высокой точки.

6. Всегда держите машину в поле зрения.

7. Выбирайте правильное и безопасное место для парковки своего автомобиля.

8. Не выходите за ограждения безопасности на трассу. В этих местах это опасно.

9. Не приближайтесь близко к опасным участкам.

10. Не занимайте место, где некуда переместиться в случае аварии или вылета машины.

11. Смотрите гонку стоя. Не находитесь в зоне возможного вылета автомобиля.

12. Оставайтесь на выбранном месте до открытия спецучастка – проезда машины с зеленой мигалкой.



Кстати

На ралли уже заявились экипажи на следующих автомобилях: Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Ford Fiesta, Honda Civic, Pegeout 208, Lada Kalina, BMW 316, Volkswagen Golf, Renault Logan, ВАЗ 2108, 21081, 1119, 21013, 21063, 11193, 2192. Расход топлива: до 80 л на 100 км. Все автомобили полноприводные.

