17 Мая 2017
Псков
+16 .. +18 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Большие автогонки возвращаются в Псковскую область

17 Мая 2017 - 09:50
Главная → Заметки → Спорт
Зрителей ждёт захватывающая борьба на высоких скоростях и крутых виражах

Получить статус этапа чемпионата России по ралли вполне возможно с организационной точки зрения – колдобин и ухабов на просторах необъятной хватит на всех. Но из-за кризисов 9 лет кряду псковское бездорожье раллисты объезжали стороной, и мы оставались без флагманского соревнования – чемпионата России. Между тем именно в псковских лесах скоростной спецучасток «Железово» среди гонщиков зовется жемчужиной российского ралли.

И вот чемпионат России по раллийным автогонкам возвращается в Псковскую область. О том, что нас ждет в Пушкинских Горах в эти выходные, в пресс-центре «Псковской правды» накануне события рассказал президент региональной федерации автоспорта Олег Мыслевич.
 

Спортивный туризм

Полное название автогонки – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017» – отражает, что главные организаторы извлекли опыт из кризисных лет. Кроме титульного спонсора для этапа «раллийной регулярки» учреждены призы и от спонсоров регионального уровня. Что увеличивает притяжение профессионалов к соревнованию. Ожидается приличное по нынешним меркам количество экипажей в различных классах – около 50. Общее число гостей региона – членов команд, судей и зрителей – около 2000 человек. Гонка и тестовые этапы затронут территорию шести районов Псковской области – Пушкиногорский, Новоржевский, Бежаницкий, Опочецкий, Палкинский и Новоскольнический.

В качестве дополнительной программы гонщики и механики встретятся с подростками социально-реабилитационного центра в деревне Кудеверь в конце тупикового участка и смогут рассказать им о спорте, гонках, машинах и многом другом. Кроме того для студентов автодорожной кафедры Псковского государственного университета будет проведена экскурсия в сервис-зону раллийных команд, где на вопросы ответят механики. Мыслевич надеется, что в этом будет образовательный толк для будущих специалистов.

Зрителям достанутся смотровые зоны у двух трамплинов в первый день в деревне Загосье Пушкиногороского района и во второй в Опросово Новоржевского и на одной из скоростных секций. В смешанной зоне будет работать ведущий, который будет оглашать результаты спортсменов и заниматься развлечением зрителей. Также можно будет посмотреть в Новоржеве (пл. Победы) на сервис-центр, у которого будет строго отрегламентированное время на обслуживание автомобилей. На Рыночной площади можно будет увидеть закрытый на ночь с 19 по 20 мая автопарк. Увидеть и не потрогать! Парк закрыт для всех, хоть и размещен на открытой площадке. Охранять его будут сотрудники внутренних дел.

Результаты гонки в режиме онлайн можно будет узнать на сайте псковской федерации в соответствующем разделе. Если, конечно, в псковской глуши гаджет поймает сигнал сети.


В этом году ожидается приличное по нынешним меркам количество экипажей в различных классах – около 50.
 

Безопасность на дорогах

Зрителям расположиться по традиции можно за ограждениями вдоль всей трассы. Наиболее интересны будут скоростные участки, самый протяженный из них – 21 километр. Но главное помнить о технике безопасности. Одеваться поярче, как посоветовал руководитель пресс-центра ралли Игорь Федотов: «А еще важно не праздновать победу раньше времени». Тем более что этап ожидается сверхпосещаемый для российского ралли. К фанатам автоспорта со всей страны прибавятся жители окрестных населенных пунктов, которые тепло отреагировали на известие о проведении гонки. Также ожидаются многочисленные поклонники автоспорта из Пскова и Великих Лук. Погода обещает помочь празднику, заверил Федотов.

В плане обеспечения безопасности на гонках и общей организации спортивных соревнований псковская федерация автоспорта Псковской области значительно продвинулась в последние годы. Календарный «Трофей Александр Невского» включает в себя уже 4 полноценных этапа. Наконец, вернулся и чемпионат России. Мыслевич замечает, что и судейская команда для этапа чемпионата страны сформирована силами местных мастеров автоспорта, которые, по его мнению, способны провести соревнования российского масштаба на качественном уровне и беспристрастно. Ведь требования чемпионата страны выше, чем у различных кубков.
 

За рулем

В зачете R2 все дружно болеем за возможно единственный псковский экипаж Максим Павлов – Сергей Пушкарь, которые вероятнее всего выйдут на трассу под номером 42. Наполовину псковский экипаж – штурман Александр Горланов и пилот из Калининграда Дмитрий Мячин – также примет участие в гонке. По итогам предыдущего этапа, прошедшего в Тверской области 19 февраля, экипаж Мячина/Горланова занимает третью строчку протокола R2. Кстати, кроме класса R2 соревнования пройдут в сериях R3, N4 и «Наша классика». Кроме того, ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017» носит статус  четвертого этапа чемпионата Северо-Западного федерального округа, второго этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка LADA RallyCup. 

Обязательно стоит идентифицировать на трассе победителя недавно состоявшегося ралли «Голубые озера» под Великими Луками Игоря Буланцева из Москвы и экипаж Григория Трегубова из Перми – уже знакомого псковичам гонщика.

– Участники ралли – это романтики. Это настоящее искусство – проехать на высокой скорости и не разбить машину там, где обычный автолюбитель едет со скоростью 10 километров в час, – эмоционально заметил в конце пресс-конференции президент региональной федерации и директор гонки Олег Мыслевич. Он заверил, что этап чемпионата в Псковской области принесет массу хороших впечатлений и участникам, и поклонникам автоспорта. 
 

Памятка для зрителя ралли

1. Информируйте маршала о замеченных проблемах на трассе.
2. Не мешайте работать маршалам и судьям. Помогайте им по мере возможности.
3. Если случилась авария, узнайте у экипажа, не нужна ли медицинская помощь.
4. Всегда ожидайте неожиданного.
5. Безопаснее смотреть ралли с высокой точки.
6. Всегда держите машину в поле зрения.
7. Выбирайте правильное и безопасное место для парковки своего автомобиля.
8. Не выходите за ограждения безопасности на трассу. В этих местах это опасно.
9. Не приближайтесь близко к опасным участкам.
10. Не занимайте место, где некуда переместиться в случае аварии или вылета машины.
11. Смотрите гонку стоя. Не находитесь в зоне возможного вылета автомобиля.
12. Оставайтесь на выбранном месте до открытия спецучастка – проезда машины с зеленой мигалкой.
 

Кстати

На ралли уже заявились экипажи на следующих автомобилях: Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Ford Fiesta, Honda Civic, Pegeout 208, Lada Kalina, BMW 316, Volkswagen Golf, Renault Logan, ВАЗ 2108, 21081, 1119, 21013, 21063, 11193, 2192. Расход топлива: до 80 л на 100 км. Все автомобили полноприводные.
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Заочная дистанцияПробежали за ПобедуВыросла Саша

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Премьерный показ «Джеймса Понта» прошёл в ПсковеЖестовое пение отрепетировали в Псковском драмтеатреВ Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафеты
Весь фото архив

Видео

Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском парке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 10 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50