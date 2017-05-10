Самое главное спортивное мероприятие города и области под патронажем «Псковской правды» прошло накануне 9 Мая в Пскове

Эстафета «Псковской правды» в честь 72-й годовщины Великой Победы стремительно пронеслась по улицам города 4 мая. Иной махнет рукой – подумаешь, бегают. Другой поругается на перекрытый на 1,5 часа город. А как минимум две тысячи человек считают, что бегать это круто. Самое массовое спортивное соревнование региона в очередной раз продвигает здоровый образ жизни как основу патриотизма и делает это с каждым годом все выразительнее. Эстафета – самая массовая, газета – самая читаемая (в этом году исполняется ровно 100 лет, как ее читают в регионе), Победа – самая Великая.



Рассказываем, как все было в этот раз.



Последние полтора месяца не сулили никаких определенностей с погодой. Но именно к Эстафете небесная канцелярия выписала со склада идеальную весну, установилось солнышко. Всего на торжественный парад на стадион «Машиностроитель» получить удовольствие от ясного дня и соревнования выстроилось около 2000 участников, которые представляли более 150 команд. Организацию обеспечивали более 50 судей и волонтеров. Общая протяженность маршрутов составила 13 километров. Пятки сверкали от ПсковГУ до Вечного огня, по улицам и пешеходным зонам. Разыграли около 70 кубков, медалей и призов. Можете посмотреть еще много итоговых цифр в специальном разделе на нашем сайте.



По традиции Эстафету Победы торжественно открыли парадом команд.

Главный судья соревнований, директор городской спортшколы «Надежда» Сергей Кравченко, 17-й год проводящий эстафету, отмечает, что ее уровень растет:

– Пусть пока мы не достигаем рекордных цифр численности, но растет социальная база – теперь это не только команды школьников и студентов, на улицы Пскова выходят команды, сформированные по новым принципам. Кроме спортивного эффекта все больше мы видим популяризацию массового спорта, что не может не радовать. Организаторы по-настоящему молодцы, что ищут новые формы развития Эстафеты. И власти не теряют внимания к событию.



Подарок от дивизии – полевая кухня для уставших участников. Пробежался – поел!

Именно городские власти и областной спорткомитет – главные партнеры «Псковской правды» в организации Эстафеты. Открывавший Эстафету глава города Иван Цецерский поблагодарил редакцию за сохранение спортивной традиции.

– Сразу после освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков прошла первая эстафета, и вот уже который год подряд мы с вами ее поддерживаем. Мы – потомки поколения Победителей, которые отстояли независимость нашей Родины. Мы должны быть благодарны фронтовикам и всему советскому народу за возможность жить, учиться и трудиться под мирным небом, – сказал Цецерский, которого в этот день даже не хотелось спрашивать о состоянии дорожно-уличной сети, тротуаров и поребриков Пскова, ведь маршруты в абсолютном большинстве своем должны были доказать, что есть в городе и прямые дороги, и ровные тротуары.



Семейный забег стал новшеством Эстафеты этого года.

А ведь они и правда есть. Во всяком случае там, где состоялся vip-забег из команд администрации Псковской области и властей регионального центра, на Октябрьском проспекте. Перед забегом председатель облспорткомитета Иван Штылин фотографируется на память с коллегами и друзьями на фоне готовящихся к старту. Такие соревнования, как Эстафета «Псковской правды», – это во всех смыслах победа массового спорта.



– Когда по самому центру региональной столицы пробегают люди всех возрастов – это такой сигнал всем: мы – спортивный город, мы – здоровый регион. Статистика последних лет показывает стабильный рост населения, занимающегося систематически физической культурой и спортом. При этом интерес возрастает именно у взрослых, кто из года в год выбирает занятия физической культурой в свободное от работы время. Кроме того, эта традиция празднования Великой Победы придает мероприятию особый оттенок, заряжает участников уважением к городу, стране, друг к другу.



Несмотря на ровный старт, без явных преимуществ, в VIP-забеге золото завоевала команда города. Область – на втором месте.

В этому году организаторы с большим энтузиазмом констатируют появление в стартовых протоколах большого количества команд от общественных объединений и бизнес-структур. Классический диалог из «Джентльменов удачи» как нельзя кстати: бегут действительно все. Это престиж или больше? Директор Медиахолдинга Псковской области, куда входит «Псковская правда», Александр Машкарин уверяет, что это и престиж, и более:



– Традиции памяти становятся традициями трудовых коллективов и общественных объединений. Это значит, что Эстафета выполняет свою задачу. И в следующие годы мы обязательно продолжим развивать корпоративное направление праздника.



Активист Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров, ставший в последнее время известным в связи с уборкой незаконных свалок на территории региона, выставил команду из общественников и поклонников спорта:



– Я сам занимался триатлоном, часто бегаю по утрам по Окольному городу, не мог не выставить свою команду. Подтянулись коллеги – спортсмены и общественники. Уверен, что это здорово – встречаться с друзьями в таком формате. Почему бы нет.



Команда Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов приняла участие в Эстафете. Молодые парламентарии, вышедшие на старт общего смешанного забега под номером 18, пробежали по улицам Пскова дистанцию, состоящую из семи этапов, общей протяженностью 3100 метров.

Много друзей и коллег встретил на Эстафете Илья Можаев, член областной избирательной комиссии. Илья рассказывает, что не расстается со спортивными увлечениями несмотря на занятость.



– Мы привыкли собираться с друзьями и коллегами, вместе играть в футбол, часто встречаешь знакомых в фитнес-центрах, на беговых маршрутах или на велосипеде. Это здорово, это спорт, это жизнь!



Юрий Екимов, руководитель Псковской ГТС, рассказал, что у коллектива предприятия не было никаких проблем с набором команды. Наоборот, было избыточное желание и конкуренция на место. В итоге среди гэтээсовцев были спортсмены-любители от 20 до 50 лет.





Как и команда ГТС, команда сотрудников «Ресторанного партнера» бежит не в первый раз. Знатоки вкусной еды и хорошего сервиса в прошлом году заняли не самое высокое место и очень хотели улучшить результат.



– Здорово посоревноваться с кем-то, когда не занимаешься спортом профессионально. Вот Эстафета – хороший шанс. Команда у нас веселая и спортивная – почти все занимаются в зале, – говорит участница команды Ирина Михайлова.



В Эстафете от команды Сбербанка принял участие председатель общественной организации «Ковчег», инвалид-колясочник Федор Постнов.

Семейный забег стал новшеством Эстафеты в 2017 году. Оргкомитет соревнования откликнулся на просьбу псковичей добавить и такой формат. И пусть в этом году приняло участие всего 12 семейных троек (папа-мама-ребенок), это не первый блин – это начало большого пути. Соревнования семей не только получили центральный маршрут, но и приковали наибольший интерес зрителей и СМИ. Еще бы, ведь в них приняли участие бегуны-международники. Голландско-российская семья Эйн-Кудряшовых вышла на старт с сыном:



– Мы переживали, что потеряем в толпе, где начало, во сколько, но все вышло довольно организованно. В Голландии мы не участвовали в таком прежде, это наш первый эстафетный опыт, – рассказала Ольга Кудряшова.



Еще одним приятным новшеством стал подарок дивизии – полевая кухня для уставших участников. Пробежался – поел, молодец. А если еще и победил, то тебя ждут кубки и призы, которых, как всегда, было очень-очень много.



– Мы бежим в надежде на победу. Не уверены, что получится, но постараемся. Может быть, нам за это пятерки по физкультуре за четверть поставит учитель, – смеется Софья Дементьева из команды средней школы №2. Но и без пятерки, думается, неплохо в такую погоду променять школьную парту на соревнование со сверстникам.



Эта важная и добрая традиция нужна городу. Это же не только спортивный праздник, это эстафета поколений.

А вот команда магазина Adidas на Эстафете поглядывала на ноги других участников. Капитан команды Дмитрий Носырев уверен, что в обуви его бренда гораздо больше шансов на успех. Возможная неудача адидасовцев не смутила: главное – участие, да и поклонников бренда на Эстафете действительно было немало.



– Бегать сегодня стали быстрее, – подмечает ветеран Эстафеты Анатолий Малыгин. Дедушка с теплотой вспоминает те эстафеты, в которых он принимал участие, будучи молодым, в 50-60-х годах. – Это важная и добрая традиция, которая нужна городу. Это же не только спортивный праздник, но эстафета поколений. Я бежал эстафету, моя дочь – чемпионка России по многоборью – тоже в свое время бежала. Жалко, мы оба пропускаем: я уже старенький, а она на службе сейчас. Но сегодня вон как много ребят и девчат – весь Псков бежит.



Псков бежит. И все бегут.



Всего в год 72-летия Победы вручили около 70 кубков и пару сотен медалей.



Прямая речь

Управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Владимировна Тарасенко:



– Дорогие псковичи и гости нашего города!



Сотрудники Псковского отделения Сбербанка уже не первый год принимают участие в Эстафете Победы, и нас очень радует, что этот проект способен объединить жителей нашего города одной общей идеей.



Сегодня все мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны. Мы бежим в память о подвиге русского народа. Очень приятно видеть, что среди нас есть люди всех возрастов и профессий, от школьников и студентов до депутатов и чиновников. Сегодня в Эстафете от команды Сбербанка примет участие председатель общественной организации «Ковчег», инвалид-колясочник Федор Постнов. Наш клиент и наш друг.



Эстафета Победы – это лучший показатель, что вместе мы можем добиться любой цели.



Поздравляю всех вас с наступающим Днем Победы, желаю удачного старта и бодрого настроения!