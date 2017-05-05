Заочная дистанция
05 Мая 2017 - 19:16Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
Губернатор, его заместитель, глава города, строители, органисты и школьники поучаствовали в эстафете дистанционно
В этом году впервые «Псковская правда» предоставила возможность принять участие в эстафете за Победу тем, кого в день ее проведения не было в городе.
Акция #бегусПсковом широко анонсировалась в соцсетях и на страницах издания. Суть ее проста. В день проведения эстафеты не все, кто хотел принять в ней участие, смогли оказаться в Пскове. Специально для них впервые в этом году мы добавили возможность дистанционного участия. Нужно было 4 мая выложить в соцсети фотографию с пробежки, сопроводив ее хештегом #бегусПсковом.
Именно так поступил губернатор Псковской области Андрей Турчак. По служебной необходимости он находился в Риге. Встречался с мэром города Нилом Ушаковым, послом РФ Евгением Лукьяновым, возложил цветы к памятнику освободителям. Известный пристрастием к спорту, глава региона не пропустил пробежку. На нее он вышел с главой Пскова Иваном Цецерским и вице-губернатором Сергеем Перниковым. Совместное фото Андрей Турчак выложил в социальной сети Инстаграм, сопроводив его нашим хештегом. В Ригу губернатор прилетел из Москвы, где принимал участие в Госсовете под председательством президента Владимира Путина. А вот глава Пскова Иван Цецерский успел еще и поприветствовать участников эстафеты лично во время ее открытия на стадионе «Машиностроитель».
Фото в редакцию прислали органисты Дина Ихина (она как раз на снимке) и Денис Маханьков.
Дина Ихина присоединилась к эстафете, находясь в Карелии.
Псковичам они хорошо известны деятельностью по восстановлению исторического органа в Печорах и организации там концертов. В день проведения эстафеты «Псковской правды» они находились в карельском городе Кондопога, откуда прислали снимок.
Дистанционно поучаствовал в Эстафете коллектив строительной компании «Скандинавия».
- К сожалению, мы не смогли участвовать в эстафете очно, но мы воспользовались возможностью от «Псковская правда» и пробежали заранее, прихватив с собой на работу кроссовки, - видеоролик «Скандинавия» выставила в свои соцсети.
На беговой дорожке поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и ученики Полонской средней школы из Порховского района.
Школьники из Полоное поздравили ветеранов на беговой дорожке.
Школа носит имя Героя Советского Союза Арнольда Мери. Шестиклассники под руководством учителя физкультуры Лилии Кононенко преодолели дистанцию в 1418 метров – столько дней длилась Великая Отечественная война. Примечательно, что такова же протяженность дистанции в вип-забеге для представителей органов власти.
Шестиклассники Абрам Павлов, Павел Федотов, Алексей Иванов, Дмитрий Алексеенко, Алина Мокроусова, Дарья Колесова, Дарья Марковская, Софья Тимофеева пробежали дистанцию, равную числу дней войны.
КСТАТИ
Вся информация о нашей эстафете, включая итоговый протокол со списком победителей - в спецразделе.
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
05 Мая 2017
- Опубликован итоговый протокол Эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы16:35
- Dj Infest сыграет свой сет в Ледовом дворце Пскова15:46
- Псковичей познакомят с агентом Джеймсом Понтом11:32
- В Пскове под открытым небом устроят необычную выставку11:25
- Акция в Пскове: купить квартиру к Дню Победы станет проще10:23
- На уличный концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей и гостей города10:17
- Псков увидит «Усвятских шлемоносцев». Аннотация10:16
- Экс-главврача Псковской областной детской больницы будут судить10:10
- Сразу в два жилых комплекса бесплатно отвезут псковичей09:00
- Концерт Елены Фединой состоится сегодня вечером в БКЗ04.05, 17:13
- Кто прибежал первым? Результаты Эстафеты на маршруте №104.05, 16:26
- Победителей среди псковских учащихся выявили на ежегодной Эстафете04.05, 16:24
- Эстафета Победы: Итоги женщин на маршруте №2 зафиксированы04.05, 16:12
- Подсчитаны результаты традиционной Эстафеты на корпоративном маршруте04.05, 16:00
- Псков пробежал: Список мужчин-лидеров на маршруте №204.05, 15:54
- Эстафета – 2017: Стали известны победители VIP-забега04.05, 15:48
- Озвучены первое, второе и третье место семейного забега Эстафеты Победы04.05, 15:41
- Псковский театр для подростков переходит границы04.05, 12:22
- Бесплатные билеты на «Другое искусство» появятся 5 мая04.05, 11:13
- Сегодня центр Пскова перекроют ради Эстафеты Победы04.05, 11:05
Лидеры обсуждений
- Гидрошалман
- Школа неместного значения
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Деликатный вопрос
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Талабы для китайцев
- Врачи: К абортам приводит безграмотность
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы
Фото
В Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»Весь фото архив
Видео
Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеВесь видео архив