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Заочная дистанция

05 Мая 2017 - 19:16
Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
Губернатор, его заместитель, глава города, строители, органисты и школьники поучаствовали в эстафете дистанционно

В этом году впервые «Псковская правда» предоставила возможность принять участие в эстафете за Победу тем, кого в день ее проведения не было в городе.
 
Акция #бегусПсковом широко анонсировалась в соцсетях и на страницах издания. Суть ее проста. В день проведения эстафеты не все, кто хотел принять в ней участие, смогли оказаться в Пскове. Специально для них впервые в этом году мы добавили возможность дистанционного участия. Нужно было 4 мая выложить в соцсети фотографию с пробежки, сопроводив ее хештегом #бегусПсковом.
 
Именно так поступил губернатор Псковской области Андрей Турчак. По служебной необходимости он находился в Риге. Встречался с мэром города Нилом Ушаковым, послом РФ Евгением Лукьяновым, возложил цветы к памятнику освободителям. Известный пристрастием к спорту, глава региона не пропустил пробежку. На нее он вышел с главой Пскова Иваном Цецерским и вице-губернатором Сергеем Перниковым. Совместное фото Андрей Турчак выложил в социальной сети Инстаграм, сопроводив его нашим хештегом. В Ригу губернатор прилетел из Москвы, где принимал участие в Госсовете под председательством президента Владимира Путина. А вот глава Пскова Иван Цецерский успел еще и поприветствовать участников эстафеты лично во время ее открытия на стадионе «Машиностроитель».
 
Фото в редакцию прислали органисты Дина Ихина (она как раз на снимке) и Денис Маханьков.

Дина Ихина присоединилась к эстафете, находясь в Карелии.

Псковичам они хорошо известны деятельностью по восстановлению исторического органа в Печорах и организации там концертов. В день проведения эстафеты «Псковской правды» они находились в карельском городе Кондопога, откуда прислали снимок.
 
Дистанционно поучаствовал в Эстафете коллектив строительной компании «Скандинавия».
 
- К сожалению, мы не смогли участвовать в эстафете очно, но мы воспользовались возможностью от «Псковская правда» и пробежали заранее, прихватив с собой на работу кроссовки, - видеоролик «Скандинавия» выставила в свои соцсети.
 
На беговой дорожке поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и ученики Полонской средней школы из Порховского района.

Школьники из Полоное поздравили ветеранов на беговой дорожке.


Школа носит имя Героя Советского Союза Арнольда Мери. Шестиклассники под руководством учителя физкультуры Лилии Кононенко преодолели дистанцию в 1418 метров – столько дней длилась Великая Отечественная война. Примечательно, что такова же протяженность дистанции в вип-забеге для представителей органов власти.


Шестиклассники Абрам Павлов, Павел Федотов, Алексей Иванов, Дмитрий Алексеенко, Алина Мокроусова, Дарья Колесова, Дарья Марковская, Софья Тимофеева пробежали дистанцию, равную числу дней войны.
 

КСТАТИ


Вся информация о нашей эстафете, включая итоговый протокол со списком победителей - в спецразделе.


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