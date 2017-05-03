Кто такая Александра Хомын и кто смотрит на нее с трибун?

Святая святых псковского дзюдо - зал общества «Динамо» расположен в цокольном этаже в обычном дворе на пересечении улиц Металлистов и Льва Толстого. Его «хозяин» Вячеслав Николаевич Елькин трепетно фиксирует на стенах зала успехи своих подопечных и выпускников: фотографии, грамоты, вырезки газет, медали и кубки. Именно запечатленные здесь мгновенья побед, залатанное татами и более 200 действующих воспитанников – его основное богатство. Профессия детского тренера не сулит ничего, кроме: всюду напоминания для родителей об уплате членских взносов. Но в Пскове и в мире дзюдо Елькина знают почти все. Это он открыл дорогу в большой спорт знаменитым сегодня Павлу Новикову, Александре Хомын, Веронике Ивановой, а также еще совсем юным Лизе Абрамовой, Хуршеду Миракову и многим-многим другим, чьи имена вы еще не раз услышите вместе с российским гимном на самых важных соревнованиях.



Мы заглянули на этот раз не только к Вячеславу Николаевичу, но и к Саше Хомын. После бронзового для нее Кубка Европы она вернулась в Псков на несколько дней из Петербурга, где проходило соревнование и где она живет шестой год, повидаться с семьей и заглянуть в родной зал. Саша, несмотря на то что сможет как профессионал уложить на лопатки очень и очень многих, как это обычно бывает, производит впечатление совершенно противоположное. Одна из лучших юниорок планеты в весе 78 кг+ щеголяет свежим маникюром и модной укладкой, смущенно втягивает голову, когда в комнате появляется первый тренер, и робко просит «не писать этого, пожалуйста, в статье», если позволяет себе немножечко пококетничать.



- Готовясь к интервью, перерыл основные новостные агрегаторы – сайт российской федерации дзюдо, тематические разделы на sports.ru, МАТЧ ТВ, «Спорт-Экспресс». В совокупности удалось найти всего пять неновостных материалов о дзюдо за 2017 год. Отчего «президентский» вид спорта столь непубличен в России?



Александра Хомын: - Мы все очень скромные. Не то что футболисты. А по правде сложно сказать, почему о нас пишут не так много. Возможно, интерес просто локализован: внутри федеральных округов, регионов, городов – дзюдоистов-земляков более-менее знают в лицо. В турнирных залах Санкт-Петербурга, Хабаровска, Ижевска, Ростова я видела полные трибуны на соревнованиях. Это далеко не только родственники и друзья соревнующихся, но и ценители разных возрастов. При этом нужно сказать, что у нас всегда вход бесплатный для зрителей. А вот на Олимпиадах вход везде платный, и, допустим, в Рио были полупустые трибуны, судя по телекартинке. Но лично мне важно, чтобы рядом был тренер, а остальное непринципиально.



Вячеслав Елькин: - Дзюдо – это шахматы на татами, спорт для думающих людей, в том числе зрителей. Неподготовленному человеку его гораздо сложнее воспринимать чем, скажем, бои без правил. В этом плане он в нашей стране пока что неконкурентоспособен как коммерческий продукт. Сказывается общий уровень потребительской культуры. Да и во всем мире такая тенденция, у бойцов гораздо больше публики и денег, чем у борцов. Но хорошими бойцами чаще становятся те, кто прошел школу борьбы, научился думать.



Саша собирается бороться за право попасть на Олимпиаду.

- Саша, многие профессиональные дзюдоисты (и дзюдоистки) на разных этапах карьеры переходят в коммерческие бои. Нет ли у тебя такой идеи?



А.Х.: - Нет. Я не смогу ударить человека. Спорт - это спорт, а драка - это драка. С 6 лет для меня дзюдо - это возможность реализовать себя, доказать себе, что могу, что я молодец, а не навалять кому-то ради денег. Я продолжаю сегодня совершенствоваться, пробую себя на взрослых стартах, не только в юниорских. Сейчас для того, чтобы заниматься дзюдо профессионально, уже не нужно иметь персонального спонсора или подрабатывать на другой работе. Лет до 30 вполне можно жить, участвуя в соревнованиях. А дальше повезет - станешь тренером сборной, не повезет – в спортклубе тренером. Или депутатом можно стать.



В.Е.: - Возьму тебя к себе в тренеры.



А.Х.: - Я не пойду тренировать нынешнюю молодежь. Им, кроме гаджетов, ничего не нужно!



В.Е.: - Это ты сейчас, Саша, выросла и так заговорила. А раньше, помню, возьму вас на выезд в другой город - еще в автобусе волосы дыбом, ух хулиганки! А дети есть дети, я уже …дцатое поколение наблюдаю: дети остаются детьми в любое время.



- Вячеслав Николаевич, есть мнение, что в Пскове остро ощущается нехватка спортивного диспансера не только для взрослых спортсменов, но и для детского спорта. Вы разделяете такое мнение?



В.Е.: - Отчасти. Раньше в семье было 4-5 детей и было за радость устроить ребенка хоть куда, лишь бы дома не сидел. Сегодня чаще ребеночек один-единственный. Вся семья о нем заботится пристально. Излишне. На мой взгляд, для начала занятий обследования внутри действующей медицинской инфраструктуры города для ребенка достаточно. Когда ребенок становится спортсменом, то тогда он уже может следить за своим здоровьем этажом выше – в Москве, Санкт-Петербурге, в частных клиниках. Так что я не думаю, что сегодня отсутствие спортивной медицины прямо-таки мешает развитию спорта в Псковской области и дзюдо в частности.





- А что мешает?



В.Е.: - Много чего. Денег мало: зарплаты смешные. Чиновники обещают и забывают. Председатель областной федерации Прокопович просто несуществующий персонаж, наши интересы, по сути, никто толком не представляет. А есть хорошие и нужные идеи. Например, объединить «Мастер» и Первую спортшколу в единый хотя бы дневной стационар для спортсменов и потихоньку от этой идеи переходить к сборам и полноценному интернату. Но, видимо, пока что всех все устраивает. Секций дзюдо и других олимпийских и неолимпийских единоборств по городу и области открываются десятки, сотни. Снял помещение, отрекламировался – тренируй. Наверное, это и является критерием массовости спорта. Но мы почему-то не обращаем внимание, что преподают в них дилетанты, мягко скажем. Это же просто заметить по городским и областным соревнованиям. Есть ли у нас конкуренция? Почти что нет. Да и что касается соревнований, судей приличного уровня в регионе просто-таки нет. Соответственно, в регионе есть потолок развития спортсмена.



А.Х.: - Потолок спортсмена-дзюдоиста в Пскове – 14-15 лет. Потом, чтобы расти, нужно уезжать. Псковским - ехать в Питер. У каждого федерального округа есть мощный центр притяжения спортсменов-дзюдоистов. Для Северо-Запада это Санкт-Петербург. Там есть все условия, есть плотный календарь, лиги, тренеры, медицина. Пскову о таком только мечтать.



В.Е.: - Мощный какой-то однопрофильный центр дзюдо Пскову, конечно, пока что и не нужен, несмотря на то, что у нас губернатор и многие люди из его команды – дзюдоисты. Если пока особенного внимания дзюдо в сравнении с другими видами спорта не получило, то, наверное, уже и не получит. Но хотя бы какой-то провинциальный минимум хотелось бы иметь: хороший зал для постоянного пользования, а не этот каземат. С новыми раздевалками, с тренировочной инфраструктурой, с трибунами для простых детских соревнований. Необходимо решать вопрос со ставками для тренеров. Но это уже общероссийская проблема…



Саша утверждает, что не сможет ударить человека за пределами татами.

- А в дзюдо нет закрепленной практики отчисления призовых первому тренеру?



А.Х.: - К сожалению, нет. Будет, наверное, если мы будем зарабатывать, как футболисты и хоккеисты.



В.Е.: - Мне отчисляют медалями. Все хранятся у меня.



- Так, на ваш взгляд, пациент под именем «российское дзюдо» скорее жив или мертв?



А.Х.: - Все скорее оптимистично. Как спорт он абсолютно самодостаточен. В сборную попадают только лучшие и только по спортивному признаку. Бывают судейские ошибки, но они не влияют на общее положение ровным счетом никак. Мне сложно судить о системных проблемах и просчетах, но я думаю, пока есть такие люди, как Вячеслав Николаевич, даже в Пскове дзюдо ничего не угрожает плохого.

В.Е.: - Конечно, пока мы способны выпускать новых здоровых и успешных спортсменов, то все оптимистично. С другой стороны, разумеется, всегда хочется больше внимания – результат-то есть. А то вот однажды я смотрел трансляцию в интернете, как Саша борется, а там комментатор говорит: «Девушка представляет сразу и Санкт-Петербург, и Псков. Где находится Санкт-Петербург, я знаю, а где Псков - припомнить не могу». Может, это и не симптоматично, но немного то ли задело, то ли рассмешило. Остается надеяться на родителей, которые почти каждые выходные всей семьей едут в какие-то соседние страны или регионы, возят детей туда самостоятельно. И надеяться на подросших детей, что они смогут представлять, будучи в Питере, именно Псков.



- Саша, что скажешь? Где мы в ближайшее время увидим псковский герб?



А.Х.: - В середине мая постараюсь попасть на женский Кубок России в Оренбурге, а в июне ждет Кубок Европы среди юниоров в Австрии. После этих крупных выходов в сентябре буду бороться за отбор на следующую Олимпиаду.



- Крепкого здоровья тебе, счастливой спортивной молодости и больших и честных побед! Только никаких дисквалификаций.



А.Х.: - Спасибо. Вроде бы дзюдо мельдониевый кризис обошел стороной, но я и без того стараюсь лишний раз никакие препараты или таблетки не употреблять.



Досье

Александра Михайловна Хомын. Родилась 6 мая 1997 года в Пскове. Студентка спортколледжа при СПбГУ. Мастер спорта по дзюдо. Занимается спортом с 6 лет. Представляет Санкт-Петербург (ФСО «Юность России) и Псков. Предпочтительный вес: 78 кг+. Нынешний тренер: Дмитрий Мишин.



Главные достижения:

- золото Кубка России среди женщин 2016 года;

- серебро первенства России до 21 года 2016 года;

- бронза Кубка Европы до 21 года 2016 года.





Справка

Дзюдо (дословно — «мягкий путь»; в России также часто используется название «гибкий путь») — японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия. На сегодняшний день членами Международной федерации являются 195 стран. По количеству «посвященных» дзюдо уступает только футболу. В Японии дзюдо регулярно занимается около 8 миллионов человек, в остальном мире – более 20 миллионов, в России 300 000 человек. В Псковской области около 2000 человек.



Советы по здоровому образу жизни от псковских дзюдоисток:



- Бег по утрам натощак около 30 минут;

- Минимум мучного, жирного, говядины, свинины;

- Стабильный сон – 8-9 часов;

- Пешие прогулки на свежем воздухе после физических нагрузок;

- Закаливание.

