На II Кубке Псковской области по кудо псковские и великолукские ребята обошли команду Санкт-Петербурга

Отличить кудо от каратэ-до, дзюдо, тхэквондо, кобудо, суйкэндо, дзюкэндо, хапкидо, айкидо и других «до», что с японского означает не что иное как «путь», невооруженным глазом может сразу и не получится. Искушенный знаток единоборств будет долго рассказывать, что у каждого «до» своя многовековая история и совершенно разное глубинное происхождение. Дословно кудо - это путь пустоты. В двух словах такое не объяснить. Зато последователей боевого искусства в России с каждым годом все больше. Вот и в нашем городе в субботу (29 апреля) прошел II Кубок Псковской области по кудо, собравший почти сто спортсменов из разных регионов России.





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Реалистичная пустота

И все же начнем с интригующей «пустоты». На самом деле как и во всем неподвластном нам японском под пустотой понимается немного не та пустота, которую мы представляем себе в первую очередь - уныние и безысходность. Основная «фишка» кудо - максимальная реалистичность. В отличие от большинства сложных философий японских единоборств здесь все проще: в кудо нет тайного смысла.

Вся философия ограничивается лаконичной клятвой кудоиста: «Через учение Кудо мы стремимся стать сильными душой и телом, приобщиться к культуре, развить свои интеллектуальные возможности, воспитать личность и внести свой вклад в развитие общества». Главным критерием является бой, всеми признаками приближенный к реальному. Разрешены почти все приемы и техники, нет показательных выступлений, бить можно и в лицо и иногда даже в пах, что, конечно же, не основная цель. Кроме всего, в кудо значительно более продвинутая система классификации борцов по антропометрическим данным: в расчет берется не только вес, но и рост. Кудо по-настоящему контактное единоборство, без лишней показухи. Даже в полной экипировке со шлемом-аквариумом на голове в честном спортивном поединке может быть действительно больно. Возможно, именно это и подкупает его последователей по всему миру, добившихся того, что кудо уже стучится в программу Олимпийских игр. А что до пустоты. Так пустота это и есть, если вдуматься, открытость, отсутствие каких-либо рамок.





Кудо пришло в Россию в конце 1980-х, спустя всего несколько лет после своего официального рождения в стране Восходящего Солнца. Первыми точками на карте кудо стали Владивосток, обе столицы, Воронеж и Нижнекамск. В конце 1990-х кудо пришло на псковскую землю. В начале нулевых появилась первая областная федерация. О тех временах псковским долгожителям единоборства вспоминать особо нечего: как-то крутились, где-то ютились, куда-то ездили, что-то выигрывали. По-настоящему «прорвало» псковское кудо в унисон с российским. В 2006-м году его включили в федеральный реестр видов спорта. Появились какие-то признаки системного существования. Но настоящее развитие кудо в регионе связывают с именем совсем молодого - 28 лет - парня, еще недавно призера чемпионатов и кубков России, а ныне тренера и президента областной федерации Ильи Кучерова.



Выход из подвалов

Илья Кучеров возглавил федерацию в 2013 году. Хотя в организации есть гораздо более маститые и взрослые кудоисты, чем он, старшие товарищи доверили Илье, который рос у них на глазах и как человек и как спортсмен, делать то, что до него не смог никто: продвигать боевое искусство в масштабах региона. Рекомендацию псковских кудоистов поддержали в Москве - Кучерова утвердили на должность.



- Федерация находилась в руинах, да и федерацией-то ее было сложно назвать. Нулевое финансирование, почти везде закрытые двери для наших спортсменов, детей и их нужд, - вспоминает Илья. - Но те кто меня в прошлом тренировал и выходил со мной на татами оказали мне огромное доверия. Поэтому без раскачки пришлось браться за дело. Поначалу, разумеется, все было как в первый раз, в ручном режиме, самостоятельно или на личных связях. Но все-таки понеслось.





Спустя четыре года Кучерову и его федерации есть чем гордиться. Сегодня единоборством занимаются более 300 человек в Пскове, Великих Луках и Печорах. 200 из них - аттестованные спортсмены, среди них более 20 кандидатов в мастера спорта, 3 мастера и 1 один международник. Но главное: кудо - вышло из подвалов. Функционируют 6 клубов по области, дети ездят на соревнования по России и в Прибалтику, да и сама федерация стала в состоянии проводить серьезные турниры - как коммерческие, так и классификационные. Что до спортивных результатов, то стоит особенно отметить, что с последнего первенства СЗФО областная команда вернулась с бронзой общекомандного зачета.



Председатель спортивного госкомитета Псковской области Иван Штылин, открывавший Кубок, в беседе с нами также подтвердил, что спокоен за эффективное расходование региональной субсидии федерацией:



- Мы уже второй год системно поддерживаем федерацию кудо через доступные нам механизмы. За хороший количественный и качественный результат в прошлом году в этом кудоистам была увеличена поддержка. Главное, что мы видим, что Илья основной упор как и следует в своей работе делает на детско-юношеский спорт: на проведение соревнований и участие спортсменов в российских первенствах. Федерация не ходит с протянутой рукой, плотно работает со спонсорами, с внутренними источниками финансирования. Это заслуживает уважения и поддержки.



И действительно - на стенах зала спорткомплекса «Олимп» красуются логотипы солидного по меркам нашего города пула спонсоров Кубка. А кроме того, что удивило не меньше, для спортсменов и зрителей установлен ящик для сбора благотворительной помощи в пользу псковской «Зоозащиты». Это очень яркий и показательный штрих: думать не только о себе. А вот сам Кубок области некоммерческий - классификационный, с возможностью выполнить разряд и получить кубок или грамоту.



- Вот в декабре мы вместе с великолукским городским отделением кудо проводили Первый международный турнир городов Северо-Запада, там как раз были и денежные вознаграждения для 35 победителей от 2 до 6 тысяч рублей. - рассказывает Кучеров.



Звезды без звезды

Говорить про деньги ему не очень нравится. Несмотря на первые успехи федерация кудо, как и весь спорт, не богата. Ко всему накопились определенные вопросы по поддержке спортсменов-профессионалов. Такая ситуация характерна для неолимпийских видов спорта в нашей стране: финансовую поддержку переросших уровень региона спортсменов, представляющих сборную страны на чемпионах мира и Европы, вроде как должно брать на себя Министерство, но оно отдает эту функцию на усмотрение субъектов, чьи бюджеты не всегда способны удовлетворять запросам профессионалов.





Возможно поэтому областной Кубок не посетили самый титулованный спортсмен Псковщины чемпион мира Марат Алиасхабов и его тренер. По нашей информации именно Алиасхабов является основным претендентом на получение престижного звания спортсмен года Псковской области - 2016 года в неолимпийском разряде. Учредителем премии, к слову, является администрация региона. Кроме того Алиасхабов готов самостоятельно профинансировать тренировочный сбор лучших псковских кудоистов на берегу Каспийского моря, что не может не вызывать уважение. Если, конечно, станет реальностью.



Но несмотря на отсутствие звезды на трибунах в субботу на Кубке загорались новые юные звезды. В соперничестве с командами Санкт-Петербурга и саратовского Энгельса псковские, печорские и великолукские ребята бились за свою честь и честь своих клубов.



Тренер великолукского клуба «Альфа-кудо» Андрей Тимофеев, занимающийся единоборством в Псковской области уже 20 лет, остался доволен уровнем проведения соревнования.



- Кубок растет, а это касается всего - и судейства, и процедурных вопросов: логистики, взвешиваний и прочего. - отмечает Тимофеев, у которого в «Альфе» занимаются более 20 спортсменов. - Да и вообще с приходом Ильи, которого мы все знаем с совсем мелкого возраста, в областном кудо дела пошли значительно лучше, позитивнее. Он целеустремленный парень, сразу основательно взялся за дело и он достоин того, чтобы ему помогали. Ведь он вкладывается в детский, юношеский спорт!



- Еще три-четыре года назад мы вообще никуда не ездили, каждый был сам за себя, - воспоминает Виталий Захария, тренер печорского клуба кудо «Барс», объединяющего более 30 детей и подростков. – А теперь внутри самой федерации появился диалог: если и есть какие-то проблемы, трудности, всегда можно прийти, поговорить и быть услышанным. Я не припомню, чтобы были спорные ситуации, которые мы не могли бы уладить их своим кругом. Конечно, в этом заслуга и нашего президента - Ильи Кучерова.



В конце многочасового марафона под названием Второй Кубок области по кудо Илья Кучеров выглядит свежим. На фоне измотанных по разных причинам тренеров. судей, участников и зрителей, он живее всех живых. Смотрю на него и вспоминаю клятву кудоиста: «Мы стремимся стать сильными душой и телом, приобщиться к культуре, развить свои интеллектуальные возможности, воспитать личность и внести свой вклад в развитие общества». И вопрос как-то сам приходит на ум: «Получилось достичь пустоты сегодня, Илья?»



- Самая лучшая пустота – это когда на соревнованиях полон зал, - понимая мою иронию, отвечает он.





На II Кубке Псковской области по кудо псковские спортсмены завоевали 36 призовых мест, из них 9 первых, 16 вторых, 11 третьих мест. Первые места в своих категориях заняли Никандров Денис, Андреев Дмитрий, Алексеева Алина, Торгонский Евгений, Асланов Георгий, Грекова Елизавета, Белов Никита, Деревягина Виктория, Крюков Олег.



Организаторами турнира и спонсорами были учреждены специальные призы:

Приз «За волю к победе от «ЖК Скандинавия»» получил Ивановский Илья (г. Псков).



Приз «За лучшую ударную технику от Псковского кирпичного завода» - получил Титов Даниил (г.Санкт-Петербург).



Приз «За лучшую борцовскую технику от стоматологической клиники «Семья Стоматология»» - Рогов Дмитрий (г. Великие Луки).



Приза «За лучший поединок турнира от Псковского областного отделения Федерации КУДО России получили Торгонский Евгений (г. Псков) и Полозов Дмитрий (г. Псков).



Приз «Самый результативный тренер турнира от ЖК «Видный»» - Тимофеев Андрей (г.Великие Луки).



Общекомандный зачет:

1 место – Псков;

2 место - с отставанием в 1 бал - Великие Луки;

3 место - Санкт-Петербург.

