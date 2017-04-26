Чемпионка по тхэквондо призывает использовать новую возможность участия в Эстафете
Свою поддержку акции с хештегом #бегусПсковом выразила тренер спортивного клуба «Сандан» Псковской Федерации тхэквондо Екатерина Маслова.
- Сама я Эстафету «Псковской правды» не бегала, всегда что-то отвлекало, - рассказала Екатерина Маслова. – Этот год тоже выпадает, у меня маленький сын. Поэтому идея дистанционного участия мне очень нравится. А через пару лет, возможно, побежим в семейном забеге.
Напомним, Эстафета «Псковской правды» состоится в центре города 4 мая. То есть между майскими праздниками, во время которых многие уезжают в турпоездки. Добавив в этот день в свои соцсети фотографии с пробежки с хештегом #бегусПсковом, вы становитесь в один ряд с легкоатлетами, преодолевшими дистанцию очно. Акция стала нововведением нынешнего года, организаторы Эстафеты пошли навстречу тем, кто не сможет принять очного участия в празднике.
Досье «ПП»
Екатерина Маслова - обладатель черного пояса и III дана, кандидат в мастера спорта по тхэквондо ИТФ. Она бронзовый призер Чемпионата России по тхэквондо ИТФ, Серебряный призер Кубка России, чемпион Пскова и Псковской области, чемпион Ленинградской области, призер Первенства по тхэквондо в рамках Олимпиады боевых искусств Восток-Запад, серебряный призер Открытого первенства СЗФО, победитель и призер международных турниров в Эстонии и Латвии.
КонкретноКак присоединиться к Эстафете «Псковской правды», находясь в любой точке мира:
1. Сделать фото или селфи во время пробежки.
2. Выложить его 4 мая «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме», сопроводив хештегом #бегусПсквом.
Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж по Эстафете, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника.
Как зарегистрироваться?
Кликните на кнопку и вы попадете в раздел, в котором есть вся актуальная информация по спортивному празднику. Там же – форма для онлайн-регистрации.
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