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ЧаВо: Как стать участником, куда отправлять заявку и где получать номера?
В четверг, 4 мая, в Пскове состоится масштабное событие – по центральным улицам города побегут тысячи жителей области.
В регионе пройдет Эстафета Победы. Псковская область – одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.
Предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники, семейные команды и многие другие – все вместе побегут в один день. Если школьников и студентов собирают педагоги, то семейным и корпоративным командам необходимо заявиться самим. Именно для них мы и собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по участию в эстафете.
Как стать участником эстафеты?
Для предприятий
- В корпоративной команде должно быть строго 8 человек (часть – мужчины, часть – женщины), именно столько этапов предстоит преодолеть во время забега. Пол, возраст и физическая подготовка значения не имеют.
Для семей
- В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет. Свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей.
Куда и в какой форме отправлять заявку?
Для предприятий
– Форма он-лайн заявки размещена на сайте. Главное – указать Ф.И.О. всех 8 участников команды (мужчины и женщины любого возраста), номер телефона капитана, название населенного пункта, откуда вы приедете, и название организации, которую будет представлять команда.
Для семей
– Форма он-лайн заявки размещена на сайте. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника). В графе «Название организации» укажите «Семья Фроловых» (фамилию ставим свою).
Когда самый крайний срок для того, чтобы подать заявку на эстафету?
– Мы принимаем официальные заявки от организаций до вторника, 2 мая (включительно).
Куда и во сколько надо подойти команде?
– Сбор команд - в 13.30 на стадионе «Машиностроитель».
Откуда старт?
– Все забеги стартуют от пл. Октябрьской, а финишируют возле ЦУМа.
Что нужно иметь при себе?
– Прекрасное настроение, удобную для эстафеты одежду и обувь, нагрудные номера.
Где и когда можно получить нагрудные номера?
– Выдача нагрудных номеров будет проходить 2 мая, во вторник, с 14.00 до 17.00 в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Пскова (ул. К. Маркса, д. 23). При себе иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей (семейные команды) они несут ответственность самостоятельно (в свободной форме). Для иногородних команд выдача номеров состоится в день эстафеты – 4 мая с 12.00 до 13.30 на стадионе «Машиностроитель» (ДЮСШ «Гармония»).
Какое расстояние предстоит пробежать?
Для предприятий
– Маршрут для организаций составляет всего 3100 метров и состоит из 8 этапов (именно поэтому на этот маршрут нужно заявить команду из 8 человек).
1 этап – 700 м (от пл. Октябрьской до Парка культуры и отдыха)
2 этап – 330 м (от Парка культуры и отдыха по пр. Октябрьскому до перекрестка с ул. Гражданской)
3 этап – 350 м (от перекрестка с ул. Гражданской до ул. Спортивной)
4 этап – 330 м (от ул. Спортивной до ул. Я. Фабрициуса)
5 этап – 300 м (по ул. Я. Фабрициуса до пл. Победы)
6 этап – 390 м (от пл. Победы по ул. Советской до ул. Некрасова)
7 этап – 450 м (от ул. Некрасова по ул. Советской до парковки у Детского парка)
8 этап – 250 м (от парковки у Детского парка до пл. Октябрьской).
Для семей
- Семейные команды побегут самый короткий маршрут - всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров (Папа), второй 100 (Мама) и третий 100 (Ребенок).
1 этап – 200 м (от пл. Октябрьской до маг. «Связной» на Октябрьском проспекте);
2 этап – 100 м в обратном направлении (до кафе «Васаби»);
3 этап – 100 м (по Октябрьскому проспекту до Октябрьской площади).
Какие подарки получат победители?
– Победителей ждут кубки, дипломы, медали и ценные подарки от наших партнеров.
Что входит в программу эстафеты? Как долго это продлится?
– Сбор команд – в 13.30 на стадионе «Машиностроитель». Парад команд там же в 14.00.
Старт в 15.00 на Октябрьской площади. Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места, – в амфитеатре Детского парка (по правую руку от бывшей библиотеки им. Каверина) в 16.20.
Можно ли брать с собой болельщиков?
– Не только можно, но и нужно.
Что такое VIP-забег?
– Забег с участием первых лиц региона, депутатов Псковского областного Собрания, руководителей государственных комитетов, представителей городской Думы, администрации города Пскова и главредов ведущих региональных СМИ. Этим командам предстоит пробежать 1418 метров – именно столько дней длилась война.
Справка
Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23.
Ознакомиться с Положением вы можете, пройдя по ссылке.
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