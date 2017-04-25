Мы собрали самые часто задаваемые вопросы по Эстафете Победы 2017 года

В четверг, 4 мая, в Пскове состоится масштабное событие – по центральным улицам города побегут тысячи жителей области.



В регионе пройдет Эстафета Победы. Псковская область – одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.



Предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники, семейные команды и многие другие – все вместе побегут в один день. Если школьников и студентов собирают педагоги, то семейным и корпоративным командам необходимо заявиться самим. Именно для них мы и собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по участию в эстафете.



Как стать участником эстафеты?

Для предприятий

- В корпоративной команде должно быть строго 8 человек (часть – мужчины, часть – женщины), именно столько этапов предстоит преодолеть во время забега. Пол, возраст и физическая подготовка значения не имеют.

Для семей

- В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет. Свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей.



Куда и в какой форме отправлять заявку?

Для предприятий

– Форма он-лайн заявки размещена на сайте. Главное – указать Ф.И.О. всех 8 участников команды (мужчины и женщины любого возраста), номер телефона капитана, название населенного пункта, откуда вы приедете, и название организации, которую будет представлять команда.

Для семей

– Форма он-лайн заявки размещена на сайте. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника). В графе «Название организации» укажите «Семья Фроловых» (фамилию ставим свою).





Когда самый крайний срок для того, чтобы подать заявку на эстафету?

– Мы принимаем официальные заявки от организаций до вторника, 2 мая (включительно).



Куда и во сколько надо подойти команде?

– Сбор команд - в 13.30 на стадионе «Машиностроитель».



Откуда старт?

– Все забеги стартуют от пл. Октябрьской, а финишируют возле ЦУМа.



Что нужно иметь при себе?

– Прекрасное настроение, удобную для эстафеты одежду и обувь, нагрудные номера.



Где и когда можно получить нагрудные номера?

– Выдача нагрудных номеров будет проходить 2 мая, во вторник, с 14.00 до 17.00 в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Пскова (ул. К. Маркса, д. 23). При себе иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей (семейные команды) они несут ответственность самостоятельно (в свободной форме). Для иногородних команд выдача номеров состоится в день эстафеты – 4 мая с 12.00 до 13.30 на стадионе «Машиностроитель» (ДЮСШ «Гармония»).



Какое расстояние предстоит пробежать?

Для предприятий

– Маршрут для организаций составляет всего 3100 метров и состоит из 8 этапов (именно поэтому на этот маршрут нужно заявить команду из 8 человек).



1 этап – 700 м (от пл. Октябрьской до Парка культуры и отдыха)

2 этап – 330 м (от Парка культуры и отдыха по пр. Октябрьскому до перекрестка с ул. Гражданской)

3 этап – 350 м (от перекрестка с ул. Гражданской до ул. Спортивной)

4 этап – 330 м (от ул. Спортивной до ул. Я. Фабрициуса)

5 этап – 300 м (по ул. Я. Фабрициуса до пл. Победы)

6 этап – 390 м (от пл. Победы по ул. Советской до ул. Некрасова)

7 этап – 450 м (от ул. Некрасова по ул. Советской до парковки у Детского парка)

8 этап – 250 м (от парковки у Детского парка до пл. Октябрьской).

Для семей

- Семейные команды побегут самый короткий маршрут - всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров (Папа), второй 100 (Мама) и третий 100 (Ребенок).

1 этап – 200 м (от пл. Октябрьской до маг. «Связной» на Октябрьском проспекте);

2 этап – 100 м в обратном направлении (до кафе «Васаби»);

3 этап – 100 м (по Октябрьскому проспекту до Октябрьской площади).



Какие подарки получат победители?

– Победителей ждут кубки, дипломы, медали и ценные подарки от наших партнеров.



Что входит в программу эстафеты? Как долго это продлится?

– Сбор команд – в 13.30 на стадионе «Машиностроитель». Парад команд там же в 14.00.

Старт в 15.00 на Октябрьской площади. Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места, – в амфитеатре Детского парка (по правую руку от бывшей библиотеки им. Каверина) в 16.20.



Можно ли брать с собой болельщиков?

– Не только можно, но и нужно.



Что такое VIP-забег?

– Забег с участием первых лиц региона, депутатов Псковского областного Собрания, руководителей государственных комитетов, представителей городской Думы, администрации города Пскова и главредов ведущих региональных СМИ. Этим командам предстоит пробежать 1418 метров – именно столько дней длилась война.



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23.



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