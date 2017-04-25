25 Апреля 2017
Псков
+5 .. +7 °C
Великие Луки
+8 .. +10 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

У нашей Саши – серебряная медаль чемпионата России

25 Апреля 2017 - 12:44
Главная → Заметки → Спорт
Александра Васильева завоевала серебро на первенстве страны. Правда, сама спортсменка называет свой четвертый Чемпионат России «самым грустным»

Псковичка Александра Васильева стала серебряным призером Чемпионата России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпионат проходит в городе Алексин Тульской области с 18 по 23 апреля. Соревнования собрали спортсменов из самых разных регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской, Кемеровской и Челябинской областей, Башкирии и Татарстана.

Правда, сама Саша, обладательница золотых медалей Чемпионата России и Чемпионата Европы, не считает призовое место большим достижением.

- По счету это у меня четвертый чемпионат России, и самый грустный, - говорит она. – По итогам первого чемпионата в 2014 году я была бронзовым призером, в 2015 и 2016 году – чемпионкой России, а на этом – серебро. Конечно, для меня это шок. Я проиграла спортсменке из Москвы. Днем раньше я играла с ней за выход из группы, и выиграла у нее 3/0, и в финале ей же проиграла - 2/3. Буду делать выводы. Значит, где-то расслабилась, недооценила, или слишком хотела выиграть и была «зациклена» на счете, а не на игре.


Как уже рассказывала «Псковская правда», Саша Васильева 12 лет назад потеряла возможность двигаться после неудачной операции на позвоночнике. Девочку очень поддерживали родители, постоянно придумывали для нее новые занятия. В итоге Саша попробовала себя и в конном спорте, и в стрельбе. Но в итоге во время пребывания в санатории взяла в руки ракетку и увлеклась настольным теннисом. Стала тренироваться в клубе «Надежда», где, в том числе, и тренируются люди с ограниченными возможностями. Через некоторое время в клуб на мастер-класс пригласили тренера Александра Меля. Он обратил внимание на Сашу и начал с ней заниматься.

На свой первый турнир Саша поехала в Великий Новгород и неожиданно для всех его выиграла. Она стала тренироваться еще интенсивнее. И в 2014 году на чемпионате России заняла третье место, а в апреле 2015 года взяла реванш и выиграла его.


В мае Сашу взяли на соревнования в Словакию и Словению, где в командном первенстве она заняла третье место, а в Словакии в паре со спортсменкой из Таиланда Александра заняла второе место. Но настоящий триумф случился в июле 2015 года Саша выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры, которые проходили в Хорватии. В этом году участвовала в Международных соревнованиях в Италии, где завоевала серебро.

- К соревнованиям готовлюсь постоянно, потому что я спортсменка центра спортивной подготовки г. Пскова, - рассказывает Саша. - Со мной занимается тренер из Пскова Мель Александр Меерович и тренер из Санкт-Петербурга Лосева Александра Юрьевна. Кроме того, многие спортсмены приходят ко мне на тренировки как спаринг-партнеры.

В прошлом году Саша закончила школу, и сейчас продолжает учебу в Великолукской Академии физкультуры, по специальности «тренер адаптивной физкультуры». Помимо тенниса, у Саши еще много самых разных увлечений.

- Еще до тенниса занималась конным спортом, но сейчас это занятия для души, и то очень-очень редко. А совсем недавно полетала на параплане, до этого получилось прыгнуть с парашютом.
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

ЧаВо: Как стать...Сергей Елизаров...Семья из Порхова...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с Россией
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 19 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50