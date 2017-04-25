Александра Васильева завоевала серебро на первенстве страны. Правда, сама спортсменка называет свой четвертый Чемпионат России «самым грустным»

Псковичка Александра Васильева стала серебряным призером Чемпионата России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпионат проходит в городе Алексин Тульской области с 18 по 23 апреля. Соревнования собрали спортсменов из самых разных регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской, Кемеровской и Челябинской областей, Башкирии и Татарстана.

Правда, сама Саша, обладательница золотых медалей Чемпионата России и Чемпионата Европы, не считает призовое место большим достижением.

- По счету это у меня четвертый чемпионат России, и самый грустный, - говорит она. – По итогам первого чемпионата в 2014 году я была бронзовым призером, в 2015 и 2016 году – чемпионкой России, а на этом – серебро. Конечно, для меня это шок. Я проиграла спортсменке из Москвы. Днем раньше я играла с ней за выход из группы, и выиграла у нее 3/0, и в финале ей же проиграла - 2/3. Буду делать выводы. Значит, где-то расслабилась, недооценила, или слишком хотела выиграть и была «зациклена» на счете, а не на игре.



Как уже рассказывала «Псковская правда», Саша Васильева 12 лет назад потеряла возможность двигаться после неудачной операции на позвоночнике. Девочку очень поддерживали родители, постоянно придумывали для нее новые занятия. В итоге Саша попробовала себя и в конном спорте, и в стрельбе. Но в итоге во время пребывания в санатории взяла в руки ракетку и увлеклась настольным теннисом. Стала тренироваться в клубе «Надежда», где, в том числе, и тренируются люди с ограниченными возможностями. Через некоторое время в клуб на мастер-класс пригласили тренера Александра Меля. Он обратил внимание на Сашу и начал с ней заниматься.

На свой первый турнир Саша поехала в Великий Новгород и неожиданно для всех его выиграла. Она стала тренироваться еще интенсивнее. И в 2014 году на чемпионате России заняла третье место, а в апреле 2015 года взяла реванш и выиграла его.



В мае Сашу взяли на соревнования в Словакию и Словению, где в командном первенстве она заняла третье место, а в Словакии в паре со спортсменкой из Таиланда Александра заняла второе место. Но настоящий триумф случился в июле 2015 года Саша выиграла Европейские молодежные паралимпийские игры, которые проходили в Хорватии. В этом году участвовала в Международных соревнованиях в Италии, где завоевала серебро.

- К соревнованиям готовлюсь постоянно, потому что я спортсменка центра спортивной подготовки г. Пскова, - рассказывает Саша. - Со мной занимается тренер из Пскова Мель Александр Меерович и тренер из Санкт-Петербурга Лосева Александра Юрьевна. Кроме того, многие спортсмены приходят ко мне на тренировки как спаринг-партнеры.

В прошлом году Саша закончила школу, и сейчас продолжает учебу в Великолукской Академии физкультуры, по специальности «тренер адаптивной физкультуры». Помимо тенниса, у Саши еще много самых разных увлечений.

- Еще до тенниса занималась конным спортом, но сейчас это занятия для души, и то очень-очень редко. А совсем недавно полетала на параплане, до этого получилось прыгнуть с парашютом.

