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Сергей Елизаров собирает команду общественников на Эстафету «Псковской правды»

25 Апреля 2017 - 11:19
Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
Общественник призывает 4 мая отсутствующих в городе присоединяться по хештегу #бегусПсковом
Общественник Сергей Елизаров, занимающийся проблемами ЖКХ, собирает в этом году команду единомышленников на корпоративный забег. Тех, кого не будет 4 мая в городе, он призывает присоединиться, выставив 4 мая фото с пробежки с хештегом #бегусПсковом на своей странице в социальных сетях. Это новинка нынешнего года для тех, кто уезжает, но хотел бы принять участие в спортивном празднике.

- Для меня это уже не первая Эстафета «Псковской правды», - рассказал Сергей Елизаров. – Я регулярно бегаю марафоны и занимаюсь триатлоном, включающим бег, велосипед и плавание. На следующий год запланировал для себя пройти дистанцию «IronMan». Это международные соревнования, во время их проведения участники за один день преодолевают дистанцию 224 км бегом, на велосипеде и вплавь. Поставил планку: сделать это менее чем за десять с половиной часов. Такие усилия приравниваются к званию кандидата в мастера спорта. За званиями я не гонюсь, занимаюсь спортом для внутреннего удовлетворения.

Напомним, Эстафета «Псковской правды» состоится 4 мая, старт всех забегов с Октябрьском площади, перед этим состоится парад команд на стадионе «Машиностроитель». Впервые праздник бега состоялся в Пскове в мае 1945-го года с тех пор традиция ни разу не прерывалась.
 

Конкретно

Как присоединиться к Эстафете «Псковской правды», находясь в любой точке мира:

1. Сделать фото или селфи во время пробежки.

2. Выложить его 4 мая «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме», сопроводив хештегом #бегусПсквом.

Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж по Эстафете, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника.
 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку и вы попадете в раздел, в котором есть вся актуальная информация по спортивному празднику. Там же – форма для онлайн-регистрации.
 

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