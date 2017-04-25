25 Апреля 2017
|Псков
|+5 .. +7 °C
|Великие Луки
|+8 .. +10 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Сергей Елизаров собирает команду общественников на Эстафету «Псковской правды»
25 Апреля 2017 - 11:19Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
Общественник призывает 4 мая отсутствующих в городе присоединяться по хештегу #бегусПсковом
Общественник Сергей Елизаров, занимающийся проблемами ЖКХ, собирает в этом году команду единомышленников на корпоративный забег. Тех, кого не будет 4 мая в городе, он призывает присоединиться, выставив 4 мая фото с пробежки с хештегом #бегусПсковом на своей странице в социальных сетях. Это новинка нынешнего года для тех, кто уезжает, но хотел бы принять участие в спортивном празднике.
- Для меня это уже не первая Эстафета «Псковской правды», - рассказал Сергей Елизаров. – Я регулярно бегаю марафоны и занимаюсь триатлоном, включающим бег, велосипед и плавание. На следующий год запланировал для себя пройти дистанцию «IronMan». Это международные соревнования, во время их проведения участники за один день преодолевают дистанцию 224 км бегом, на велосипеде и вплавь. Поставил планку: сделать это менее чем за десять с половиной часов. Такие усилия приравниваются к званию кандидата в мастера спорта. За званиями я не гонюсь, занимаюсь спортом для внутреннего удовлетворения.
Напомним, Эстафета «Псковской правды» состоится 4 мая, старт всех забегов с Октябрьском площади, перед этим состоится парад команд на стадионе «Машиностроитель». Впервые праздник бега состоялся в Пскове в мае 1945-го года с тех пор традиция ни разу не прерывалась.
1. Сделать фото или селфи во время пробежки.
2. Выложить его 4 мая «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме», сопроводив хештегом #бегусПсквом.
Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж по Эстафете, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника.
Кликните на кнопку и вы попадете в раздел, в котором есть вся актуальная информация по спортивному празднику. Там же – форма для онлайн-регистрации.
- Для меня это уже не первая Эстафета «Псковской правды», - рассказал Сергей Елизаров. – Я регулярно бегаю марафоны и занимаюсь триатлоном, включающим бег, велосипед и плавание. На следующий год запланировал для себя пройти дистанцию «IronMan». Это международные соревнования, во время их проведения участники за один день преодолевают дистанцию 224 км бегом, на велосипеде и вплавь. Поставил планку: сделать это менее чем за десять с половиной часов. Такие усилия приравниваются к званию кандидата в мастера спорта. За званиями я не гонюсь, занимаюсь спортом для внутреннего удовлетворения.
Напомним, Эстафета «Псковской правды» состоится 4 мая, старт всех забегов с Октябрьском площади, перед этим состоится парад команд на стадионе «Машиностроитель». Впервые праздник бега состоялся в Пскове в мае 1945-го года с тех пор традиция ни разу не прерывалась.
КонкретноКак присоединиться к Эстафете «Псковской правды», находясь в любой точке мира:
1. Сделать фото или селфи во время пробежки.
2. Выложить его 4 мая «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме», сопроводив хештегом #бегусПсквом.
Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж по Эстафете, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника.
Как зарегистрироваться?
Кликните на кнопку и вы попадете в раздел, в котором есть вся актуальная информация по спортивному празднику. Там же – форма для онлайн-регистрации.
Читайте такжеОснователь Школы бега Александр Кузьмин поддержал выход Эстафеты «Псковской правды» на международный уровень.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
25 Апреля 2017
- Продолжается запись в резерв на праздник «Маленький чемпион»17:00
- Генеральный партнер Эстафеты — Псковское отделение ПАО Сбербанк16:40
- Госархив об Эстафете: После прошлого забега у нас половина команды ушла в декрет16:07
- «Почта России» примет участие в Эстафете Победы – 201716:00
- Капитан команды МИДа: Мы бежим в знак большего уважения к тому событию, в честь которого проводится Эстафета12:50
- Семикратный чемпион России по ралли приедет в Пушгоры12:36
- Певец Андрей Котов: Мы поём о жизни, только это взгляд с другой стороны12:33
- Праздник псковского пирога может стать новой традицией12:31
- Трупы найденных в Дедовичском районе кабанов проверили на АЧС11:58
- Школьник из Псковского района отправится в Артек11:11
- Под Псковом построят мусороперерабатывающий завод10:37
- Ремонт в центре Пскова завершится в ближайшее воскресенье09:56
- XIV Международный книжный форум «Русский Запад» стал рекордным по продажам книг09:51
- Опубликован список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области24.04, 17:12
- Команда Сбербанка: Бежать «За победу!» уже стало для нас доброй традицией24.04, 16:51
- На сцене БКЗ исполнили оперу Родиона Щедрина24.04, 12:38
- «Трио Старостина» выступят сегодня на большой сцене24.04, 12:36
- Псков огласил официальную программу 9 мая24.04, 12:05
- Угрозыск ищет 52-летнего мужчину23.04, 15:35
- На Фестивале русской музыки выступит группа «Калинов мост»23.04, 12:01
Лидеры обсуждений
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах
- Гидрошалман
- Школа неместного значения
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
- Генерал Инстранкин: Ведём наступательную борьбу с «кафе»
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Балтийский берег в Пскове
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы
- Талабы для китайцев
- Все в сад. Садоводы вышли на митинг
Фото
В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейВесь фото архив
Видео
Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютВесь видео архив