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Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы

24 Апреля 2017 - 17:15
Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
На дистанцию 4 мая выйдут Алексей, Ангелина и их 10-летняя дочь Дарья
Виткины – семья спортивная. Папа Алексей – футболист, капитан порховской районной футбольной команды. Мама Ангелина - тренер-преподаватель по детскому фитнесу. В семье подрастают две дочери – 15-летняя Анастасия и 10-летняя Дарья. Обе девочки занимаются легкой атлетикой, а младшая еще и в мини-футбол играет.

На протяжении 8 лет семья участвует в спортивном конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья». Неоднократно становилась победителем и призером районного, зонального и областного этапов.

- Там есть возрастные ограничения для детей, - рассказывает Ангелина. – К участию допускаются те, кому не исполнилось еще 11 лет. Мы 4 года участвовали в конкурсе со старшей дочерью, потом еще 4 года с младшей.

Именно младшей Дарье предстоит бежать с родителями и семейную Эстафету «Псковской правды».

- Она у нас легка на подъем, - говорит Ангелина. – И всегда за любое движение. А решение бежать Эстафету «Псковской правды» мы приняли все вместе.

Оказалось, что будучи школьницей в эстафете неоднократно участвовала и сама Ангелина. В память об этом событии у нее остались только приятные воспоминания.


- Я тогда училась в лицее №8 г. Пскова, - говорит она. - Кажется, была уже в старших классах. И вроде мы даже что-то выиграли, потому что помню кубки и медали.

- Вы прямо главные претенденты на победу? – подвожу итог нашей беседе.

- Да что вы, - смеется Ангелина. – Для нас участие куда важнее. Ведь любой спортивный праздник способствует укреплению не только спортивного духа команды, но и семейных отношений.


Напомним, что семейный забег – новшество этого года. Участники предыдущих забегов неоднократно высказывали пожелания принять участие в эстафете в составе семейной команды. Мы эти пожелания учли! В этом году на старт вместе с командами школьников, студентов и предприятий выйдут семьи.
 
В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006 года (то есть на забег регистрируются родители с детьми, не достигшими 11-летнего возраста). Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.

Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй 100 и третий 100.

 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель». Старт на Октябрьской площади.

 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку и вы попадете в раздел, в котором есть вся актуальная информация по спортивному празднику. Там же – форма для онлайн-регистрации.
 

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