4 мая пройдет 72-я эстафета на призы «Псковской правды»

Команда фитнесс-клуба «Бодифитнесс» принимает участие в эстафете во второй раз.- Мы слегка изменили состав команды, надеемся в этом году улучшить результат, - рассказал капитан Дмитрий Иванов. – В прошлом году нам очень понравилось, погода была хорошая и вообще впечатления самые приятные. Надеемся в этом году будет еще лучше!