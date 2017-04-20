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Команда фитнесс-клуба «Бодифитнесс»: Надеемся в этом году улучшить свой результат

20 Апреля 2017 - 12:50
Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
4 мая пройдет 72-я эстафета на призы «Псковской правды»
Команда фитнесс-клуба «Бодифитнесс» принимает участие в эстафете во второй раз.
- Мы слегка изменили состав команды, надеемся в этом году улучшить результат, - рассказал капитан Дмитрий Иванов. – В прошлом году нам очень понравилось, погода была хорошая и вообще впечатления самые приятные. Надеемся в этом году будет еще лучше!

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