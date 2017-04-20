Регистрация семейных команд на Эстафету Победы началась
20 Апреля 2017 - 11:41Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
Семейные команды впервые примут участие в главном спортивном празднике региона
Семейный забег – новшество этого года. Участники предыдущих забегов неоднократно высказывали пожелания принять участие в эстафете в составе семейной команды. Мы учли их пожелания! В этом году на старт выйдут семьи.
В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006 года (то есть на забег регистрируются родители с детьми, не достигшими 11-летнего возраста). Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.
Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй 100 и третий 100.
КОГДА БЕЖАТЬ?
4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе "Машиностроитель".
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Пройдите по ссылке, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
ВАЖНО
В графе «Название организации» укажите "Семья Фроловых" (фамилию ставим свою).
СПРАВКА
Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57
В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006 года (то есть на забег регистрируются родители с детьми, не достигшими 11-летнего возраста). Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.
Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй 100 и третий 100.
КОГДА БЕЖАТЬ?
4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе "Машиностроитель".
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Пройдите по ссылке, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
ВАЖНО
В графе «Название организации» укажите "Семья Фроловых" (фамилию ставим свою).
СПРАВКА
Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57
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