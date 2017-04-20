Опубликована инструкция использования хештега #бегусПсковом на Эстафете 4 мая
В этом году к Эстафете «Псковской правды», традиция проведения которой не прерывалась ни на один год с мая 45-го, получили возможность присоединиться те, кого в день спортивного праздника не будет в Пскове. Эстафета состоится в центре города 4 мая. То есть между майскими праздниками, во время которых многие уезжают в турпоездки.
Добавив в этот день в свои соцсети фотографии с пробежки с хештегом #бегусПсковом, вы становитесь в один ряд с легкоатлетами, преодолевшими дистанцию очно.
Нововведение нынешнего года поддержал известный в Пскове спортсмен, в прошлом биатлонист, а ныне основатель собственной Школы бега «Pro Sport» Александр Кузьмин.
- Возможно, мне тоже придётся бежать вдалеке от Пскова с хештегом #бегусПсковом, - рассказал он изданию. – Если побегу в городе, то предстоит выбрать, за какую именно команду, слишком много предложений. Впервые пробежал ещё в школьное время за команду спортивного клуба ориентирования «Русь», тогда мы заняли второе место. Потом, когда проходил срочную службу в армии, заняли втрое место со сборной 76-й десантной дивизии. Один год представлял свою команду «Pro Sport», а в прошлом году я выступал за команду телеканала «РЕН ТВ Псков».
ДОСЬЕ «ПП»
Александр Кузьмин - выпускник Великолукской академии физической культуры и спорта. Мастер спорта России по биатлону и спортивному ориентированию. Единственный в истории России победитель общего зачёта Кубка Мира по летнему биатлону среди юниоров. Победитель и призер Кубка Мира по летнему биатлону. Победитель Первенства России по спортивному ориентированию, Чемпион СЗФО России. В настоящее время развивает собственную Школу бега «Pro Sport», являясь ее главным тренером.
КОНКРЕТНО
Как присоединиться к Эстафете «Псковской правды», находясь в любой точке мира:
1. Сделать фото или селфи во время пробежки.
2. Выложить его 4 мая «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме», сопроводив хештегом #бегусПсквом.
Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж по Эстафете, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника.
ВАЖНО
Подать заявку на Эстафету и узнать подробности ее проведения можно ЗДЕСЬ. В этом году мы ждем не только корпоративные команды в составе 8 человек, но и впервые создали маршрут для семейных команд (мама, папа и ребенок).
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