18 Апреля 2017
Псков
-2 .. -4 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Ганзу поставят под парус

18 Апреля 2017 - 10:54
Главная → Заметки → Спорт
Зачем Пскову несуществующая Федерация парусного спорта, когда яхты снова окажутся у Кремля и чего не надо делать водным гонщикам на таможне

Отдельную регату под проведение Ганзы собираются создать псковские яхтсмены. Чтобы в 2019-м все прошло с семью футами под килем, начинать предлагают уже в этом году. В оргкомитет по проведению Международных Ганзейских дней предложение еще только поступило, а руководство некоммерческой организации «Псковская парусная регата» уже договорилось со спортсменами из Эстонии и Финляндии о готовности в августе расправить паруса в Пскове.
 
Для Ганзы важна зрелищность, так что регата будет для детей и юношей. Только их небольшие яхты способны пройти под Ольгинским мостом.
 
- Есть все предпосылки, чтобы создать крупнейшую детскую парусную регату в Европе, - заявил директор «Псковской парусной регаты» Алексей Груненышев, специально приехавший из Москвы.
 
Зато никаких вопросов не вызывает проведение в июне традиционной регаты, которая уже в 14-й раз соберет любителей парусного спорта на Псковском озере в Кривске. Детали ее проведения обсудили 4 апреля на оргкомитете. В рамках регаты состоится Российский этап Кубка Европы по парусному спорту, соревнования паралимпийцев, детско-юношеская гонка, комплект наград разыграют между собой местные спортсмены. В эти же дни пройдут старты Национальной парусной лиги, престижное соревнование, собирающее лучших спортсменов страны. Участники лиги становятся под парус в несколько этапов в разных городах, а гранд-финал состоится в Сочи.
 
-  Это самое крупное соревнование в России, его надо заслужить, - отметил Алексей Груненышев.
 
Собравшиеся наметили болевые точки, которые предстоит подлечить перед соревнованиями. Одна из них – прохождение таможни. Вице-губернатор Сергей Перников заявил, что не может поменять таможенные правила, но участники соревнований могут облегчить себе жизнь, воспользовавшись электронным декларированием. Он привел в пример бизнесменов, которые таким способом проходят границу за несколько минут с многотонными грузами.
 
- Задача – заранее заполнить бланк. И чтобы при взвешивании лодка весила столько, сколько задекларировано, - предупредил Сергей Перников. – Не надо в нее укладывать спортивный инвентарь.
 
- Гонщики, они такие, инвентарь берут с собой, - не стал спорить Алексей Груненышев.
Пограничники попросили яхтсменов с уважением отнестись к тому, что в Псковском озере проходит погранзона, и составить маршрут таким образом, чтобы обойти ее стороной. Природоохранное ведомство попросило оставить береговую линию в неизменном виде, не спускать грунт в воду.
 
- К ДПС просьба оказать содействие, понять и простить иностранных граждан, которые повезут лодки и могут запутаться в маршрутах, - предупредил Сергей Перников.
 
Для финансирования соревнований важно, что сейчас в регионе отсутствует Федерация парусного спорта. Из-за этого спортсмены детской парусной секции, которых тренирует Сергей Оверкин, лишены возможности получать разряды, несмотря на завоеванные медали. Да и на соревнования ездят за счет родителей.
 
- Мы готовы оказать всю методическую помощь и принять документы на официальную аккредитацию Федерации парусного спорта, - пообещал председатель Госкомитета по спорту Иван Штылин.  


 

Справка «ПП»

 
Национальная парусная лига – крупнейший проект Всероссийской федерации парусного спорта. Соревнования яхт-клубов с успехом проходят во многих странах мира. До 2014 года Россия была в стороне от этого. В этом году Лига начинает свой третий сезон, который станет самым масштабным за всю историю проекта. Во-первых, Лига будет состоять из двух дивизионов - Высшего и Премьер. Этапы каждого из этих дивизионов проведут в том числе и в Пскове.  Среди городов-участников: Сочи, Севастополь, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 
10-14 июня
Международная 14-я Псковская парусная регата
11 июня – торжественное открытие
-  этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»
- этап Кубка России в классе яхт «Микро»
- этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»
- межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет»
- региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».
 
16-18 июня
«Высшая лига» НПЛ (Национальной парусной лиги)
 
23-25 июня
«Премьер лига» НПЛ
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Началась регистрация...Бадминтон как шахматы...В «Юность» вложат...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогу
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50