Ганзу поставят под парус
Отдельную регату под проведение Ганзы собираются создать псковские яхтсмены. Чтобы в 2019-м все прошло с семью футами под килем, начинать предлагают уже в этом году. В оргкомитет по проведению Международных Ганзейских дней предложение еще только поступило, а руководство некоммерческой организации «Псковская парусная регата» уже договорилось со спортсменами из Эстонии и Финляндии о готовности в августе расправить паруса в Пскове.
Для Ганзы важна зрелищность, так что регата будет для детей и юношей. Только их небольшие яхты способны пройти под Ольгинским мостом.
- Есть все предпосылки, чтобы создать крупнейшую детскую парусную регату в Европе, - заявил директор «Псковской парусной регаты» Алексей Груненышев, специально приехавший из Москвы.
Зато никаких вопросов не вызывает проведение в июне традиционной регаты, которая уже в 14-й раз соберет любителей парусного спорта на Псковском озере в Кривске. Детали ее проведения обсудили 4 апреля на оргкомитете. В рамках регаты состоится Российский этап Кубка Европы по парусному спорту, соревнования паралимпийцев, детско-юношеская гонка, комплект наград разыграют между собой местные спортсмены. В эти же дни пройдут старты Национальной парусной лиги, престижное соревнование, собирающее лучших спортсменов страны. Участники лиги становятся под парус в несколько этапов в разных городах, а гранд-финал состоится в Сочи.
- Это самое крупное соревнование в России, его надо заслужить, - отметил Алексей Груненышев.
Собравшиеся наметили болевые точки, которые предстоит подлечить перед соревнованиями. Одна из них – прохождение таможни. Вице-губернатор Сергей Перников заявил, что не может поменять таможенные правила, но участники соревнований могут облегчить себе жизнь, воспользовавшись электронным декларированием. Он привел в пример бизнесменов, которые таким способом проходят границу за несколько минут с многотонными грузами.
- Задача – заранее заполнить бланк. И чтобы при взвешивании лодка весила столько, сколько задекларировано, - предупредил Сергей Перников. – Не надо в нее укладывать спортивный инвентарь.
- Гонщики, они такие, инвентарь берут с собой, - не стал спорить Алексей Груненышев.
Пограничники попросили яхтсменов с уважением отнестись к тому, что в Псковском озере проходит погранзона, и составить маршрут таким образом, чтобы обойти ее стороной. Природоохранное ведомство попросило оставить береговую линию в неизменном виде, не спускать грунт в воду.
- К ДПС просьба оказать содействие, понять и простить иностранных граждан, которые повезут лодки и могут запутаться в маршрутах, - предупредил Сергей Перников.
Для финансирования соревнований важно, что сейчас в регионе отсутствует Федерация парусного спорта. Из-за этого спортсмены детской парусной секции, которых тренирует Сергей Оверкин, лишены возможности получать разряды, несмотря на завоеванные медали. Да и на соревнования ездят за счет родителей.
- Мы готовы оказать всю методическую помощь и принять документы на официальную аккредитацию Федерации парусного спорта, - пообещал председатель Госкомитета по спорту Иван Штылин.
Справка «ПП»
Национальная парусная лига – крупнейший проект Всероссийской федерации парусного спорта. Соревнования яхт-клубов с успехом проходят во многих странах мира. До 2014 года Россия была в стороне от этого. В этом году Лига начинает свой третий сезон, который станет самым масштабным за всю историю проекта. Во-первых, Лига будет состоять из двух дивизионов - Высшего и Премьер. Этапы каждого из этих дивизионов проведут в том числе и в Пскове. Среди городов-участников: Сочи, Севастополь, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
10-14 июня
Международная 14-я Псковская парусная регата
11 июня – торжественное открытие
- этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»
- этап Кубка России в классе яхт «Микро»
- этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»
- межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет»
- региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».
16-18 июня
«Высшая лига» НПЛ (Национальной парусной лиги)
23-25 июня
«Премьер лига» НПЛ
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