Зачем Пскову несуществующая Федерация парусного спорта, когда яхты снова окажутся у Кремля и чего не надо делать водным гонщикам на таможне

Отдельную регату под проведение Ганзы собираются создать псковские яхтсмены. Чтобы в 2019-м все прошло с семью футами под килем, начинать предлагают уже в этом году. В оргкомитет по проведению Международных Ганзейских дней предложение еще только поступило, а руководство некоммерческой организации «Псковская парусная регата» уже договорилось со спортсменами из Эстонии и Финляндии о готовности в августе расправить паруса в Пскове.



Для Ганзы важна зрелищность, так что регата будет для детей и юношей. Только их небольшие яхты способны пройти под Ольгинским мостом.



- Есть все предпосылки, чтобы создать крупнейшую детскую парусную регату в Европе, - заявил директор «Псковской парусной регаты» Алексей Груненышев, специально приехавший из Москвы.



Зато никаких вопросов не вызывает проведение в июне традиционной регаты, которая уже в 14-й раз соберет любителей парусного спорта на Псковском озере в Кривске. Детали ее проведения обсудили 4 апреля на оргкомитете. В рамках регаты состоится Российский этап Кубка Европы по парусному спорту, соревнования паралимпийцев, детско-юношеская гонка, комплект наград разыграют между собой местные спортсмены. В эти же дни пройдут старты Национальной парусной лиги, престижное соревнование, собирающее лучших спортсменов страны. Участники лиги становятся под парус в несколько этапов в разных городах, а гранд-финал состоится в Сочи.



- Это самое крупное соревнование в России, его надо заслужить, - отметил Алексей Груненышев.



Собравшиеся наметили болевые точки, которые предстоит подлечить перед соревнованиями. Одна из них – прохождение таможни. Вице-губернатор Сергей Перников заявил, что не может поменять таможенные правила, но участники соревнований могут облегчить себе жизнь, воспользовавшись электронным декларированием. Он привел в пример бизнесменов, которые таким способом проходят границу за несколько минут с многотонными грузами.



- Задача – заранее заполнить бланк. И чтобы при взвешивании лодка весила столько, сколько задекларировано, - предупредил Сергей Перников. – Не надо в нее укладывать спортивный инвентарь.



- Гонщики, они такие, инвентарь берут с собой, - не стал спорить Алексей Груненышев.

Пограничники попросили яхтсменов с уважением отнестись к тому, что в Псковском озере проходит погранзона, и составить маршрут таким образом, чтобы обойти ее стороной. Природоохранное ведомство попросило оставить береговую линию в неизменном виде, не спускать грунт в воду.



- К ДПС просьба оказать содействие, понять и простить иностранных граждан, которые повезут лодки и могут запутаться в маршрутах, - предупредил Сергей Перников.



Для финансирования соревнований важно, что сейчас в регионе отсутствует Федерация парусного спорта. Из-за этого спортсмены детской парусной секции, которых тренирует Сергей Оверкин, лишены возможности получать разряды, несмотря на завоеванные медали. Да и на соревнования ездят за счет родителей.



- Мы готовы оказать всю методическую помощь и принять документы на официальную аккредитацию Федерации парусного спорта, - пообещал председатель Госкомитета по спорту Иван Штылин.







Справка «ПП»



Национальная парусная лига – крупнейший проект Всероссийской федерации парусного спорта. Соревнования яхт-клубов с успехом проходят во многих странах мира. До 2014 года Россия была в стороне от этого. В этом году Лига начинает свой третий сезон, который станет самым масштабным за всю историю проекта. Во-первых, Лига будет состоять из двух дивизионов - Высшего и Премьер. Этапы каждого из этих дивизионов проведут в том числе и в Пскове. Среди городов-участников: Сочи, Севастополь, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.



ТОЛЬКО ФАКТЫ



10-14 июня

Международная 14-я Псковская парусная регата

11 июня – торжественное открытие

- этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»

- этап Кубка России в классе яхт «Микро»

- этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»

- межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет»

- региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».



16-18 июня

«Высшая лига» НПЛ (Национальной парусной лиги)



23-25 июня

«Премьер лига» НПЛ

