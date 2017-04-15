Спортивный праздник впервые соберет семейные команды и атлетов по всему миру

До традиционного самого массового спортивного праздника весны осталось меньше месяца. Редакцию буквально завалили звонками псковичи с вопросами о легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды». С 1945 года она проходит на центральных улицах Пскова. Этот год не станет исключением.



Бегут школьники, бегут студенты, бегут силовики, депутаты и чиновники, работники банков, магазинов, архивов, ресторанов, кафе – все бегут в память о Победе в Великой Отечественной войне.

Старт эстафеты 4 мая в 15:00 с Октябрьской площади. Приветствуется привлечение групп поддержки с корпоративной символикой.



В этом году эстафета соберет любителей спорта 4 мая. Будет несколько важных новшеств.



Во-первых, присоединиться к бегущим можно, не находясь физически в Пскове. От многих мы слышали сокрушенные вздохи: мол, и побежал бы, да уезжаю на все майские праздники. Выход есть! Достаточно пробежать любую дистанцию в любой точке мира и 4 мая выложить фото «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграм» с хештегом #бегусПсковом. Мы включим снимки в итоговый фоторепортаж, вышлем вам диплом участника. А вы сможете почувствовать себя частью большого спортивного праздника.



Во-вторых, впервые встать на маршрут смогут семейные команды. Для каждой семьи это возможность показать сплочение и спортивный дух, с пользой провести время вместе. Родители смогут показать детям спортивный пример, а дети увидят, что бег – это не только сдача скучных нормативов на школьном стадионе.



Вновь на старт выйдут представители органов власти. Общая протяженность маршрута для них - 1418 метров, то есть по метру на каждый день войны.



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



pravdapskov.ru/estafeta – форма для регистрации корпоративных и семейных команд. Здесь же самая полная информация об эстафете.



ВАЖНО



В корпоративной команде должно быть строго 8 человек, именно столько этапов предстоит преодолеть во время забега предприятий. Пол, возраст и физическая подготовка значения не имеют.



В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Родители обязательно должны состоять в официальном браке. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006-го года. Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.



