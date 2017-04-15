15 Апреля 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Началась регистрация на эстафету «Псковской правды»

14 Апреля 2017 - 15:03
Главная → Заметки → Спорт → Эстафета на призы «Псковской правды»
Спортивный праздник впервые соберет семейные команды и атлетов по всему миру

До традиционного самого массового спортивного праздника весны осталось меньше месяца. Редакцию буквально завалили звонками псковичи с вопросами о легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды». С 1945 года она проходит на центральных улицах Пскова. Этот год не станет исключением.
 
Бегут школьники, бегут студенты, бегут силовики, депутаты и чиновники, работники банков, магазинов, архивов, ресторанов, кафе – все бегут в память о Победе в Великой Отечественной войне.

Старт эстафеты 4 мая в 15:00 с Октябрьской площади. Приветствуется привлечение групп поддержки с корпоративной символикой.

 
В этом году эстафета соберет любителей спорта 4 мая. Будет несколько важных новшеств.

Во-первых, присоединиться к бегущим можно, не находясь физически в Пскове. От многих мы слышали сокрушенные вздохи: мол, и побежал бы, да уезжаю на все майские праздники. Выход есть! Достаточно пробежать любую дистанцию в любой точке мира и 4 мая выложить фото «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграм» с хештегом #бегусПсковом. Мы включим снимки в итоговый фоторепортаж, вышлем вам диплом участника. А вы сможете почувствовать себя частью большого спортивного праздника.

Во-вторых, впервые встать на маршрут смогут семейные команды. Для каждой семьи это возможность показать сплочение и спортивный дух, с пользой провести время вместе. Родители смогут показать детям спортивный пример, а дети увидят, что бег – это не только сдача скучных нормативов на школьном стадионе.
 
Вновь на старт выйдут представители органов власти. Общая протяженность маршрута для них - 1418 метров, то есть по метру на каждый день войны.
 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ


pravdapskov.ru/estafeta – форма для регистрации корпоративных и семейных команд. Здесь же самая полная информация об эстафете.
 

ВАЖНО

 
В корпоративной команде должно быть строго 8 человек, именно столько этапов предстоит преодолеть во время забега предприятий. Пол, возраст и физическая подготовка значения не имеют.
 
В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Родители обязательно должны состоять в официальном браке. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006-го года. Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.

 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Бадминтон как шахматы...В «Юность» вложат...Лучшая парашютистка...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогу
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50