Tele2 подводит итоги работы региона в уходящем году
С начала 2017 года Tele2 работает в рамках новой концепции «Другие правила». Оператор стремится выйти за рамки отрасли телекоммуникаций и стать удобной и комфортной площадкой для создания и обмена контентом. Вместе с партнерами оператор расширяет линейку услуг в различных сферах жизни: создает цифровые сервисы, программы лояльности, эксклюзивные возможности.
В 2017 году Tele2 сделала акцент на развитии сети скоростного мобильного интернета. В конце августа оператор запустил сеть LTE в Псковской области. В настоящее время 82% населения региона могут воспользоваться услугами скоростного интернета в сети 3G, 75% населения – 4G. С начала 2017 года интернет-трафик в сетях 3G и 4G в Псковской области вырос более чем в 2 раза. Это подтверждает востребованность и высокое качество сетей с поддержкой мобильного интернета.
В Псковской области оператор расширил емкости сети на загруженных участках – в Пскове, Великих Луках, Красногородске, Печорах, Бежаницах, Локне, Новосокольниках, Порхове, Стругах Красных. Кроме того, Tele2 модернизировала оборудование на существующих базовых станциях и запустила систему SON (Self-Organizing Network). Новое техническое решение позволяет совершать автоматическую подстройку параметров сети, снижать издержки и улучшать качество связи.
«Качество и надежность мобильного интернета стали ключевым фактором при выборе оператора для абонентов. По данным экспертов, россияне все чаще выходят в Сеть с мобильного телефона и все в большей степени переносят общение в интернет, и псковичи в этом отношении не исключение. В 2017 году мы сделали очень многое, чтобы предложить жителям региона то, что действительно важно в мобильной связи: скоростной 4G-интернет, безлимитные социальные сети и мессенджеры, обмен минут на гигабайты и перенос остатков. Уверен, что жители нашего региона уже оценили новые скорости Tele2 и возможность формировать тариф с учетом потребностей, а также качественный клиентский сервис, в том числе в мессенджерах. В 2018 году мы продолжим развивать сети с поддержкой скоростного интернета и предлагать новые уникальные услуги, чтобы быть предпочтительным и любимым оператором в Псковской области», - рассказал Максим Замахин, директор псковского филиала Tele2.
С развитием сети оператор предоставил новые возможности и дополнительные услуги для активных пользователей мобильного интернета. В сентябре компания запустила линейку тарифов «Мой выбор», которая позволяет жителям региона самостоятельно выбрать нужный объем интернет-трафика, минут и SMS за доступную ежемесячную плату. При этом пакетные тарифы включают безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp, Viber и «ТамТам»). В поездках по стране интернет тарифицируется как в домашнем регионе. В тарифах нет ограничений на использование торрентов и «раздачу» интернета со смартфона на другие устройства.
Кроме того, в пакетных тарифах неизрасходованные остатки интернет-трафика, минут и SMS переносятся на следующий месяц. А при необходимости остатки минут можно обменять на интернет-трафик: 1 минута равняется 10,24 МБ.
В преддверии Нового года Tele2 также делает своим клиентам выгодное предложение. Пользователям линейки «Мой выбор» и тарифа «Мой онлайн +» в Псковской области при оплате услуги «Годовой абонемент» не придется вносить абонентскую плату за тариф в течение 12 месяцев.
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