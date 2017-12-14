Специалист Отдела охраны окружающей среды Анна Балкунова для семиклассников Дедовичской средней школы №2 провела урок экологических знаний

Сделала это, подготовив презентацию о природоохранной деятельности Псковской ГРЭС. У школьников была возможность не только узнать много нового. Фактически уроки стали своего рода заочной экскурсией на станцию, в её цеха и лаборатории.

Один слайд сменял другой. Ребята активно включались в диалог. Отвечали на вопросы, например о водохранилище. Его протяженность 40 км. «Почти столько, сколько от Дедовичей до Порхова», - быстро сопоставил кто-то. А о 18-метровой глубине водохранилища никто и не предполагал.

Узнали ребята о 5 классах отходов, и что самые опасные на Псковской ГРЭС – это ртутные лампы и термометры.

Удивились, сколько мероприятий экологической направленности проводится на станции. Стало открытием, что за водопользование ПГРЭС в бюджет области отчисляются немалые денежные средства.

Успели поговорить об охране атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы. Когда 7-классники узнали, сколько видов отходов может образовываться на ПГРЭС, начался активный обмен мнениями. Учитель биологии Лариса Алексеевна Храмцова поделилась, как в её пионерское детство ученики не просто собирали макулатуру, но соревновались, кто больше сдаст этого вторсырья.

Вопрос 7-классников «Почему сейчас в Дедовичах нет мест, где принимали бы макулатуру, использованные батарейки» остался без ответа. Но так не должно быть, школьники верят, что «начальники посёлка» обязательно этот вопрос порешают.



Что порадовало участников экоурока, так это информация, что выбросы в атмосферу от котлоагрегатов Псковской ГРЭС не превышают установленных разрешительными документами нормативов, а экологическое состояние водных объектов (по результатам исследований) оценивается как достаточно благополучное.

Ещё из встречи с Анной Балкуновой 7-классники выяснили, что эколог – это реально очень интересная и востребованная профессия.

А 9 –классники вместе со своим классным руководителем Л.И. Балясовой реальную экскурсию предпочли заочной. Как никто другой начальник ПТО Сергей Курыгин рассказал им о том, как устроено всё на ГРЭС, как происходит процесс выработки электроэнергии. Инженер Геннадий Куделькин провёл экскурсию по машинному залу, блочному щиту управления…

В экологической лаборатории школьников встретила Наталья Иванова (начальник лаборатории). Её рассказ и опыты, продемонстрированные лаборантом Любовь Ломоносовой, увлекли так, что школьники решили попробовать себя в новой роли!

Покидали станцию экскурсанты, активно обмениваясь впечатлениями. Юлию Антонову, Василию Моисееву, Татьяне Семёновой, Богдану Лунёву удалось сегодня побывать на работе родителей. Будет о чем поговорить, накануне Дня энергетика.



Раиса Фёдорова