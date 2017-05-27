В современном мире цифровые сервисы продолжают методично внедряться во всё новые сферы деятельности

Об инновационных трендах для малого и микробизнеса и возможностях беззалогового кредитования мы поговорили с управляющим Псковским отделением Сбербанка Анной Тарасенко.

Анна Владимировна, летом 2016 года вступил в силу закон «О применении кассовой техники», согласно которому бизнес должен перейти на контрольно-кассовую технику с выходом в интернет. В чем суть этой реформы и что она сулит розничному бизнесу?

Действительно, вступившая в силу 15.07.2016 г. новая редакция 54-ФЗ «О применении кассовой техники» предполагает поэтапный переход бизнеса на применение онлайн-касс. Теперь данные о каждой продаже должны передаваться по интернету оператору фискальных данных, а оттуда - в налоговую инспекцию. Первый этап реформы уже наступил - с февраля 2017 года купить и зарегистрировать в ФНС можно только кассу, соответствующую новому порядку. С 1 апреля 2017 года онлайн-кассы станут обязательными для магазинов, продающих алкоголь, а уже к 1 июля все старые кассовые аппараты должны быть заменены на новые.

Под этот закон попадает практически весь розничный бизнес, поэтому первостепенная задача Сбербанка, как надежного финансового партнера, обеспечить малый бизнес кассами нового образца.

Есть ли у Сбербанка готовое решение для перехода на онлайн-кассы?

Да, банк разработал умную, функциональную и гибко настраиваемую систему автоматизации работы предприятий торговли и сферы услуг – кассовую систему «Эвотор». Этот проект – новый этап в развитии цифровизации возможностей малого и микробизнеса. «Эвотор» - это компактное устройство, которое состоит из гибрида планшета, кассового аппарата с терминалом для приёма банковских карт и принтера для распечатки бумажных чеков, позволяющее полностью автоматизировать точку продаж.

Жизнь предпринимателей с внедрением цифровых сервисов становится проще. В смарт-терминале учтены все операции, необходимые для малого бизнеса: управление списком товаров, приемка, инвентаризация, списание. С помощью «Эвотора» можно управлять списком товаров и пополнять его из облачного приложения, снимать кассовые отчеты. Кроме всего прочего, система несет в себе функционал налогового инспектора (обслуживание ККМ), позволяет формировать документы по учёту оборота алкогольной продукции для Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и обмениваться данными с любым товароучётным приложением, подключенным через магазин приложений «Эвотор».

Смарт-терминал устанавливается самим пользователем вне зависимости от его квалификации и полностью соответствует ФЗ «О применении кассовой техники».

Какие дополнительные возможности открывает перед малым и микробизнесом «Эвотор»?

С помощью «Эвотора» можно увидеть свой бизнес как на ладони и управлять им при помощи мобильного устройства. Помимо стандартных операций по приему платежей и товаров «Эвотор» позволяет контролировать работу своих торговых точек удаленно через личный кабинет, анализировать продажи, предоставлять скидки. К смарт-терминалу можно подключить денежный ящик, пинпад для приёма карт и другую периферию через USB- порт. Это отличная возможность экономить время и деньги.

Сегодня развивать бизнес без внешних источников финансирования достаточно сложно. Какие кредитные продукты Сбербанка наиболее доступны для молодого предпринимательства?

Немногие знают, что в Сбербанке можно взять беззалоговый кредит. Это особенно важно для молодого бизнеса, когда еще нет ни ликвидной собственности, ни возможности предоставить залог, в то время как получить средства быстро и выгодно важно для каждого предпринимателя, которому необходимо дополнительное финансирование бизнеса.

Кредит "Доверие" от Сбербанка — один из наиболее доступных продуктов на рынке кредитования малого бизнеса. Отсутствие залога и комиссий делают его доступным каждому предпринимателю. Кредит сочетает в себе два важнейших качества — быстрое получение и доступную стоимость. В зависимости от срока кредитования и категории заемщиков процентная ставка составляет от 16,5% до 18,5% годовых.

Минимальная сумма, которую можно получить, для собственников бизнеса, ИП и малых предприятий составляет 100 тыс. руб. Максимальная сумма по кредиту "Доверие" достаточно велика и составляет 3 млн рублей.

Каковы требования к предпринимателю – заемщику при беззалоговом кредитовании?

Требования к самому предпринимателю достаточно гибкие: кредит предоставляется индивидуальным предпринимателям, малым предприятиям или собственникам малого бизнеса. Для обеспечения кредита достаточно лишь предоставить поручительство физического или юридического лица. Минимальный срок ведения бизнеса составляет 12 месяцев.

Максимальный срок рассмотрения заявки составляет 3 дня, что делает этот кредит крайне удобным в случаях, когда срочно необходимы средства на неотложные нужды бизнеса.



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