Альтернативный путеводитель: Как добраться пешком до Талабских островов
Информационный туристский центр разработает альтернативный путеводитель по нестандартным местам Псковской области
Когда разговор заходит о Псковской области,зачастую в голове всплывают одни и те же названия: Кремль, Изборск, Печоры, Пушкинские горы. Однако, в регионе много малоизвестных, но при этом необычных и очень интересных туристических точек. Именно поэтому Информационный туристский центр совместно с клубом путешественников «Тропы» приступил к созданию альтернативного путеводителя по нестандартным местам Пскова и Псковской области.
Напомним, что «Тропы» - это псковский клуб путешествий, посвященный легендарному советскому путешественнику Глебу Травину. В рамках этого проекта проходят страноведческие лекции, кинопоказы, встречи с путешественниками, туристические походы и мастер-классы. Проект реализуется совместно с Информационным туристским центром Псковской области и функционирует на фандрайзинговой платформе проекта «Ветка» (Театрально-концертная дирекция).
Необычные и нестандартныеместа Псковской области, о которых рассказывают на лекциях в «Тропах» войдут в путеводитель Информационного туристского центра. Для создания новой Псковской карты организаторы привлекают, которые делятся эксклюзивной информацией о своих странствиях и открытиях.
Так, 17 декабря в «Тропах» состоялась лекция инструктора школы пешего туризма Псковского клуба туристов Василия Абросимова, посвященная неизведанным местам Псковской области.
Он рассказал об упрятанной в бетонных дотах неисследованной части Линии Сталина в дебрях Бор-Бельского и дал инструктаж на тему «как добраться пешком до Талабских островов». Еще одним открытием для гостей стал рассказ о так называемых слудах или крутых обрывах, самый интересный из которых находится на реке Плюсса. Перепады высоты в тех местах достигают 19 метров, а река в этом месте идеальна для сплава, по мнениюВасилия Абросимова. В число интересных локацийтакже вошли: метеоритный кратер в Мишиной горе, гора Кочебуж, где стараниями учительницы сельской школы была проложена первая тропа в Псковской области и непокоренная гора Страшный суд на Судомской возвышенности.
Альтернативный путеводитель появится на официальном сайте Информационного туристского центра в 2017 году.
Для всех желающих на портале будет размещен объект с местами, которые мало кто до сегодняшнего дня знает и видел. До этих необычных точек не добраться обычным транспортом, к ним не ездят туристические автобусы. Узнать о них можно будет только в путеводителе на официальном сайте туристского центра и на лекциях в клубе «Тропы».
Следите за новостями Информационного туристского центра в ВКонтакте, Инстаграме и официальном сайте.
Напомним, что «Тропы» - это псковский клуб путешествий, посвященный легендарному советскому путешественнику Глебу Травину. В рамках этого проекта проходят страноведческие лекции, кинопоказы, встречи с путешественниками, туристические походы и мастер-классы. Проект реализуется совместно с Информационным туристским центром Псковской области и функционирует на фандрайзинговой платформе проекта «Ветка» (Театрально-концертная дирекция).
Необычные и нестандартныеместа Псковской области, о которых рассказывают на лекциях в «Тропах» войдут в путеводитель Информационного туристского центра. Для создания новой Псковской карты организаторы привлекают, которые делятся эксклюзивной информацией о своих странствиях и открытиях.
Так, 17 декабря в «Тропах» состоялась лекция инструктора школы пешего туризма Псковского клуба туристов Василия Абросимова, посвященная неизведанным местам Псковской области.
Он рассказал об упрятанной в бетонных дотах неисследованной части Линии Сталина в дебрях Бор-Бельского и дал инструктаж на тему «как добраться пешком до Талабских островов». Еще одним открытием для гостей стал рассказ о так называемых слудах или крутых обрывах, самый интересный из которых находится на реке Плюсса. Перепады высоты в тех местах достигают 19 метров, а река в этом месте идеальна для сплава, по мнениюВасилия Абросимова. В число интересных локацийтакже вошли: метеоритный кратер в Мишиной горе, гора Кочебуж, где стараниями учительницы сельской школы была проложена первая тропа в Псковской области и непокоренная гора Страшный суд на Судомской возвышенности.
Альтернативный путеводитель появится на официальном сайте Информационного туристского центра в 2017 году.
Для всех желающих на портале будет размещен объект с местами, которые мало кто до сегодняшнего дня знает и видел. До этих необычных точек не добраться обычным транспортом, к ним не ездят туристические автобусы. Узнать о них можно будет только в путеводителе на официальном сайте туристского центра и на лекциях в клубе «Тропы».
Следите за новостями Информационного туристского центра в ВКонтакте, Инстаграме и официальном сайте.
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