Настоятель Мирожского монастыря: Мы ничего не разрушаем
Псковичи обратили внимание на появление новых деревянных конструкций за оградой Мирожского монастыря. «Что строят в памятнике? Кто разрешил?!» - псковичи, неравнодушные к вопросам истории и наследия прошлого, сразу подняли тревогу.
Все в порядке, выяснила «Псковская правда». Строят баню взамен сгоревшей в 2016-м году. Разрешение выдал Госкомитет по охране объектов культурного наследия.
Восстановление бани началось через полтора года после пожара.
- Разрешение выдано на ремонт кровли бани и кровли ограды, - сообщила «Псковской правде» председатель комитета Елена Яковлева, с которой мы связались 10 января.
«Псковская правда» в свою очередь сообщила ей о надписи на ограде монастыря – как раз у стройки. Кто-то нанес баллончиком адрес в интернете, где можно купить запрещенные вещества. Елена Яковлева передала информацию наместнику, по ее данным, тот уже дал поручение надпись забелить. Никаких специальных разрешений для этого не требуется, нанесения слоя побелки входит в текущее содержание.
- Я в монастыре с октября, надпись к моменту моего приезда уже была, - рассказал «Псковской правде» исполняющий обязанности наместника монастыря отец Серафим. – Уже забелили.
Пскович Алексей Штырбу 9 января запостил фото обезображенной монастырской ограды в фейсбучное сообщество «Контроль. Псков». Через сутки надпись со стены исчезла.
Что до восстановления бани, то игумен надеется на завершение работ до конца зимы:
- Нашелся доброхот, который захотел помочь монастырю. Братия, чем может, помогает профессиональным работникам, что называется, на подхвате. Заодно восстанавливаем кровлю над оградой, деревянные конструкции позже покроем металлом. Мы ничего не разрушаем, а только сохраняем.
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Великий и могучий...
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