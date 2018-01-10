10 Января 2018
Псков
-2 .. -4 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыПсковские горизонтыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Настоятель Мирожского монастыря: Мы ничего не разрушаем

10 Января 2018 - 17:29
Главная → Заметки → Общество
В обители полным ходом идут строительные работы

Псковичи обратили внимание на появление новых деревянных конструкций за оградой Мирожского монастыря. «Что строят в памятнике? Кто разрешил?!» - псковичи, неравнодушные к вопросам истории и наследия прошлого, сразу подняли тревогу.
 
Все в порядке, выяснила «Псковская правда». Строят баню взамен сгоревшей в 2016-м году. Разрешение выдал Госкомитет по охране объектов культурного наследия.

Восстановление бани началось через полтора года после пожара.

 
- Разрешение выдано на ремонт кровли бани и кровли ограды, - сообщила «Псковской правде» председатель комитета Елена Яковлева, с которой мы связались 10 января.
 
«Псковская правда» в свою очередь сообщила ей о надписи на ограде монастыря – как раз у стройки. Кто-то нанес баллончиком адрес в интернете, где можно купить запрещенные вещества. Елена Яковлева передала информацию наместнику, по ее данным, тот уже дал поручение надпись забелить. Никаких специальных разрешений для этого не требуется, нанесения слоя побелки входит в текущее содержание.
 
- Я в монастыре с октября, надпись к моменту моего приезда уже была, - рассказал «Псковской правде» исполняющий обязанности наместника монастыря отец Серафим. – Уже забелили.

Пскович Алексей Штырбу 9 января запостил фото обезображенной монастырской ограды в фейсбучное сообщество «Контроль. Псков». Через сутки надпись со стены исчезла.

 


Что до восстановления бани, то игумен надеется на завершение работ до конца зимы:
 
- Нашелся доброхот, который захотел помочь монастырю. Братия, чем может, помогает профессиональным работникам, что называется, на подхвате. Заодно восстанавливаем кровлю над оградой, деревянные конструкции позже покроем металлом. Мы ничего не разрушаем, а только сохраняем.


 


Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Егор Ельчин: Покажите...Доплаты, индексации,...Недетские итоги

Комментарии

Анонимный
10 Января 2018 - 18:23
"запостил фото ... в фейсбучное сообщество"
Великий и могучий...
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове прощаются с Валентином КаленскимЧто продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школы
Весь фото архив

Видео

Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 10 января. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 17 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыПсковские горизонтыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50