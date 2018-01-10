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Егор Ельчин: Покажите свою любовь

10 Января 2018 - 10:02
Главная → Заметки → Общество → Истории успешных стартапов
Эксперт рассказал, каким должен быть проект, чтобы собрать на него народное финансирование
Есть хороший проект, но нет средств на его реализацию? Совсем не обязательно продавать движимое и недвижимое имущество, брать кредиты и влезать в долги. Если проект интересен не только вам, но и обществу, то вполне возможно, что воплотить его в жизнь поможет так называемое народное финансирование, или краудфандинг. Именно этому способу находить инвестиции для воплощения в жизнь своих идей был посвящен семинар, организованный Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) Псковской области. 

— Здесь деньги не просят, а собирают. Краудфандинг — это не благотворительность, а эффективный инструмент сбора денег на поддержку интересных социальных проектов, — акцентирует директор регионального ЦИСС Светлана Седунова

По ее словам, заявки на финансирование размещаются на краудфандинговых сайтах в интернете. Однако недостаточно просто оставить заявку — нужно знать некоторые «фишки». Например, о бонусах, которые получат те, кто инвестирует свои средства. Хотя, как говорит Светлана Седунова, иногда люди помогают не ради награды, а просто потому, что проект понравился. И чтобы подробнее познакомить псковских социальных предпринимателей с таким действенным инструментом, как краудфандинг, в Псков был приглашен эксперт крупной краудфандинговой платформы Егор Ельчин

В течение двух дней Егор Ельчин не только рассказывал, как с помощью краудфандинга искать спонсоров и партнеров, но и помог участникам семинара разработать свои крауд-проекты.

— Мы не просто работали с теорией, а непосредственно на практике применяли ее к тем идеям и проектам, с которыми участники пришли, — пояснил он. — Поскольку краудфандинг — это всегда взаимодействие со своей аудиторией, то задача краудфандингового проекта — вызвать положительную эмоцию, понравиться аудитории и мотивировать ее на финансовую поддержку. Был проведен пилотный «обкат» будущих краудфандинговых проектов. 

Крауд-проект — это не обязательно проект социальной направленности. Это может быть бизнес-проект или проект в сфере технологий. Запрет на размещение на краудфандинговых площадках касается проектов политической и религиозной направленности, а также проектов, преследующих личную цель, например, собрать деньги на ипотеку, автомобиль или свадьбу. 

По словам эксперта, все идеи хороши уже по той причине, что авторы остались и работали над ними. Но особо Егор Ельчин отметил «проекты, объединяющие людей на территории и развивающие территорию», — создание ремесленного кафе и арт-амбара в деревне Сигово Печорского района. Первый проект решает проблему большинства туристов, приезжающих в деревню, которым негде поесть, выпить чашку кофе. Авторы проекта планируют, что приготовлением пищи будут заниматься местные ремесленники. В рамках второго проекта построенный представителями народности сето амбар планируется превратить в пространство, где мастера смогут выставлять свою продукцию на продажу. 

— То есть турист сможет познакомиться с широким спектром того, что люди в деревне Сигово создают своими руками. Очень здорово, что люди решают объединяться, чтобы развивать свою территорию, сохранять ее значимость и аутентичность, — оценил проект Егор Ельчин. 

Также эксперт отметил и проект музейных работников по восстановлению кровли над Троицкими воротами Псковского кремля:

— Не только мода ходит по кругу, но и краудфандинг. Изначально города строились людьми, поэтому восстановление и сохранение значимых и культовых памятников архитектуры нужно начинать совместными усилиями. Этим должно заниматься не только государство, но и город, и все люди, которые в нем живут. Мне кажется, к этому проекту должен присоединиться каждый житель Псковской области. 
 

Что должно быть в крауд-проекте, чтобы он получил финансирование

Живая эмоция

Видеообращение для проекта должно быть качественным: не только с технической стороны, но и со стороны смысловой. Краудфандинг — история от человека к человеку, и это всегда передача живой настоящей эмоции. 

Любовь к проекту

Это не просто бизнес-план, где нужно сухим бюрократическим языком выдать суть проекта. Вы должны рассказать человеку о том, что вы делаете, почему вы это делаете и почему именно вы этим занимаетесь. Я всегда призываю авторов проекта показать свою любовь к собственному проекту. 

Актуальность для общества

Мало знать и уметь, как делать тот или иной проект, — нужно показать людям его актуальность и востребованность. А людей в этом плане интересует не столько окупаемость, сколько значимость проекта для общества и для самого автора. 
 

На какие проекты хотят привлечь финансирование псковичи


Ирина Костюченко и Екатерина Заборщикова, автор проекта столярного коворкинга в Пскове :

— Идея появилась в связи с тем, что дети, в том числе и наши собственные, постоянно заняты гаджетами. Хочется выдернуть их из виртуальной среды и вернуть в реальный мир — дать пощупать какую-то материальную ценность, созданную своими руками. Проект рассчитан не только на маленьких детей, но также на школьников и студентов. Мы хотим подключить воспитанников Деревни-SOS, чтобы они тоже могли получить какие-то навыки ручной работы. Для работы нужно оборудование и помещение — на эти цели необходимо 500 тысяч рублей. 


Кристина Фёдорова и Николай Носиков, координаторы проектов Детского фонда, авторы проекта «Цветы ветеранам»:

— В проекте участвуют Красногородская школа и Великолукский центр специального образования. Это детки с нарушением в развитии, им очень важно заниматься именно ручным трудом, чтобы развиваться, чтобы это пригодилось им в будущем. Также им важно почувствовать, что результат их труда может быть оценен взрослыми и что они могут кого-то порадовать. В рамках проекта дети самостоятельно будут выращивать цветы, чтобы торжественно вручить их ветеранам 9 Мая. В школах есть помещения, теплицы, клумбы, но необходимы средства на покупку садового инвентаря и семян. С учетом всех издержек нужно собрать 63 тысячи рублей. 


Екатерина Сергеева, руководитель изостудии «Рисующий город-арт», автор проекта «Рисовать легко»:

— Родилась идея научить максимальное количество детей рисовать. Проект под названием «Рисовать легко» — это создание 64 уроков, в ходе которых ребенок с небольшой помощью родителей сможет самостоятельно обучиться рисованию. Необходимы средства в размере 180 тысяч рублей. Они пойдут на приобретение мощного компьютера и видеокамеры, чтобы снимать качественные видеоуроки для детей.  


Анна Агеева и Елена Иванова, сотрудники Псковского музея-заповедника:

— Мы хотим попробовать собрать средства на ремонт кровли Троицких ворот Псковского кремля. Кровля протекает, и это ведет к тому, что Троицкие ворота могут обрушиться. Мы знаем, что к Ганзейским дням идет реставрация Псковского кремля. Но эта часть туда не входит. А помощь нужна сейчас. Сумма большая — 1,2 млн рублей. 


Дмитрий Чертинов, автор проекта по созданию филиала школы скорочтения и развития интеллекта в Великих Луках:

— В Пскове работает два филиала школы скорочтения. Мы хотим открыть филиал в городе Великие Луки. Нам нужно помещение, также необходимо нанять и обучить персонал, закупить оборудование, пособия и мебель. На все затраты необходимы ресурсы. 
 

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