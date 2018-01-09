Доплаты, индексации, прирост
Четыре раза за год изменятся пенсии
Какие именно изменения в пенсионной системе России произойдут в 2018 году, «Псковской правде» рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.
— C 1 января 2018 года, а не с февраля, как обычно, выросли на 3,7% страховые пенсии неработающих пенсионеров, — сообщила руководитель ведомства. — Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля. В прошлом году пенсионный балл стоил 78,58 рубля. Повышение коснулось 154,6 тысячи неработающих пенсионеров региона. У каждого получателя своя прибавка, которая зависит от размера его страховой пенсии. В среднем в январе страховые пенсии жителей Псковской области увеличатся на 378 рублей — с 12 622 рублей до 13 000 рублей. В том числе средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 387 рублей и составил 13 346 рублей; пенсии по инвалидности на 212 рублей — 7 856 рублей, пенсии по случаю потери кормильца вырос на 330 рублей и составил
9 451 рубль.
Управляющий также рассказала, что с 1 февраля на уровень инфляции прошлого года проиндексируют размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. На 4,1% повысят с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Среднегодовой размер социальной пенсии в целом вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.
В августе ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в прошлом году. Всем неработающим пенсионерам с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) сделают доплату. В новом году ПМП в регионе составляет 8 703 рубля, но за счет федеральной социальной доплаты выплачиваться будет 8 715 рублей. Подобную доплату в Псковской области получают более 26,5 тысячи неработающих пенсионеров.
— Изменились и условия выхода на пенсию, — пояснила Наталья Мельникова.— Для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выходя из дома: заявления можно подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии.
Как отметила управляющий региональным отделением, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает работать, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые проводились, пока он работал. В 2016 и 2017 годах индексация пенсии и ее выплата в полном размере происходили спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет занимать три месяца, но их будут пенсионеру компенсировать.
— C 1 января 2018 года, а не с февраля, как обычно, выросли на 3,7% страховые пенсии неработающих пенсионеров, — сообщила руководитель ведомства. — Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля. В прошлом году пенсионный балл стоил 78,58 рубля. Повышение коснулось 154,6 тысячи неработающих пенсионеров региона. У каждого получателя своя прибавка, которая зависит от размера его страховой пенсии. В среднем в январе страховые пенсии жителей Псковской области увеличатся на 378 рублей — с 12 622 рублей до 13 000 рублей. В том числе средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 387 рублей и составил 13 346 рублей; пенсии по инвалидности на 212 рублей — 7 856 рублей, пенсии по случаю потери кормильца вырос на 330 рублей и составил
9 451 рубль.
Управляющий также рассказала, что с 1 февраля на уровень инфляции прошлого года проиндексируют размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. На 4,1% повысят с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Среднегодовой размер социальной пенсии в целом вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.
В августе ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в прошлом году. Всем неработающим пенсионерам с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) сделают доплату. В новом году ПМП в регионе составляет 8 703 рубля, но за счет федеральной социальной доплаты выплачиваться будет 8 715 рублей. Подобную доплату в Псковской области получают более 26,5 тысячи неработающих пенсионеров.
— Изменились и условия выхода на пенсию, — пояснила Наталья Мельникова.— Для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выходя из дома: заявления можно подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии.
Как отметила управляющий региональным отделением, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает работать, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые проводились, пока он работал. В 2016 и 2017 годах индексация пенсии и ее выплата в полном размере происходили спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет занимать три месяца, но их будут пенсионеру компенсировать.
Алёна Комарова Автор фото: Андрей Степанов
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